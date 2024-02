Teresa García: “En poco tiempo va a haber una reacción de las fuerzas políticas”

La integrante de la Mesa de Ensenada y senadora de PBA, Teresa García, señaló que el objetivo del Gobierno es “confundir” y “marear” a la sociedad. “Lo que se está discutiendo de fondo es que a este Gobierno no le importa la gente”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Teresa Garcia es senadora de la provincia de Buenos Aires, una de las integrantes de la llamada Mesa de Ensenada. En el año 2019 fue gobernadora por un día en la transición entre María Eugenia Vidal y Axel Kicillof y posteriormente ejerció como ministra de Gobierno entre 2019 y 2021.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, confirmó que los hospitales porteños comenzarán a dar prioridad de atención a los ciudadanos oriundos de la Capital Federal, abriendo un enfrentamiento con Axel Kicillof. Finalmente, esta disputa me imagino que es la punta del iceberg entre la discusión que se está dando en todo el país respecto a la carencia de recursos entre el Gobierno Nacional y la provincias, o en este caso entre dos distritos autónomos en los que hay determinados recursos que pueden compartirse de un lado a otro de la General Paz…

Absolutamente, esto se da en el contexto de una discusión respecto al tema de los recursos y la imposición que propone el Gobierno nacional de recortes absolutos. De los fondos no coparticipables que tiene la provincia, se han eliminado el 100%, me refiero a fondos específicos que tienen que ver con salud, el subsidio al transporte y programas de gobierno específicos. En ese sentido y con 17 millones de habitantes, de los cuales 4 millones transitan a la capital federal cotidianamente, la provincia de Buenos Aires hace un aporte grande a la capital con el tema de ingresos brutos con cada compra y acción económica que lleva adelante, sin embargo, la capital reditúa a la provincia.

Más allá de esto, que es una pelea que va a durar eternamente mientras dure este gobierno, lo que me parece es que hay una falta de comprensión de Jorge Macri. Yo era ministra de Gobierno de Axel en la pandemia, la provincia de Buenos Aires se ocupó plenamente de todo el tránsito de la Capital Federal en atención a la provincia, es más, Fernán Quirós con Gollan acordaron el traslado de ambulancias porque los hospitales de Capital estaban saturados y las clínicas privadas, que hoy ya no tienen límite en los aumentos, estaban colapsadas y contrataban tercerizadas para poder atender, la provincia se hizo cargo. Recuerdo la desgracia de Cromañón, la provincia de Buenos Aires se hizo cargo de la atención, las familias y los heridos. No puede haber limitaciones a la atención de la salud cuando además es uno de los temas que está en riesgo con este modelo de Gobierno. Me parece que es una afrenta que responde más a especulación y provocación política, porque ningún médico le va a negar la atención a un accidentado en Capital Federal, así como ningún médico le va a negar la atención a un accidentado en las rutas bonaerenses. Lo tomo como una provocación más de las tantas que hay por estos días.

Vayamos al fondo de la cuestión, la escasez de los recursos y el objetivo del Gobierno nacional de reducir el déficit fiscal, para lo cual obviamente va a tener que reducir la cantidad de fondos que se le asignan a las provincias, ¿Cómo se imagina esa cuestión de fondo?

Quedó de manifiesto estos días con la discusión de la ley ómnibus, cuando las provincias intentan hacer valer sus necesidades. PBA tiene enormes necesidades porque es grande y tiene 17 millones de habitantes, pero no olvidemos que Formosa, Chaco, San Luis entre otras, están pasando por situaciones muy graves. Veo en ciernes un conflicto institucional entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, porque además hay una manifiesta voluntad del Gobierno nacional de cargar sobre los gobernadores, lo hemos visto en las declaraciones del vocero presidencial, en las propias declaraciones del Presidente y en algunos personajes como el presidente del bloque de LLA, que han cargado sobre los gobernadores de una manera que deja entrever que van a intentar ahogarlos.

