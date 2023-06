Federico Angelini revela los tres posibles vice de Bullrich: Naidenoff, Abad y Suárez

Federico Angelini comparte la idea de Patricia Bullrich de que, en caso de asumir el poder en diciembre, Juntos por el Cambio debe negociar con dirigentes libertarios. "Es imposible trabajar leyes modernas con personas como Sergio Massa o Carlos Heller que atrasan 40 años" afirmó el titular del PRO en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Cuál es tu opinión acerca de la declaración de Patricia Bullrich en la que afirma que, en caso de ganar las elecciones, tendrá acuerdos legislativos con el sector de Milei y no con el peronismo no kirchnerista?

Lo que nosotros hemos planteado es que si uno quiere reformas profundas, tiene que avanzar hacia sectores modernos y leyes modernas que son imposibles trabajarlas con personas como Sergio Massa o Carlos Heller que atrasan 40 años. Por eso decimos que nos sentiríamos cómodos haciendo acuerdos con bloques que estén más vinculados con las ideas de la libertad.

¿Es un tema generacional?

No, es un tema de ideas y las de Heller, atrasan. No es un tema de edad, me pasa lo mismo con Sergio Massa.

¿Qué se hace con los radicales o el resto del PRO que rechazan a los libertarios?

Lo que plantea el radicalismo en su convención tiene que ver con acuerdos electorales. Lo que nosotros planteamos tiene que ver con lo que pase a partir del 10 de diciembre con las reformas estructurales que necesita la Argentina y los acuerdos legislativos que buscamos. Nuestras ideas y nuestras transformaciones tienen que ver con un plan de estabilización de la economía, modernización de las leyes laborales, una reforma del Estado, modificar la carta orgánica del Banco Central, etc. Juntos por el Cambio va a tener un número importante de diputados que probablemente alcancen para el quórum, pero entendemos que se puede buscar un acuerdo general con distintos sectores. Puede ser con bloques relacionados con las ideas de libertad o con sectores peronistas no kirchneristas si es que se suman a trabajar en este cambio profundo.

¿No creés que ya quedó demostrado que aprobar una ley no sirve si no hay un concenso general con el peronismo y otros sectores porque después vuelven a ser cambiada si es que hay un nuevo cambio de gobierno?

En esos sectores hay mucho status quo que dice que quiere cambiar para que no cambie nada. Lo que muchos llamaban grandes acuerdos tenía que ver con el ingreso de una ley peor que la que estaba. Patricia Bullrich tiene la decisión política de avanzar en esos cambios profundos y duraderos. Tenemos la confianza que estos cambios van a generar previsibilidad y van a ayudar a la recuperación económica de la Argentina. Los que quieran dar el paso para salir de esta situación que es cada vez peor, sin dudas que tienen lugar para sumarse.

Alejandro Gomel: Elisa Carrió expresó que estos cambios van a traer protesta social, que va a devenir en represión y hasta posibles muertes. ¿Tienen previsto cómo hacer estos cambios sin que lleven a un conflicto social?

Hoy la sociedad nos acompaña y nos dice que hay una necesidad de modificar cómo se vive en el país y que el Estado dé más servicios, sea eficiente y no esté al servicio de la militancia. Vamos a mostrar que el esfuerzo es para todos, no sólo para el sector privado, todos tendremos que poner nuestro granito de arena para salir adelante. Eso construye un consenso superior. Lo que dice Carrió habla más de ella que del resto. Es una persona que probablemente no sepa de lo que está hablando y ha tenido expresiones de una persona que tiene más intenciones de destruir que de construir.

Claudio Mardones: ¿Qué perspectivas tienen en Juntos por el Cambio en cuanto a la negociación con los libertarios, teniendo en cuenta que en los últimos años tuvieron dificultades para llegar a acuerdos?

Creo que Milei va a tener 15 diputados o más. Hay una necesidad de algunos sectores de ningunear a ese espacio. Soy una persona que recorre la calle, está con distintos grupos etarios y veo que el votante de Milei tiene mucho compromiso con su causa. Yo celebro que haya una militancia de ideas tendientes a la libertad. También hay otros que seguramente lo hacen por estar en contra de todo. Por otro lado, lo que nosotros vemos es que, a partir del 10 de diciembre, va a haber un número más alto de diputados de Juntos por el Cambio y de la Libertad Avanza, por eso se podrán hacer acuerdos legislativos con un resultado importante. Hoy, nos pasa que, a veces coincidimos en nuestras ideas, pero no llegamos con los números.

En esta etapa parlamentaria, dentro de Juntos por el Cambio no hay una posición unánime e incluso cierto sector opositor no ha acompañado algunas leyes.

En los temas importantes, como el de la moratoria previsional, ha habido unidad. Obviamente, el hecho de ser un bloque opositor genera que siempre alguno no esté o no vote, pero es distinto siendo oficialismo.

Se habló mucho de la idea de que el vicepresidente de Patricia Bullrich pertenezca al radicalismo, pero en los últimos días también se mencionó la posibilidad de nombres de distintos sectores, ¿esto significa que hay una inflexión respecto a la relación con el radicalismo?

El vicepresidente tiene que ser alguien de confianza con el presidente y Patricia está en búsqueda de esa decisión que es una de las más importantes que se tienen que tomar. En los próximos días se definirá el tema, creo que hay dirigentes radicales que están a la altura de las circunstancias para enfrentar todos los procesos legislativos que se vienen y además tienen experiencia en gestión. A López Murphy no lo descarto, aunque siento que él da para un perfil más económico. Creo que es una persona de lujo y un gran presidente que Argentina se perdió. Si me preguntás, me sigo inclinando por un radical. Hay tres radicales que creo que tienen más posibilidades: Luis Naidenoff, Maximiliano Abad y Rodolfo Suárez.

Carolina Losada insiste en catalogar a Maximiliano Pullaro como cómplice del narcotráfico, ¿no creés que la interna escaló demasiado?

Lo que Carolina ha planteado lo hizo mirando a la cámara y con pruebas, a diferencia de quienes lo hacen a través de fake news y poniendo cifras millonarias en las redes sociales para hablar mal del rival, tal como hace Pullaro contra ella. En Santa Fe abrís cualquier red social y te encontrás con publicidad negativa contra Carolina Losada. Estamos hablando de casi $700.000 diarios que se gastan. ¿Dé dónde se financia? Uno que está en campaña no sabe de donde sacar un peso para los carteles y enfrente va una máquina de generar recursos cuando ni siquiera son el favorito. Lo que Carolina ha planteado es que Pullaro tiene que dar explicaciones cuando un policía arranca con bajo rango, asume la jefatura de la división Drogas Peligrosas durante la gestión del propio Pullaro y termina preso, acusado de narcotráfico. Hay audios que salieron en distintos medios en los que Pullaro les promete pasarles las preguntas de los concursos de ascenso a policías que después terminaron presos. Nosotros sentimos que todos tienen el diagnòstico y las propuestas para resolver lo que sucede en Santa Fe, pero la gran diferencia está en quién tiene el coraje, la decisión política y no tiene las manos atadas para tomar esas decisiones.

¿Vos creés que esta gran cantidad de recursos económicos de la que hablás, viene del narcotráfico?

Es plata negra, no sé de dónde viene, pero evidentemente es alguien que no quiere que gane Carolina Losada. Hay un interés del status quo en que no cambie la provincia de Santa Fe. Pullaro tiene que explicar de dónde viene la plata negra que usa en campaña. La política y los medios hemos perdido la capacidad de sorpresa ante estas situaciones.

