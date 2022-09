El ex legislador porteño, Eduardo Valdés analizó la postura del oficialismo luego del atentado contra la vicepresidente. "Valoro el sentimiento positivo que pudimos sacar ante este hecho". Además resaltó que "no quiero una Argentina como la que está pasando en Brasil, donde un dirigente que no piensa como Lula mata a otro que si", manifestó en dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué reflexión acerca de la misa de Luján tenés, ya que se acusa de usar a la iglesia católica con fines partidistas?

Creo que la conmoción que generó en el espacio del Frente de Todos el intento fallido de magnicidio fue bien canalizado por el presidente de la Nación cuando decretó el feriado y nos convoca a expresar nuestros sentimientos en la Plaza de Mayo. Había sentimientos encontrados ante esa situación, así que fue bueno encontrarnos y tener pensamientos positivos.

A partir de ahí, la ceremonia en la basílica de Luján era una continuidad de eso. Me parece bien por lo que representa la Basílica, el espíritu de encuentro, te hace creer lo que sea, y cierta parte se logró, porque uno habla con la oposición y cuando uno habla, se ve que estamos mucho más cerca que lo que se refleja en los medios.

Un ejemplo es que nosotros en la Cámara de Diputados votamos una declaración de repudio al atentado contra Cristina, tanto oficialismo como oposición, y se aprobó, pero el comportamiento posterior, ante las cámaras, fue de una manera que mostrara que podría haber surgido algo inverso.

Hay un comportamiento mediático inversamente al comportamiento político de trabajo en el lugar específico. Y eso hay que ir unificándolo, debemos portarnos de la misma manera que trabajando. De esta manera, estamos mucho más cerca que el país publicado.

Me pareció bien la misa, el encuentro en la Plaza y, de acá en más, me parece importante producir encuentros de unidad. No quiero una Argentina como la que está pasando en Brasil, donde un dirigente que no piensa como Lula mata a otro que si. No quiero eso en mi país. Voy a trabajar arduamente para eso.

¿No se podría haber logrado la misma concentración de apoyo en Plaza de Mayo sin decretar feriado nacional? Un dato importante: es equivalente a lo que producen 150 mil personas en un día, yendo a un análisis de pérdida económica.

Desde el término económico no te lo puedo discutir, pero nunca sucedió en la Argentina una tentativa de magnicidio. Yo estaba allí. Se lo que eso significó en el alma de los peronistas. Así como la bala no salió, valoro el sentimiento positivo que pudimos sacar ante este hecho.

¿Y los atentados de Alfonsín como los colocas en este contexto?

Cuando se atentó contra la democracia, nosotros estuvimos al lado de Alfonsín y hubo feriado.

No me refiero a los atentados de los carapintadas, sino a uno que el custodio se le tira encima a la persona cuando Alfonsín estaba hablando. Es cierto que por los avances tecnológicos, permiten que esa imagen del atentado a Cristina produzcan un efecto de pregnancia que antes no.

Sí, pero no me acuerdo cómo era el clima en ese momento. No quiero comparar porque tuve el mismo sentimiento cuando atentaron contra Alfonsín, yo estuve ahí.

Uno siente más el atentado a la figura que más quiere y hay aspectos del orden emocional.

No quiero comparar, porque el mismo sentimiento que nosotros tuvimos con el atentado a Cristina fue el mismo que tuvimos con Alfonsín cuando atentaron contra la democracia. Quisimos estar al lado de él y estuvimos. Y Antonio Cafiero, que hoy se cumplen 100 años de su nacimiento, lo lideró y yo no sé si él pierde la interna por querer estar al lado de Alfonsín.

Seguramente que tuvo allí un "no calculo" electoral.

Lo nuestro también fue un "no cálculo". Nosotros queríamos tener reflexión frente a un episodio muy violento. Me parece que salió bien. La misa fue importante. Y hasta generó un mejor diálogo entre el oficialismo y la oposición.

