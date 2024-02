Día 61: Milei se fue a la guerra

Alejandro Gomel y Claudio Mardones realizaron un repaso de los primeros dos meses del gobierno de Milei, el protocolo represivo de Bullrich, el ajuste de Caputo, y el futuro incierto de las dos medidas que implican profundas reformas estructurales: el DNU y la fallida Ley Ómnibus, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Concluimos la primera semana del mes de febrero y decidimos musicalizar esta apertura con “Mambrú se fue a la guerra”, jugando con la idea de que Milei también se fue a la guerra.

Por supuesto, porque se dirigió a Israel, un Estado inmerso en conflicto, y también debido a que Milei está en guerra, aparentemente, con todos, cumpliendo dos meses de gobierno mañana, el 10 de febrero, de una gestión que parece que hubiera iniciado hace dos años.

Las últimas noticias del frente: una discusión acalorada con los gobernadores. Ahora están retirándole a las provincias el dinero destinado al subsidio del transporte.

En estos dos meses Javier Milei parece haber seguido la guerra con todo. Hagamos un pequeño recuento de cuántos frentes abiertos tiene en estos dos meses. Hablábamos de los gobernadores, y ni hablar de los intendentes, quienes también se preguntan qué harán en las provincias sin ese dinero.

En estos dos meses ha tenido frentes abiertos con los diputados, después de que cayera la ley Ómnibus. Incluso con posibles aliados, como los radicales de la Unión Cívica Radical, quienes se sintieron ofendidos con un posteo de Milei diciendo que terminan siendo "las putitas del peronismo". Y la lista no termina allí, por supuesto. Frentes abiertos con la CGT, que ya le hizo un paro y bloqueó parte de un DNU en la Justicia, o al menos los aspectos relacionados a la reforma laboral.

Efectivamente, no cuenta con un gran respaldo político, excepto el de Mauricio Macri y ese sector mayoritario del PRO que está alineado con él, aunque también le exige cambios y una cuota de poder.

Está apalancado en lo que fue el 56% del balotaje. La gran pregunta, por supuesto, es cuánto queda de ese 56% después de estos primeros 60 días de gobierno.

Dos meses de Javier Milei

Lo principal, por supuesto, tiene que ver con las contradicciones disparadas a partir de la caída de la ley Ómnibus. Ha pasado de todo, pero al mismo tiempo casi parece que no ha pasado nada, ya que no pudo aprobar la ley ni cumplir, hasta ahora, con lo que había prometido.

Hace dos meses el Gobierno hablaba de bajar la inflación, reducir impuestos, recomponer los salarios, dolarizar, y echar a la casta política. Pero por ahora estamos viviendo una inflación del doble en comparación con el período anterior.

Estos primeros dos meses de gestión de Javier Milei han sido todo un desafío, comenzando con lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2023, que fue casi un preludio de lo que vendría: Milei tomó la decisión de asumir dando un discurso de espaldas al Congreso Nacional, un preludio de lo que se avecinaba hace dos meses cuando asumió el gobierno.

“Dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor a la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. En muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y, con ello, llevar la inflación a niveles de quince mil por ciento anual. Esta es la inflación que nos dejan, una inflación plantada del quince mil por ciento anual, una hiperinflación. En consecuencia, no hay alternativa al ajuste”, expresaba el presidente en su primer discurso.

Milei pintaba un escenario mucho más apocalíptico que el que ya existía para comparar su gestión con los peligros que se venían., ¿Pero qué es lo que se vive al día de hoy?

Bueno, lo que sabemos es que la pobreza, a partir de la inflación, sigue subiendo, la indigencia, según algunos cálculos, se sitúa en el 50%, y una inflación, según Milei, es del 15.000%.

Dos días después, se ponía en marcha el “plan Caputo” para licuar los salarios. El Ministro de Economía impulsó una devaluación del 250%.

“Quiero ser claro con los Argentinos sobre cómo van a ser los próximos meses. Tenemos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia de la política monetaria ultra expansiva de los últimos cuatro años y de los controles de precios que, a la larga, nunca funcionan”, anunciaba el ministro en un mensaje que fue grabado veces hasta que finalmente salió al aire. Fue presentado como la otra pata del principio del plan de Milei.

La otra pata: manejar la inevitable protesta social que inevitablemente surge cuando hay algún tipo de plan de ajuste y recesión, sobre todo con la alta inflación y los bajos salarios. La encargada de gestionar este aspecto es Patricia Bullrich. Ella es una de las funcionarias destacadas en este gobierno y mantiene una buena imagen positiva en las últimas encuestas de opinión.