El problema es que ahogar a las provincias implica ahogar a los habitantes de estas. Dios no lo permita, pero imaginemos que en abril o mayo tengamos otro brote de COVID, ¿qué van a hacer las provincias? sobre todo aquellas más empobrecidas. Lo que se está discutiendo de fondo es que a este Gobierno no le importa la gente, es una confrontación con el poder institucional de sus provincias, en todo caso debería esperar a la elección de medio término y ver si el pueblo de las provincias refrenda la voluntad respecto de su gobernador, porque en esta discusión legislativa que vimos, que fue un conflicto forzado, hay que tener en cuenta que si bien Milei ganó la general no es menos cierto que las provincias ganaron las elecciones intermedias, en las cuales dispusieron de diputados y senadores respondiendo la voluntad del pueblo de la provincia. El modelo Nerón y Roma no funciona y no va a funcionar, sobre todo porque no respeta la voluntad popular.

¿Cuál es su visión de lo que pasó en el Congreso?

Creo que hay una cosa muy perversa desde el inicio de la gestión, una decisión de confundir permanentemente a la sociedad. Mientras el boleto de colectivo aumenta un 250%, hay un discurso permanente de que la culpa es de los dirigentes políticos, los gobernadores, de los intendentes, pero no, la culpa es de quien aumentó el boleto. Con el tema legislativo yo no estoy tan segura de que querían sacar la ley.

El diputado Massot también planteaba que creía que en realidad no estaban deseando sacarla, sino que fracase.

En esto coincido con Massot, como también coincido con Lilita Carrio respecto de su planteo, aunque no coincido en nada con ella. Me parece que hay un avasallamiento institucional, aunque sea en la forma: cortada de micrófonos e insultos que tienen que ver con enrarecer el clima en ese ámbito institucional. Para mi nunca quisieron sacar esta ley, veremos con el DNU, aunque tampoco sé si quieren tener éxito con el DNU. Me parece que la confusión es una de las maneras que tienen los gobiernos, instalar la presentación del proyecto de eliminar el aborto es algo que sabemos que nunca va a pasar, porque no va a haber números para que eso suceda, pero tienen 10 días entretenida a la sociedad discutiendo con algo que no tiene sentido, porque ya está resuelto. No debemos distraernos de lo que son los objetivos de este Gobierno: las privatizaciones y el tema de la deuda.

Finalmente creo que no está solo Milei en este Gobierno, uno avizora alguna intervención de Macri en los próximos tiempos. Es el mismo modelo de Martínez de Hoz. Cuando uno ve la angustia de la gente, es muy perverso seguir haciendo lo que se está haciendo, pero me parece que tienen que ver con el objetivo de este Gobierno, que es confundir. Por ejemplo, un día me enseñaron como se matan las perdices, de una perdigonada o mareando, cuando uno marea a la perdiz la agarra del cuello y la mata, yo creo que están tratando de marearnos la perdiz.

Alejandro Gomel: Ante esa estrategia que usted plantea de marear y confundir, ¿cuál es la reacción que espera del peronismo y de la sociedad? ¿Puede haber una reacción o la gente está simplemente aceptando?

Por el momento hay una mansa aceptación de este desastre, hay poca capacidad de reacción por el momento, pero la sociedad va a reaccionar. En el mes de marzo, cuando las prepagas hayan aumentado otro 30%, cuando escatimen los servicios de salud, cuando empiecen las clases y los aumentos de estas y cuando el boleto sea impagable, es normal que la sociedad reaccione.

Respecto del peronismo, hubo una manifestación de la CGT y creo que debe haber una manifestación más dura por los próximos días, porque hay que hacer reaccionar a los sectores de poder que están bancando este modelo. Si esto avanza vamos a perder todos.

AG: ¿Espera una reacción más dura de la CGT o del PJ?

De la CGT. Respecto de las fuerzas políticas creo que muchas que acompañaron a Milei han tomado conciencia en estos días de cómo fueron tratados en la legislatura. Nunca digo malas palabras ni las repito, pero en este caso lo voy a hacer, cuando el presidente de la nación compartió un tweet que trata a los radicales de “putitas” la verdad que me parece que hay una reacción normal en el sector del radicalismo más sano de no permitir este nivel de insultos y de descalificación pública.

