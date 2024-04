Eugenio Semino: "Hay una crisis humanitaria sobre el sector de la tercera edad"

Eugenio Semino sostuvo que la Argentina aún sigue modelos que no reconocen el potencial económico de los adultos mayores como consumidores. Además, denunció el deterioro de sus ingresos para cubrir necesidades básicas como medicamentos y vivienda, y el fracaso de los sistemas de seguridad social en general. “La persona mayor puede ser un fenomenal reproductor de riqueza a través del consumo”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eugenio Semino es gerontólogo, defensor de la tercera edad, y fundador de la Asociación Gerontovida.

La suba de tarifas, prepagas y precios de los alimentos afecta a toda la sociedad, pero se percibe de forma muy notable en los jubilados.

Me gustaría que haga un balance sobre lo que está sucediendo con los jubilados.

Un tema previo que es menos duro. Ese tema de Pappo (Mi vieja), hace muchos años yo tenía los hogares públicos a mi cargo y Pappo iba al hogar Rawson una vez por semana, los días miércoles, a hacer blues para los abuelos.

Él había tenido una muy mala relación con su mamá, y se había encariñado tanto con los abuelos que un día que tuvo un percance una de las abuelas de Rawson, él hizo la música de este blues al que no le había puesto nunca letra, eso lo hizo Sebastián Borensztein después de años.

Pero a veces esas figuras que aparecen como duras tienen una beta de ternura con los adultos mayores, cosa que no pareciera tenerla la realidad argentina hoy.

¿Y el presidente en particular?

Mire, tenemos un problema durísimo, yo creo que de falta de interpretación, no sólo del presidente y el actual gobierno, sino del sistema político en términos de lo que representa la persona mayor hoy en una sociedad, cosa que el mundo ya descubrió hace muchos años, y más allá del tema del respeto, de lo que es la idiosincrasia de cada pueblo para cuando son mayores y demás, sino precisamente cuestiones de mercado.

Fíjese que esto que surge a fines de los 80, y no me quiero extender obviamente, en los países nórdicos, luego en Europa, que es ver que las pirámides empiezan a envejecer, que cambian las formas de producción. Es decir, nosotros todavía en Argentina seguimos con el criterio del fordismo, la mano de obra intensiva, una cantidad de cosas que son anacrónicas respecto a la evolución en el mundo.

Bueno, y lo que se plantearon originalmente es que ahora tenemos un envejecimiento que no se daba, ya hoy el mundo entró en la longevidad, mucho más que inclusive Latinoamérica y que Argentina en particular, que es el país que menos envejeció en el área de los años, y esto no se toma. Es decir, ¿qué se descubrió? Que la persona mayor puede ser un fenomenal reproductor de riqueza a través del consumo.

Dos cuestiones a resolver para que esto sí efectivamente sea así, es decir, garantizar salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Son personas que ya no tienen los compromisos familiares que tuvieron durante su vida laboral, educaron a sus hijos y tienen tiempo, que es un potencial magnífico para ser un consumidor.

Acá tenemos una idea, y cuando se habla del adulto mayor, de las personas mayores, como alguien que ya productivamente no representa nada y que, por otra parte, es una carga para la economía. Entonces, a partir de eso, fíjese que los ajustes de la economía se vienen haciendo históricamente sobre el sector, es decir, uno puede tomar los últimos 15-20 años, y vemos que el haber se fue deteriorando.

Vemos, a su vez, que todos los sistemas de seguridad social fracasaron, nunca se pudieron desarrollar, y hoy tenemos este resultado de siete millones y medio de jubilados y pensionados nacionales, tenemos cinco millones que están percibiendo, en este momento, 240 mil pesos, con una canasta que al mes de marzo se publicó con datos de febrero, con gastos de vivienda estaban 675 mil pesos. Tenemos los dos millones y medio restantes, que están un poco sobre esos 240 mil pesos, pero que a lo sumo pueden estar entre 300 y 400 mil pesos de haber.

Digo esto, desde los ingresos, cuando se incorpora a uno el qué se está viviendo en términos de la salud. Y tal vez, los que hacemos asistencia directa, tenemos una apreciación que no llega a tener interpretación en términos de lo político. Yo estuve exponiendo sobre esto hace pocos días en la Cámara de Diputados.

¿Qué vemos? Nosotros atendemos 300-400 casos por día. El jubilado ya hace tiempo que no consume el medicamento conforme la prescripción de su médico en términos de dosis, sino que se auto establece la dosis conforme lo que puede comprar.

Y mire, Jorge, qué disparate que es esto, porque para ese medicamento está gastando el jubilado lo que tiene el bolsillo, está gastando el sistema, y el tratamiento termina siendo neutro. No sirve para nada.

Entonces, tenemos intervenciones quirúrgicas suspendidas de, por ejemplo, reemplazos de válvulas coronarias, reemplazos de caderas y rodillas en términos de la necesidad para estas prótesis especiales que son importadas, bueno, un año esperando.

¿A qué voy? Hay un panorama que en realidad es muy complejo. Yo hablo de crisis humanitaria sobre el sector, estamos hablando, porque a esto hay que agregarle personas con discapacidad, que son un millón, que están cobrando una pensión no contributiva, que es el 70% de la mínima, que está en el orden de los 180 mil pesos hoy. Me parece que no se toma real dimensión del costo humano y a su vez del costo económico de todo esto.

Probablemente Pappo era duro en la forma, pero a lo mejor tenía para con sus padres cariño y la relación que se construye con los padres, obviamente irradia sobre todas las personas de la generación de los padres. Habrá que preguntarse, quienes ejecutan determinados medios, qué relación tienen con los padres. Freud obviamente lo encontraría en una línea directa, pero allí quizás podamos encontrar alguna explicación.

