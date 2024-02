Marcela Campagnoli: “Ningún inversor va a venir si las cosas no salen por consenso”

Marcela Campagnoli sostuvo que, desde el comienzo, ella y su espacio se opusieron a las facultades delegadas, por lo que no se siente interpelada por la calificación de “traidores” que hizo el Presidente. Además, aseguró que Javier Milei está gobernando como si aún estuviera en campaña electoral. “Rezo para que el presidente y toda la dirigencia entremos en razones y construyamos los consensos necesarios”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marcela Campagnoli es diputada nacional por la Coalición Cívica de 2017 a 2021, y 2021 a 2025. Fue secretaria de Educación del Municipio de Pilar en 215 y concejal de su partido en 2007.

¿Cómo recibe la acusación de ser traidora?

Primero no me considero traidora porque nosotros siempre le avisamos al presidente Martín Menem que nosotros no íbamos a votar a facultades delegadas porque nunca las hemos votado, porque nuestro partido nace cuando Elisa Carrió se va de la alianza cuando le votan los superpoderes a Cavallo.

La Constitución Nacional en el artículo 76 articulándolo con el 29 considera traidores a la parte a los que le den la suma del poder público a presidentes o gobernadores. Así que no me considero traidora porque el que avisa no traiciona, y siempre desde el inicio sabía este gobierno que no contaba con nuestros votos para la delegación de facultades legislativas.

Por otro lado, si hay alguien, y sería bueno que se lo preguntes al mismo presidente Martín Menem, que colaboró desde el inicio con que salieran los artículos de esta ley, es más, le acercamos una fórmula previsional para que el gobierno tuviese una fórmula, que lo exige la Constitución y también un fallo de la Corte que exige que haya una fórmula de movilidad jubilatoria, fue la Coalición Cívica.

Todo el mundo suspendió lo que tenía programado para el mes de enero, integráramos o no las comisiones y estuvimos ahí trabajando, yendo a escuchar a los funcionarios, yendo a escuchar a las entidades de la sociedad que venían a manifestar tu apoyo o rechazo a la ley. Martín Menem le decía al presidente de mi bloque, Juan López, sos el único que viene acá a ofrecerme alternativas sin pedirme nada a cambio, que modifique tal cosa o que modifique otra cosa para darme el apoyo. Así que traidora no me siento.

Pero bueno, el presidente es así, el presidente tiene esa forma de manifestarse, él cree que sigue en campaña, entonces tiene esa cuestión de amigo-enemigo. No se da cuenta que ya es presidente y gobierna para todos los argentinos, para los que no lo votaron también.

Lamento que ayer en Israel haya perdido la oportunidad de hablar de una Argentina que él quiere de consenso, es decir, yo me reuní la vez pasada con un embajador, ningún inversor va a venir a la Argentina, me decía este embajador, si las leyes no salen por consenso. Es decir, no hay seguridad jurídica para un inversor que una ley salga por el único criterio de un presidente y no por el consenso que da la legitimidad de que distintos espacios puedan consensuar una ley, la mejor ley para que salga.

Entonces, traidora no me considero.

Creo que el presidente Milei tiene una oportunidad, la primera vez desde que estamos en democracia que un presidente tiene la posibilidad, de que casi 150 manos estén de acuerdo en votarles reformas estructurales para el país, que es lo que estuvimos trabajando todo este enero tratando de acercarles modificaciones a artículos que tal vez por una coma cambiaban un sentido, la lista de privatizaciones.

Pensa que el martes se votaron en seis horas cinco artículos, de esos cinco artículos, cuatro eran facultades delegadas, que fue lo que votamos en contra. El artículo dos lo votamos, que eran los principios y bases que manifiestan ahí en el articulado y el que seguía era el artículo de las privatizaciones que nosotros íbamos a votarlo a favor, es decir, mayoritariamente, no estábamos de acuerdo tal vez con algunas empresas estratégicas como puede ser Banco Nación, YPF, Arsat y alguna otra, pero íbamos a votarlo a favor.

Yo a principio de enero lo pensé, cuando mandó esta mega ley que era impotable e intrabajable por más que le pusimos mucho ahínco, ¿el presidente querrá que salga esta ley o querrá chocarla para que toda la culpa la tenga la política y seguir como si estuviésemos en campaña? Espero que no sea así, rezo, soy una persona de fe, rezo para que el presidente y toda la dirigencia entremos en razones y construyamos los consensos necesarios, porque creo que hay una oportunidad muy importante en la actualidad en el país para que salgan las leyes criteriosamente, es decir, aceptando el disenso que es parte de la democracia, aceptando las negociaciones. No es mala la palabra negociación, siempre que sea de cara a la luz del día, de cara a la gente, lo contrario de la negociación es el absolutismo. Entonces me parece que hay una oportunidad y espero que el presidente la sepa aprovechar.

En la última imagen que compartió Javier Milei, en Instagram, está él como si fuera Terminator disparando a sindicalistas, gobernadores, diputados y Eduardo Belliboni, y escribió “Tiembla la casta. La Libertad Avanza. Viva la libertad carajo”. Uno puede reflexionar en que eso es un acting y que no representa la realidad, que hay otro presidente real que negocia. Lo decía Martín Tetaz, un sistema paralelo, como cierto grado de esquizofrenia. Sin embargo, pareciera primar el presidente que sigue en campaña, y que podría tener un objetivo distinto al que tiene un político tradicional.

