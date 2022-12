A los 82 años, murió Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, luego de una ardua batalla con el cáncer de colon. El brasileño trascendió el campo de juego y se convirtió en un ídolo para varias generaciones, en Brasil y el mundo.

El máximo referente del fútbol brasileño tuvo un vínculo por momentos conflictivo con Diego Armando Maradona, con varios conflictos mediáticos entre ambos. Sin embargo, en 2005, O Rei fue invitado al programa que Maradona tenía en canal Trece, llamado "La noche del Diez".

En el ciclo, en el que Maradona se reunía con -y entrevistaba a- grandes estrellas, el brasileño fue interrogado por el astro argentino. Además, tocó la guitarra entre sonrisas, con una canción que decía "Yo quiero ser tú, y tu quieres ser mí", frase que definía a la perfección su rivalidad.

"Era mi ídolo como futbolista" y otras frases de Diego Maradona sobre Pelé

En el recordado encuentro, al que las redes sociales reflotaron tras el fallecimiento de Pelé, hubo hasta un “partido de cabeza”, propuesto por Pelusa. Previo a ese juego, los ex futbolistas intercambiaron las camisetas de sus seleccionados nacionales autografiadas por cada uno y con una dedicatoria.

En la entrevista que Maradona le hizo, Pelé respondió una pregunta sobre la fama. "Para mí fue un poco diferente de los grandes artistas y futbolistas, con 16 años jugué contra Argentina y con 17 ya tenía un Mundial. Mi personalidad ya está formada así a diferencia de los que llegan después", explicó.

¿Cómo se gestó esta entrevista?

Coco Fernández, productor de La noche del Diez, dio detalles de cómo convencieron a O Rei para que asista al programa a pesar de la conocida rivalidad entre los astros futbolísticos.

“Entre ellos había tensión, no se hablaban... Entonces, arranqué la negociación con un amigo mío, Guillermo Basignani, que también representaba a Pelé. Guillermo me decía: ‘Pelé no va a querer venir... Hay que ir a convencerlo a Brasil’”, explicó Fernández en una entrevista que dio a Clarín.

“Con Pelé nos reunimos en su casa de San Pablo. Él me decía que, seguramente, Diego lo iba a tratar mal, que nunca se habían sentado juntos en un programa de televisión, que necesitaba un gesto de Diego para convencerse de que estaba todo bien...”, relató.

La curiosa revelación de un ex futbolista: "La noche del Diez, fue una idea mía que le dieron a Maradona"

“‘Hola, Diego, soy Coco’, le dije a Maradona. ‘Estoy acá, en Brasil, con Pelé a mi lado... Lo podés saludar... Te está escuchando...", explicó sobre ese momento icónico en el que todo podría haber salido muy mal.

"Parecía que el mundo se había congelado. Ahí estábamos con Pelé, Guillermo, dos amigos de Pelé, Pepe y Pepito, todos quietos mirando el teléfono... Era como si estuviéramos esperando que Diego pateara un penal, que podía ser un gol al ángulo o ir directo a la tribuna... Y ahí entró la voz de Diego: ‘Hola, Negro querido, ¿cómo estás? ¿Vas a venir? ¡Te quiero ver!’. Con eso, se aflojó todo. Y Diego y Pelé se pusieron a hablar de manera muy divertida y amistosa”, cerró.