Patricia presentó, luego de los anuncios de Caputo, su protocolo de orden público. “El objetivo de este protocolo es hacer cumplir la ley, ‘el que las hace, las paga’”, decía Patricia Bullrich en el anuncio de la nueva normativa.

Esas fueron las dos patas de los primeros días del gobierno de Milei. Ajuste con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el control de la calle a través del Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza.

Apenas asumió Milei mostró, además, cuál iba a ser su relación con las provincias. Luego del temporal en Bahía Blanca, una tragedia que se vivió en la provincia de Buenos Aires, el Presidente viajó a la zona con ropaje militar junto a Luis Petri y dejó claro que no iba a haber fondos desde Nación. “Van a resolver esta situación de la mejor manera con los recursos existentes”, fueron las palabras del Presidente.

“No hay plata”, probablemente la frase que se repitió más en estos últimos dos meses. En este el gobierno de Javier Milei no hay plata y en muchos momentos tampoco hay recursos para la función pública, como ocurrió en los comedores populares comunitarios, que se complicaron por la falta de partidas que nunca llegaron.

Luego llegó el plato fuerte, la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia y el anuncio de la, ahora caída, Ley Ómnibus, los pilares de lo que debía ser el comienzo de la era Javier Milei.

Con una fuerte puesta en escena en Casa de Gobierno, rodeado de su gabinete, el Presidente decía: “En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata”.

Además, exhortaba a los diputados y senadores a “elegir entre ser parte de este cambio u obstruir el proyecto de reformas más ambicioso de los últimos 40 años”.

La apuesta del DNU 70/23, publicado un día después de una foto del Presidente con todos los gobernadores aquel 20 de diciembre. La otra pata, la Ley Ómnibus que, finalmente, quedó frenada en momentos que se discutía artículo por artículo.

El mismo día que se anunció el DNU comenzaron protestas espontáneas, cacerolazos, y comienza a tener protagonismo la CGT, que llamó a una manifestación a tribunales el 28 de diciembre contra el DNU. Héctor Daer decía en esa movilización que “lo que hay que hacer es voltear el DNU en la Justicia, en la política y en las calles”.

El bloque de Unión por la Patria ya va por el segundo intento de que se trate el DNU en la Cámara. Ayer, presentaron una carta a la Presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con la firma de todos los integrantes del bloque de Unión por la Patria, solicitando que se realice una sesión para la semana que viene. Posiblemente la respuesta de Villarruel sea la misma que la de la semana pasada: “no”.

Hace un mes entraba a comisiones la Ley Ómnibus y una de las preguntas que ya sobrevolaba el discurso de muchos analistas políticos era si a Milei le da la espalda política para gobernar sin el Congreso.

Rodolfo Barra afirmaba entonces: “Las situaciones de crisis exigen actuaciones de crisis, esto ya lo vio Alberdi, no es un invento. Lo desarrolló y lo expresó en la Constitución. Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente”.

Cuando iniciaron la discusión en el Congreso, los diputados esperaban que fuera Luis “Toto” Caputo a explicar el proyecto, pero finalmente no se presentó, aunque estuvo negociando personalmente hasta último momento para que la ley salga. Tampoco se hizo presente Rodolfo Barra a dar explicaciones. Sturzenegger, el ministro sin cartera, tampoco quiso dar la cara para defender la extensa ley ante los parlamentarios.

Otro episodio relevante fue el viaje de Javier Milei a Davos, donde dio su visión de lo que pasa en el mundo. “No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado”, fue su mensaje a los empresarios del mundo. “El Estado no es la solución, el Estado es el problema”, el pensamiento de Javier Milei en Estado Puro.

Milei fue a la guerra en el Estado de Israel, pero también fue a la guerra contra los kirchneristas, contra los sindicalistas, contra los radicales, contra los diputados y los gobernadores. ¿Está en guerra también Javier Milei contra la sociedad argentina? Cerramos esta apertura con el testimonio de Ana María, una jubilada que protestó frente al congreso durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, en febrero del 2024.

“Nosotros no vivimos, subsistimos, con 105 mil pesos mensuales. Hay gente que se está muriendo de cáncer porque no le dan los suministros. Que Milei me diga cómo hacemos para vivir”.

Hacemos aquí un llamado para que el Presidente vuelva a la paz, escuche el sufrimiento de la gente y pueda encontrar el rumbo que todavía no ha encontrado.

