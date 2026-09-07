Eduardo Valdés: “Ojalá que Córdoba nos marque el camino de la unidad”

El peronismo unido vuelve a aparecer como una de las principales claves para enfrentar al oficialismo de cara a las próximas elecciones. El resultado de Marcos Juárez, en Córdoba, renovó las expectativas dentro de Unión por la Patria y abrió el debate sobre la posibilidad de construir un espacio capaz de reunir a distintos sectores del peronismo y ampliar su representación más allá de sus límites tradicionales.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el diputado nacional Eduardo Valdés analizó el escenario político y sostuvo que “en la unidad está nuestra fortaleza”. Además, planteó la necesidad de construir una alternativa que pueda abarcar desde sectores independientes hasta el peronismo más ortodoxo, al tiempo que se refirió a la próxima visita de León XIV, el escenario internacional y la disputa por la agenda de Malvinas.

Eduardo Valdés es un abogado y diplomático, dirigente político, que actualmente se desempeña como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, representando al bloque Unión por la Patria. Preside la Comisión del Mercosur desde julio de 2025. Además, fue embajador argentino en el Vaticano y jefe de Gabinete de la Cancillería en el año 2003.

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Eduardo, muchas gracias por estar acá. Múltiples temas para hablar con vos en lo polifacético. Primero quiero empezar, vamos a hablar obviamente de la visita del Papa. Vos tenés tu experiencia diplomática en la Santa Sede, pero primero quiero empezar por si lo que pasó ayer en Córdoba, en Marcos Juárez, es una señal de unión del peronismo y, así como fue en su momento el kilómetro cero de la creación de Cambiemos, lo es en la creación de un peronismo nacionalmente unido.

Es un ejemplo a imitar. Sí, fundamentalmente creo que por ahí en la unidad está nuestra fortaleza. Está claro y hay recuperación en un lugar que es un símbolo del no peronismo, para decirte. Y entonces me parece, uno lo ve en la calle, como que hay un hartazgo de las políticas que se están llevando adelante y nos dicen en la calle: “Únanse, únanse”. Y yo creo que el unirse significa unirse en un espacio mucho más amplio que es el propio peronismo. Porque creo que va a haber dos espacios políticos. Yo no veo lugar para lo que se denomina la ancha franja del medio en este tiempo. Y ojalá que Córdoba nos marque el camino. Yo estoy muy... Tomé esa, leí mucho sobre lo que había pasado en Córdoba y efectivamente fue muy inteligente el armado. Hasta usó un símbolo distinto de lo que era el cordobesismo o el peronismo cordobés para poder juntar más gente. Y creo que en ese tiempo estamos. Tenemos que hacerlo.

Ahora, te escucho en “hay que imitarlo”, cierto escepticismo, cierta tristeza, no sé, o desasosiego de que el resto del país no está sucediendo.

Jorge, yo soy un hombre sincero. No por lo que pasó el año pasado, no por lo que pasó el domingo me olvido de cosas que han pasado días anteriores, pero si algo yo tengo, tengo obligación de construir esperanza y estas dificultades nosotros tenemos la obligación de resolverlas. No se trata, en estos momentos en el país, de un problema entre dirigentes. Es un problema de vida. O sea, hay un estado de malestar social. No hay que ser... Están mal las personas grandes, están mal las personas jóvenes con el endeudamiento familiar, está mal el colectivo de las personas con discapacidad, están mal. Entonces, lo que no quiere decir que ese estar mal, vos seas ya definitivamente la alternativa. Hay que construir una alternativa política. Y esa alternativa tiene que ser que englobe desde Jorge Fontevecchia hasta los sectores más ortodoxamente peronistas. Esto es lo que yo siento, es lo que yo pienso, y eso hay que construirlo.