Sí. Además, cuando él habla de casta te llama la atención, porque ayer nombraron al hermano de Yasky en Jefatura de Gabinete, el nombramiento de Scioli, el nombramiento de toda la plana que es la segunda línea de Massa en los distintos cargos importantes del gobierno, entonces ¿cuál es la casta que tiembla? No se entiende muy bien.

Independientemente del significante vacío de la palabra casta, ¿es un doble discurso o es el discurso?

Por el momento es el discurso.

¿Se imagina un conflicto, aunque sea tácito, de un Congreso que no tenga ningún proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a lo largo de todo el año y que sea otra forma de ninguneo? ¿O que el 1° de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias, no haga el discurso en el recinto sino de espaldas al Congreso? ¿Se imagina provocaciones en ese sentido?

Sí puede ser, conociendo al personaje, cómo se viene manejando, uno no puede descartar eso, esperemos que no, esperemos que prime la racionalidad por lo que te digo, es el único Presidente que tiene la oportunidad de hacer reformas estructurales porque cuenta con el apoyo, no solamente de sus 38 legisladores, sino de los legisladores del PRO, de los legisladores de la UCR, de los legisladores de Hacemos Coalición Federal, de los legisladores de Innovación Federal que son nueve diputados que representan a gobernadores.

Yo creo que hay una oportunidad y el Presidente tiene que verla, si el Presidente se sienta, razona, si deja su verborragia y se pone a razonar, si de verdad quiere sacar al país adelante, yo creo que está en las manos para hacerlo.

Espero que su núcleo cercano, que ninguno es político, por eso es preocupante, ni Karina Milei, ni Nicolás Posse, ni Santiago Caputo, vienen de la política, entonces es más difícil que entiendan la mecánica de la política. Yo creo que hay una oportunidad y espero que el Presidente la vea, razone y actúe en consecuencia.

Alejandro Gomel: ¿Hay una posibilidad de una reconfiguración en el Congreso donde la Coalición Cívica esté más cerca del radicalismo de parte de la coalición que armó Pichetto, por un lado, y los diputados del PRO, más cercanos con LLA por otro? ¿Esa reconfiguración puede estar en marcha?

Yo creo que sí, porque tenemos un pasado de coincidencias. Tenemos diferencias porque integramos partidos distintos, pero tenemos un pasado de coincidencias cuando formamos, Cambiemos y Juntos por el Cambio.

¿Quién nos podía estar de acuerdo con la reforma que mandó el presidente con el DNU? Que los empleados no tengan que estar obligados a pagar la cuota solidaria los que no están afiliados, que puedan elegir su obra social, que se facilite a las pymes a no pagar las multas exorbitantes que hacen que muchas cierren cuando tienen un juicio laboral. Es decir, si lo hubiera mandado por ley, sale.

AG: Lo mandó por DNU justamente.

Claro, fue por DNU, entonces se lo objetaron a los tres días en la justicia y generó una expectativa en muchísimos empresarios amigos que me llamaban “Marcela, aprueben esto”, y yo decía que lo iban a objetar la justicia porque no puede ir por DNU, esto tiene que salir de manera consensuada.

Entonces yo creo que si él se aviene a modificar sus modos, lo cual es difícil, y a hacer propuestas lógicas y viables, porque las formas también importan. Las formas no somos idiotas inútiles como nos llamó a los que nos fijamos en las formas, porque para algo hay una Constitución que es un marco que marca límites y determinadas cuestiones que hay que respetar porque estamos en una democracia republicana, donde hay división de poderes y donde todos fuimos votados y todos representamos a nuestro electorado, porque nosotros también.

Te digo más, a mí me votó más del 41% de la gente, porque yo asumí de vuelta en el 21, en la lista de Santilli que sacó más del 40% de los votos, así que me votó más gente todavía.

Pero me parece que hay, y reitero, es una oportunidad, ojalá entre en razones y podamos sacar leyes viables que necesita claramente el país, la desregulación económica, el tema de los requisitos automotores, el tema de Tierra del Fuego, que no se entiende por qué no lo quieren tocar, distintas legislaciones que hacen al fondo de poder tener un país viable, donde se premie el mérito, se promueva la producción, donde dejemos de exportar jóvenes y exportemos nuestros productos, donde haya seguridad jurídica para que el que viene tenga la tranquilidad de que se le van a cumplir los plazos, lo acordado y la jurisdicción donde quiera litigar.

Me parece que hay una oportunidad y ojalá lo entienda así, lo vea así o se lo hagan ver así el presidente.

Lo que pasa también es que el presidente no empodera a nadie.

Yo quiero resaltar el rol que tuvo Guillermo Francos, que ha venido al Congreso cientos de veces, lo mismo que Santiago Caputo, han venido un montón de veces al Congreso a negociar, a escuchar, a ver dónde se podía destrabar, y bueno, cuando lograban algo después no eran respaldados por el presidente, y eso me parece que hace al buen funcionamiento de un Parlamento que es poder tener interlocutores válidos con el Ejecutivo, y creo que lo que falló acá fue la estrategia parlamentaria.

