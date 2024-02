Día 59: Modo Milei, modo kamikaze

"Dos automovilistas practican un juego casi suicida. Ambos conducen de frente uno contra el otro, ¿Quién pierde? ¿El que muere? No, el que dobla primero", le contestó Javier Milei al periodista Luis Majul cuando le preguntó sobre su estrategia política. Milei apuesta siempre al todo o nada pero esta vez su contrincante no dobló y lo que terminó chocado fue la Ley Ómnibus", recordó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 7 de febrero de 2024.

En un primer fuerte gesto de derrota, La Libertad Avanza debió retroceder sobre sus pasos mientras el presidente se halla a más de 12.000 kilómetros, en Jerusalén.

¿Qué sucedió? ¿Cómo luego de tener un dictamen de mayoría exitoso y una primera votación en general exitosa, se volvió todo para atrás? Sucedió la política, que desde Maquiavelo en el siglo XVI es un campo de conocimiento específico, con sus propias leyes. Pasó la caída de popularidad de Milei, pasó la falta de expertiz del Gobierno, pasó que evidentemente no se puede cambiar estructuralmente el país en contra de la amplia mayoría de la sociedad (con representación parlamentaria) en dos meses.

Luego de que el Gobierno perdiese algunas de las votaciones de los artículos en particular, la última por 56 votos de diferencia, se dio cuenta que no tenía los votos para aprobar las privatizaciones, algo que se sumaba a la imposibilidad de contar con el paquete fiscal que estaba incluido en el proyecto de ley.

El gobierno no negocia y acelera el auto

Además de Unión por la Patria y la Izquierda, había 12 radicales que estaban en contra de varios artículos y diputados de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal que responden a gobernadores que no están de acuerdo con el reparto fiscal de las coparticipaciones. El Gobierno no quiso negociar con los mandatarios provinciales y solo les prometía que, si aprobaban la ley, en algún momento se iba a sentar a discutir el reparto de los recursos que reclamaban para sus provincias.

Eso es Milei acelerando el auto y esperando que su contrincante doble. Pero la política es mucho más compleja que la teoría que en Estados Unidos se conoce vulgarmente como “juego de las gallinas”. En este caso, el contrincante puede doblar y que igualmente el conductor audaz se estrelle con lo que hay detrás de su adversario: la realidad.

El elemento invariable es que si no me votan todo lo que me gusta, lo saco de votación. Sucedió primero con el retiro del paquete fiscal, y ahora sucede con lo que restaba de la ley. La persona deja de jugar, está dispuesta a producir daño a sí misma y, al mismo tiempo, dañar a los demás.

El reproche del hermano mayor

Esta actitud se puede plantear como "kamikaze". El Gobierno está dispuesto a inmolarse con tal de producirle daño al otro y fue la lógica que le reprochó el líder de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, a sus aliados en el recinto: “Al oficialismo le pedimos que tengan una cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo”.

Al lado de Pichetto se encontraba Nicolás Massot, quien ya había advertido que el Gobierno quería perder y leía una actitud autodestructiva del oficialismo. Muchas veces hemos reflexionado sobre el triunfo. Para muchas personas, había fracasos que tenían la grandeza de la que muchos triunfos carecían.

Ya habíamos hablado de Pichetto como tutor o hermano mayor del Gobierno. El histórico parlamentario no puede creer la inexperiencia política que tiene el nuevo oficialismo, pero lo acompaña porque tiene varios acuerdos programáticos con el presidente.

Quién reaccionó a la traba que plantearon los gobernadores para la Ley Ómnibus fue el titular de la bancada libertaria, Oscar Zago: “Córdoba, Santa Fé y Salta se están equivocando, el Gobierno colabora muchísimo con las provincias y nos votan en contra, parece que nos están cargando”.

La derrota que conviene

Siguiendo con esta paradoja que planteaba Nicolás Massot acerca de la intención del gobierno de perder la votación, a quién se vio sonriente en todos los canales fue a la ministra Patricia Bullrich: “Era una ley tan débil que no te iba a convenir”.

¿Si la ley es tan buena, no es mejor que salga la mitad a que no salga nada? Evidentemente debe haber una pretensión de que las medidas salgan de forma completa y a través de otro instrumento. El presidente supo advertir que barajaba la posibilidad de un plebiscito, más allá de que no sea vinculante. Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni, prometió que el ajuste ahora deberá ser peor debido a la vuelta a comisiones de la ley ómnibus. "La casta sabe que está obstruyendo el cambio que la gente votó. La ley se va a terminar discutiendo y aprobando tarde o temprano y si el tiempo que demora es mayor, también será más grande el ajuste".