Eduardo, mirá, hace un ratito estaba aquí, podríamos decir, la mano derecha de Sergio Massa, Michel, y él planteaba que, a su juicio, estas elecciones el peronismo tenía más posibilidad de ganarlas en segunda vuelta que en primera, al revés de lo que normalmente se supone. Si el peronismo las gana en primera, el antiperonismo se une y termina derrotándolo en el balotaje, porque él creía que Milei fácilmente podía, con su 30%, llegar al 40% y obligar a una segunda vuelta, aunque el peronismo pudiese ganar en primera vuelta. Y ahí entonces dejaba planteado algo que era inmanente: no es lo mismo el candidato para primera vuelta que para segunda. El candidato para primera vuelta tiene que convencer o reafirmar a los propios, y el candidato de segunda vuelta, convencer a los ajenos. Entonces, la lógica lleva a que en una segunda vuelta es siempre mejor un candidato más de centro que un candidato, podríamos decir, con la palabra que se lo quiera colocar, más progresista, más de izquierda, con el término que se quiera utilizar, o más puro peronista, si se quisiera esa palabra. Y que esto ha llevado a Cristina Kirchner en los distintos años a elegir a Scioli, luego elegir a Alberto Fernández y luego elegir a Sergio Massa. Es decir, todas personas que representaban un peronismo, podríamos decir, más de centro, más cercano, amigablemente, a los mercados y a la clase media. Y, por otro lado, tengo la visión de que Kicillof piensa lo contrario: que ese fue el error y que el peronismo tendría que tener un candidato que fuera puramente representativo de los sectores menos favorecidos por la economía, y que el triunfo tendría que ser en primera vuelta. Obviamente, Kicillof generaría probablemente más temor para cierta clase media que candidatos como, imagino, Eduardo, que debía desear a Sergio Massa, o a un gobernador del interior que sea más de centro. ¿Cuál es tu propia visión de cuál es la mejor estrategia? No estoy hablando de quién tenga mejores méritos, sino qué sería lo mejor para que el peronismo volviese a ganar.

Mirá, yo siento que el peronismo siempre, desde el 83 a la fecha, ha ganado en primera vuelta. Se le hace muy difícil las segundas vueltas. Pero no es solo en la Argentina. Los balotajes en toda América Latina han resultado para los outsiders, para la...

Diferencia de un por ciento y a veces hasta de cero uno.

Quiénes son los abogados de Cristina Kirchner que cobrarán casi diez millones de dólares del Estado

Claro. Y a veces me gustaría investigar un poco más cómo se producen esos rush de la última semana, donde siempre se equivocan los encuestadores. Yo creo que las ciencias sociales no tienen por qué equivocarse. De pronto, este tema subterráneo de las redes y de cómo se cuentan y todo eso... Por eso, yo lo que quiero contestarte es: yo tengo que ganar en primera vuelta. Y después vendrá o no la segunda vuelta. Pero tengo que ganar en primera vuelta. La historia no solo de la Argentina, que en este caso sería el peronismo en particular, sino de lo que está pasando en los últimos dos meses, que ha habido elecciones en Colombia, que ha habido elecciones... Es que en las segundas vueltas siempre gana el outsider. Y pasó en Chile con Kast. Entonces, ahí discrepo con Michel. A mí me gustaría tener una fórmula competitiva para la primera vuelta y para la segunda vuelta. Porque, en realidad, en cualquiera de las dos circunstancias, tiene que gobernar para todos los argentinos, no para un segmento. Es lo que yo creo. Alberto Fernández ganó en primera vuelta. Sergio Massa ganó ahí cerquita. No sé qué pasó. Como Reutemann, nos quedamos sin nafta en las últimas semanas. Porque venía... En esa primera vuelta venía subiendo. Y por dos puntos creo que no llegamos a ganar en primera vuelta.

Dos puntos siete.

Así es. Entonces, prefiero seguir teniendo el auto competitivo para las primeras vueltas, diría. O la pinto. Si me va bien en la clasificación, me va bien en la general.

Vos, como pocos, tenés credenciales para hablar del Vaticano. Primero, porque fuiste diplomático allí. Segundo, por una estrecha relación con el Papa Francisco. Entrevistamos prácticamente a todos los cardenales argentinos en los últimos meses y hay una coincidencia en que, de alguna manera, es un viaje de Francisco en espíritu. Y que va a ser visto así por muchos de los argentinos. Inclusive, algunos de ellos diciendo que no le cabe duda de que el cardenal Prevost, hoy León XIV, era el candidato de Francisco a ser Papa. Vos, con tu propia experiencia, me gustaría que nos hicieras una perspectiva. ¿Cómo imaginás que va a ser esa visita?

