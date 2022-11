Federico Angelini dialogó en Modo Fontevecchia por Radio Perfil y Net TV sobre la polémica de la semana, tras el exabrupto de Patricia Bullrich frente a Felipe Miguel. "Ella no te golpea por atrás y sintió que hubo un sector del espacio de Horacio Rodríguez Larreta que la empezó a atacar a través de los medios diciendo falsedades" aseguró el vicepresidente del PRO.

Antes de hablar sobre la coyuntura y la situación con Patricia Bullrich, ¿a usted le gustaría ser gobernador de la provincia de Santa Fe y lo toma como algo prioritario?

Me preparo desde hace años para serlo, pero nunca pongo el carro por delante del caballo, me estoy enfocando en temas de seguridad y narcotráfico, trabajé mucho con Patricia Bullrich cuando ella fue Ministra de Seguridad de la Nación y tuvimos muy buenos resultados en la provincia de Santa Fe.

Hicimos retroceder al narcotráfico, bajamos un 30% los asesinatos, pero, insisto, nunca el carro por delante del caballo. Falta mucho todavía, pero me estoy preparando y para mí es un sueño poder ganar la Provincia de Santa Fe y sería ideal si es conmigo a la cabeza.

¿Cree que Juntos por el Cambio gana la provincia de Santa Fe el próximo año?

No tengo ninguna duda de que vamos a ser lo suficientemente inteligentes dentro de Juntos por el Cambio para poder construir el mejor programa político y técnico y brindar una gran propuesta para Santa Fe. Estamos trabajando para eso, tanto la UCR, como la Coalición Cívica, el PRO y distintos espacios políticos que hay en la Provincia.

¿Qué pasa con el Socialismo en ese armado?

El Socialismo hoy no quiere participar, pero además hay una cuestión muy importante: los problemas de la provincia de Santa Fe son muy graves. Sobre todo en Rosario y no sólo debemos juntarnos para ganar, el objetivo debe ser gobernar bien, y eso significa tener un camino claro sobre las políticas que se van a implementar y cuál va a ser el trabajo coordinado con el gobierno nacional, porque hay temas que Santa Fe no los puede resolver solos.

La construcción política tiene que darse a partir de un programa donde haya más coincidencias que diferencias, después el gobernador electo podrá ponerle su propia impronta, pero no puede haber discusiones sobre la política educativa o de seguridad que se van a implementar y ahí tenemos claras diferencias con el Socialismo.

Vayamos al tema de la semana que tiene que ver con el video que se viralizó de Patricia Bullrich diciéndole al Jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta “te voy a romper la cara la próxima vez, no te metas conmigo”. A tu juicio, desde el punto de vista electoral, ¿potencia las chances de Patricia Bullrich, por mostrarse como una “Dama de Hierro”, o la reduce por mostrar cierta incontinencia?

Patricia es muy firme con sus convicciones y es muy leal. Ella no te golpea por atrás y sintió que hubo un sector del espacio de Horacio Rodríguez Larreta que, frente a una opinión pública suya, la empezó a atacar a través de los medios diciendo falsedades de ella, como que es funcional al kirchnerismo.

Cuando todos se sentaban en la mesa de Alberto Fernández, ella marcaba que el Gobierno, con la excusa de la pandemia, se metía en la vida de los argentinos y en sus libertades individuales. A ella no le parece que un día la acusen de funcional y al otro día la saluden con simpatía.

Yo creo que marca una diferencia en cuanto a lo que viene en la Argentina: el país tiene que salir adelante sin falsedades, no se puede decir que un sector le está haciendo daño a la Argentina y al mismo tiempo sentarte en la mesa y hacer como si nada pasara, porque eso es lo que nos llevó a la decadencia en la que estamos.

¿Eso es lo que hace Horacio Rodríguez Larreta? Bullrich dijo textualmente que no quiere que él le mande “soldaditos” a hablarle.

Exactamente, si tienen algo que hablar, lo tienen que hacer “mano a mano” y de frente. Como espacio político, las diferencias las tenemos que disputar en una PASO, pero si hay cuestiones que exceden lo político, se tienen que hablar sin intermediarios.

Vuelvo a preguntar, ¿le mejoró, le empeoró o le resultó neutro desde el punto de vista electoral, este conflicto a Patricia Bullrich?

Patricia es una persona muy centrada, muy pacífica, pero no le gusta la hipocresía. Cada vez que veamos que hay un hecho de falsedad, ella se va comportar tal cual es, no lo va a tolerar. Creo que mostrarse con la firmeza que uno tiene, no está mal y el que gobierne el año que viene tiene que mostrarse tal cual es.

ADP PAR