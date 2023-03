Fernando Sabag Montiel habló sobre el atentado contra Cristina Kirchner, en un breve contacto que mantuvo con la producción de un programa de televisión, este lunes. Así lo informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se trata del principal acusado por el ataque, señalado por las imágenes de aquel momento, apuntando con un arma hacia la cabeza de la vicepresidenta el año pasado. También están implicados en el caso Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Sabag Montiel destacó que "no me arrepiento. La quise matar por la situación del país". "Actué solo con respecto al atentado. Y tengo las pruebas acá, Brenda Uliarte no tiene nada que ver", agregó. Y confirmó que al apretar el gatillo, "el tiro no salió".

Fernando Sabag Montiel habló desde la cárcel: "Tiré del gatillo y no salió; no me arrepiento"

También manifestó que le "plantaron" balas en su casa que no tenía y que lo quisieron hacer ver como "un drogadicto", tratando de generar una imagen suya de algo que no es.

A su vez, fue curioso lo que habló del fiscal Luciani, a quien le mandó una carta diciendo que "me tienen secuestrado, no puedo salir por decisión de la vicepresidenta y de la jueza María Eugenia Capuchetti". Mientras tanto, la causa sigue avanzando, con el pedido de juicio oral y público.

JL