Bueno. Yo siento que va a ser muy importante. Con la misma energía y amor que esperábamos recibir a Francisco, vamos a recibir a León. Nosotros tenemos la suerte, Jorge, de que va a andar por la Ciudad de Buenos Aires. En la Cámara de Diputados, donde están diputados de todas las provincias y de todos los signos políticos, cada uno se cree que yo soy un hombre influyente, me viene a ver de distintas provincias y de distintos signos políticos para que yo los ayude a justificar en Roma por qué debería estar el Papa en Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, en todos los lugares. Parece que hay un motivo en Santa Cruz, que está en San Julián, donde se rezó la primera misa, las misiones jesuíticas. ¿Te puedo dar? ¿Por qué no viene a Santiago del Estero? Tenemos a Mamantula de Santa. Bueno, me hubiera gustado que sean tantos días como le da a Perú para poder... Pero bueno, el Papa es peruano. Pero sí, va a generar, por lo menos, un tiempo de espíritu, de alma, de reencontrarnos con nosotros, de valores, y me parece importante. Va a ser histórico, va a generar historia. Los lugares donde él esté tienen todos un significado, me parece.

Mi pregunta es por dónde iba, Eduardo. Si uno de los cardenales nos decía: va a ser todavía más importante políticamente que lo que hubiera sido políticamente la visita de Francisco, porque León va a decir las mismas cosas que Francisco, pero no va a entrar en la grieta. No van a poder decirle “ah, es peronista”. Entonces va a tener un peso político mucho más contundente el mensaje sobre justicia social, que se lo hubiera dicho Francisco, porque no tiene la posibilidad de ser incluido dentro de la grieta como peronista, antiperonista. ¿Creés que va a haber un hecho político, no simplemente un hecho pastoral?

Hay distintas versiones que yo no las tengo confirmadas, pero que el Papa también querría juntarse con sectores políticos, no sé. Son versiones, ¿no?, con expresidentes. A mí me parece que todo lo que signifique que el Papa nos convoque a unirnos a los argentinos en estos momentos de tanta diversidad, mi visión, a mí, me parece indispensable. Ojalá, ojalá que sea de esa manera y que nadie se asienta. Este es un Papa que eligió su nombre precisamente por la doctrina social de la Iglesia. Ahí ya hay un contrapunto con algunos discursos de Javier Milei, ¿no? O sea, si hay alguien que funda la doctrina social de la Iglesia es León XIII, con la encíclica Rerum Novarum, que es cuando se produce la industrialización, la máquina aparece como elemento y, digamos, la irrupción de esas doctrinas tenía que ver con la humanización del trabajo en esos tiempos, donde eran muy duros los tiempos, la forma de trabajo. León XIV ha hecho una encíclica ahora que tiene que ver también, como aquella etapa industrial, hoy con la inteligencia artificial, que sea usada con la suficiente madurez como para que no queden los seres humanos al lado. Porque todos sabemos que el trabajo, el trabajo es dignidad humana de las personas y ordenador social. La falta de trabajo es lo que desordena, primero, el grupo más chico, la familia y, después, va contagiando al resto de la sociedad. Entonces, ese mensaje que ya ha dado León XIV con su encíclica creo que va a estar muy en las palabras del Papa que lo va a decir acá en la Argentina, como también lo va a decir en Uruguay y como también lo va a decir en Perú. Porque hay cosas que el Papa no dice en la Argentina para no generar cierta susceptibilidad, pero las dice en Perú, pero están referidas a Argentina. Esas cosas suceden.

Mi pregunta es: Milei, con el tema Malvinas, hace cuatro o cinco días que ha retomado el control de la agenda. Independientemente de que sea apoyado o no, la atención la ha conseguido. ¿Creés que cuando llegue el Papa va a haber un antes y un después de cualquier otro tema que se esté hablando en la agenda argentina y que la llegada del Papa va a marcar una especie de dar vuelta a la página?

Bueno, seguramente, pero hay que ver cuánto dura la agenda malvinera de Milei. Hay que ver cuánto dura, Jorge, porque si vos querés, si es cierto tu mensaje de que te vestís de malvinero y no sos Leopoldo Fortunato o Milei, me parece que no puede suceder que haya dos nombres que generan urticaria cuando se habla de Malvinas. Uno es Margaret Thatcher, que él la ha alabado, y otra, la semana pasada, fue a Chile y alabó a Pinochet en la conciencia colectiva de los argentinos. Pinochet fue el colaboracionista principal que tuvo Thatcher para desembarcar en Malvinas. Entonces, ¿qué va a pasar con la embajadora argentina en el Reino Unido, la embajadora Plaza? ¿Vos sabés que en la Cancillería hay un enlace? El mismo tema que se dice, la doctrina Plaza: está prohibido hablar de la palabra soberanía. El mismo canciller Quirno, hace una semana, dijo que antes de que se malvinizaran, que Santiago Caputo terminara de hacerle a Milei cómo retomamos el centro de la agenda, tiremos Malvinas. Porque desde la época en que los jugadores en el partido con Inglaterra pusieron la banderita que Monteoliva denostó y que Milei también le bajó el piso, el precio, todo, hay una conciencia malvinera. Entonces, metámonos nosotros en Malvinas, aprovechando que Trump está enojado con Inglaterra, y nos vamos a colar nosotros y vamos a hablar ahora de Malvinas. Bueno, muchachos, hagan algo para que les creamos. Es muy difícil creerles. Alabar Pinochet, las empresas que dicen que van a sancionar están todas produciendo petróleo. Están produciendo petróleo en la Argentina, las que están en...