Así como le sucedió al kirchnerismo con el abuso del lenguaje inclusivo para palabras que tenían un género en el idioma español, la palabra casta en algún momento va a empezar a irritar. El abuso de cargar de amplios significados a un significante lo termina consumiendo y vaciando a ese significante.

Encuesta: caída generalizada de la imagen de Javier Milei en todas las provincias

Quienes salieron rápidamente a desmarcarse de la acusación del oficialismo, fueron los gobernadores de Juntos por el Cambio y publicaron un comunicado en el que se desligaron del fracaso en la aprobación de la ley: "No corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la Ley Bases".

Lo que tiene que quedar claro es que las cosas que ya se aprobaron no están vigentes parlamentariamente. Esto, que está en el artículo 155 del código interno del Congreso, era desconocido por el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los principales dirigentes políticos del oficialismo, quien fue anoticiado del reglamento en una entrevista telefónica con La Nación Más.

Guillermo Francos está solo, con el presidente fuera del país, y con el objetivo de llevar adelante negociaciones. En varias ocasiones, el ministro del Interior había realizado promesas a los gobernadores que luego no se cumplieron y la palabra del funcionario fue desautorizada públicamente por el propio Javier Milei.

El riesgo de del plebiscito

En su batalla por la aprobación de la ley ómnibus, Francos advirtió habló sobre la posibilidad convocar a un plebiscito: “El presidente va a utilizar todos los medios que pueda para seguir gobernando. Si tiene que recurrir a consultas populares, lo va a hacer”

Si tomamos cómo válida la encuesta de la consultora Zubán Córdoba, Milei tiene una imagen positiva en descenso. Esto, sin los tarifazos de ayer en el transporte, algo que hace muy difícil la vida para cientos de miles de trabajadores que vienen del conurbano hasta la Capital y que toman varios transportes por día. Probablemente esa caída de diez puntos de imagen positiva en un mes puede haberse profundizado.

¿Qué pasaría si Milei perdiese una consulta popular? Este Gobierno no tiene mayoría parlamentaria, no tiene un solo gobernador, ni intendentes y dio sobradas pruebas de no tener habilidad de negociación y hasta de despreciar esta práctica. Su único argumento fuerte es que representa a la mayoría de la sociedad. ¿Qué pasaría si deja de representarla y eso quedara demostrado a través de un plebiscito?

Una hipótesis plausible es que, de la misma forma que retiró el paquete fiscal completo y luego hizo lo mismo con lo que quedaba de la ley ómnibus ante la imposibilidad de aprobarlo como quería, si perdiera una consulta popular, se retiraría el mismo.

Larreta marcó diferencia con el PRO y chicaneó a Milei: "¡Viva el consenso carajo!"

¿Quién ganó ayer? ¿Ganó la casta? ¿Existe la casta? ¿Ganó el estatus quo? Probablemente el sistema político al que Milei llama casta interpreta a la sociedad y percibe que la mayoría de votos que Milei construyó son sobre un rechazo a los fracasos de los últimos gobiernos y sobre la esperanza a estar mejor, y no está ganada la sociedad para seguir haciendo sacrificios y pagando con ajuste para eventualmente ver algún resultado.

Como todas las veces que se discutió la ley ómnibus, ayer hubo una manifestación en la Plaza de los Dos Congreso y el Gobierno, por primera vez, decidió no reprimir. Podemos tomar este dato como elemento de crisis, luego de que Milei haya chocado el ómnibus. También podemos elegir tomarlo como un primer indicio de que luego del primer choque, el Gobierno puede aprender a doblar a tiempo y acordar con el resto de la sociedad cuál es el rumbo del país.

La lista de traidores

Sin embargo, viendo el último tuit del Gobierno, este deseo nos puede hacer sentir un poco ingenuos. Pasadas las dos de la mañana, el oficialismo publicó un comunicado que es prácticamente un escrache: “La Oficina del Presidente agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. También destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta”.

Luego del mensaje, publica una lista de los nombres de “los diputados que votaron a favor del pueblo” y escracha a quienes “votaron en contra del pueblo”. Increíblemente en este segundo grupo hay nombres como el de Nicolás Massot, un político que tiene posiciones similares en varios temas con el Gobierno y fue presidente del bloque de diputados del PRO, pero siempre pretendió hacer algunas modificaciones.

Más increíble es encontrar el nombre de Carolina Píparo que votó en disidencia de un artículo. Es decir, este Gobierno a quién no acompaña en todo lo trata de “traidor a la patria”. Es un Gobierno totalmente maniqueista: "o estás conmigo o estás en contra".

Ahora el presidente se quedó con las manos vacías. Milei sin su ley. Obvia conclusión de que, aunque suene a frase de animé, de japonés sólo tiene un carácter suicida, kamikaze.