Creo que van a ir reaccionando las fuerzas políticas que estuvieron con él y me parece que lentamente el peronismo, como siempre lo hace, va a tomar volumen. Hoy por hoy, por parte del peronismo, la labor primaria tiene que estar puesta en la gestión, no en la discusión partidaria. Creo que en poco tiempo va a haber una reacción de las fuerzas políticas, de hecho, Cristina Kirchner está atenta al tema, Sergio Massa está trabajando con algunos de los parámetros económicos y los intendentes están tratando de prever una economía de guerra por la presión del Gobierno nacional. Por otra parte, creo que es un momento conveniente para armar un frente nacional de fuerzas políticas, por lo menos una mesa donde se discuta cómo vamos a salir de esto, cuánto va a costar la recuperación de esta crisis.

El posteo al que Javier Milei puso "me gusta".

La acumulación de experiencia y los años me permiten traer algunos recuerdos. Cuando usted remarca ese tweet en el que califican a los radicales como “putitas”, ¿no cree que esté preparando la situación para romper Juntos por el Cambio y generar una alianza del PRO y LLA dejando afuera a los radicales?

Si, estoy convencida de eso. He escuchado una actitud muy digna de Facundo Manes, de Federico Storani y de un sector del radicalismo que no está dispuesto a sostener esta propuesta de gobierno y muchos menos a que se los trate como se los trata. Hay una provocación permanente, creo que la idea es que se rompa el PRO. Nosotros hemos votado las dos leyes para Kicillof, que son endeudamiento y fiscal impositiva con un gran esfuerzo del gobernador y mucho diálogo, principalmente empezamos a charlar con el radicalismo por la enorme cantidad de intendentes que tiene. Me parece que sin tratar de atrapar a ningún dirigente para nuestra propia fuerza, hay que intensificar el diálogo porque de verdad creo que la decisión está en romper. Su alianza estratégica y más de fondo que no se ve todavía es con Macri.

¿Cómo imagina que se crearía un tercer sector? ¿Habría otro sector de no peronismo, pero al mismo tiempo de no libertarios?

Es necesario que se conforme una nueva expresión en las fuerzas políticas. Me parece que la posición de Margarita Stolbizzer, Lilita Carrió Y Facundo Manes dejan entrever que hay muchos sectores de la política que han dado testimonios en estos días. No es cuestión de atrapar dirigentes para nuestro espacio, es cuestión de poder armar una mesa o un frente que nos permita ver qué vamos a hacer cuando esto no dé para más. Una crisis estalla en tres meses, pero resolver una crisis lleva dos años, y de esto supo mucho Néstor Kirchner.

Entonces, me parece que lo que hay que propender es a valorar la política, no a tratar en el discurso de desvalorización de la política, Es necesario que se conforme una nueva expresión en las fuerzas política. Me parece que esa era la responsabilidad de todos los partidos políticos: conformarse en una expresión para programar cómo se sale de esto.

¿Imagina algo parecido a lo del 2002 de Alfonsín Y Duhalde y en este caso de ese panradicalismo con vertientes del progresismo no peronista?

Exacto, y además con otros sectores involucrados, porque me parece que lo que funcionó bien en ese momento fue el diálogo argentino. Hay que encontrarle una vuelta, para que los selectores que no acuerdan con este modelo, que son los más progresistas, más críticos y capaces, porque en esos sectores hay gente con una enorme capacidad, se pongan de acuerdo con nosotros para ver cómo se sale de esto. Va a llevar tiempo, venimos de dos años de pandemia, de paralización en un montón de políticas, de 4 años anteriores de Macri y ahora esto. Llevamos un largo tiempo sin tener planificado y discutido con otras fuerzas políticas una salida, este nudo se desata con un acuerdo de los partidos políticos.