Vaca Muerta.

No, no, que están yendo ahora a Malvinas, a este... León, no me acuerdo cómo se llama.

Sea Lion.

Sea Lion. Porque aparte, es verdad, el grupo de empresas que extraen petróleo es un club muy chico. Seguramente que hay muchas que están en Vaca Muerta, o en las cuencas de Tierra del Fuego, que van a ser las que van a... Hay una empresa, Noble, que es la gran perforadora, que te dice que cobra 300 mil dólares por día. Es la única que está en condiciones de meterse ahí en offshore para el operativo este, Sea Lion, y está en la Argentina. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Las van a expulsar? Ellos que son los defensores de la propiedad privada. ¿Cómo queda?

Milei y Malvinas: un giro chauvinista que no resiste archivo

A ver, señor, pero todo lo que decís es que Malvinas va a durar poco.

Pero lógico, Jorge, lógico, escuchame.

En cualquiera de los casos, tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos, elecciones presidenciales en tanto, presidenciales en el caso de Brasil, de jefe de gobierno en el caso de Israel, antes de la llegada del Papa. O sea, hay una agenda en octubre nutridísima. No en septiembre, pero sí en octubre. Y vos, al mismo tiempo, también sos un brasilerista histórico. ¿Qué creés que va a pasar en Brasil? ¿Cómo creés que va a repercutir en la Argentina? Y, de paso, si querés, en la relación de Estados Unidos-Argentina, en función de las elecciones también de medio término en Estados Unidos.

Bueno, retomando el clima malvinero de Milei, nuestro principal aliado incondicional en el tema Malvinas ha sido Brasil. ¿Cómo es que estamos insultándonos con el presidente de Brasil? Lo primero que te voy a decir es restaurar la relación con Brasil, que el canciller Quirno viaje a Brasilia y pida disculpas por las cosas que han sucedido. Y el otro es China, el otro gran aliado que tenemos nosotros en el tema Malvinas, que siempre quedamos votando con Estados Unidos y con Israel en Naciones Unidas, que son los dos países que siempre votaron, Reino Unido, Israel y Estados Unidos, votaron en contra de la soberanía. La soberanía de Malvinas de la resolución 2065, cuando todos los años, en el mes de septiembre, en Naciones Unidas, en la Asamblea General, se vota, siempre tenemos tres votos en contra. Son, casualmente, con los tres que hoy somos principal aliado. Ahora nos separamos del Reino Unido, pero estamos con Estados Unidos e Israel. Y las empresas principales que están para extraer petróleo en Malvinas son israelíes, lo están diciendo todos en ese operativo Navitas, que se lleva adelante. Entonces, yo creo que sí. Creo que ojalá la visita papal nos hermane a todos, nos humanice un poco y convivamos, que es lo que hay que hacer.

¿Creés que va a ganar Lula o que la va a tener difícil nuevamente?

Yo creo que va a ganar Lula.

¿Creés que va a perder Trump?

Bueno, todos dicen que Trump pierde la Cámara de Diputados. Y hay que verl a de Senadores.

Y hay que verla de senadores. Pero de cualquier forma pierde el total de la selección.

Pero esto sí sería importante para que vean que el propio Trump, que en Estados Unidos todas las cosas que él está haciendo, así, de ser el matón del barrio y entrar porque soy el que tiene las balas a los lugares y amenazo con los aranceles y balas en el mundo. Y, como dice mi gran amigo y estudioso Jorge Argüello, el caos es el orden que Trump prefiere para estos tiempos y meter la prepotencia del matón. Yo esa parte quiero terminarla lo antes posible.

Eduardo Valdés, muchas gracias por tenerte acá.

Muchas gracias.

LMM/MSS