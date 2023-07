Finalmente, la inmigración llegó a la campaña

"Hay olas internacionales que se repiten como ciclos y que hacen que se pongan de moda determinadas ideas políticas. Al igual que los virus, las ideas producen contagios, tanto las buenas como las malas", introdujo Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9) del miércoles 5 de julio del 2023.

Así como, tras la caída del Muro de Berlín, las ideas del neoliberalismo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan se esparcieron de forma globalizada, tras las crisis de las hipotecas y el fracaso del capitalismo en todo el mundo regresaron ideas de derecha, incluso con componentes xenófobos.

El manual de estas ideas se repite en todos los países. Los consultores políticos llevan por todo el mundo determinado tipo de slogan. El concepto de casta conocido en Argentina por Javier Milei, también es utilizado por Vox en España y Meloni en Italia.

La Patria, la Nación y el nacionalismo

Los términos Estado, Nación y país se pueden intercambiar a menudo, pero tienen matices: Estado alude más a lo legal e institucional, Nación a lo humano y lo cultural, y país a lo geográfico y territorial.

Una Nación podría no corresponder a un país o un Estado y estar dispersa. La Patria se refiere a los lazos jurídicos, históricos y afectivos que tienen las personas con la nación o el país.

El nacionalismo surgió tras la aparición del concepto de “Nación” a finales del siglo XVIII, luego de la Revolución francesa, y estuvo influenciado por las revueltas revolucionarias e independentistas de algunas colonias europeas. Esto generó la creación de Estados-naciones que otorgaban el poder al pueblo y el derrumbe de monarquías e imperios.

Con el comienzo del siglo XX, las ideas expansionistas que buscaban la conquista de nuevos territorios fueron una de las formas en las que se manifestó la ideología nacionalista como el relato con el cual se podía conmover a una gran cantidad de personas, producirle cohesión y lanzarla en contra de otros. El expansionismo fue visto como una manera de generar sentimientos de pertenencia en los ciudadanos de un pueblo o nación y ampliar su poderío económico y político.

Podríamos decir que hay dos tipos de nacionalismos: el que surge de una Nación dependiente o colonia contra el país colonizador, algo que también podría ser simbólico, como sucede entre Latinoamérica y Estados Unidos, y el que deviene de las ideas expansionistas, es decir, del colonizador. Este último, tiene la característica de tener una visión peyorativa de otros países y un sentimiento de superioridad frente a otros pueblos.

Esta segunda forma de nacionalismo extremo originó grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial. Entre 1933 y 1945, Adolf Hitler utilizó el descontento alemán con el trato recibido tras las Primera Guerra Mundial e instauró un régimen despótico y nacionalista con el que luchó contra todos los ciudadanos alemanes y de Europa que pertenecían a otras "razas" que consideró inferiores.

Dentro de estas formas de nacionalismo extremo también se encontraron la Italia fascista de Benito Mussolini, entre 1922 y 1943, y la dictadura de Francisco Franco en España entre 1935 y 1975.

Podría decirse que Argentina tiene un poco de ambos nacionalismos. Por un lado, la gesta de la independencia en el surgimiento del Estado Nación es el principio de una saga que termina en Malvinas.

Esto despierta una identidad nacional de defensa de los intereses de la patria frente a las naciones imperialistas y es algo compartido con otros países de la región. Por el otro, el pasado como potencia y la identidad de Granero del Mundo, deviene en una autopercepción de superioridad frente a países vecinos y latinoamericanos.

La inmigración como recurso electoral en la interna de Juntos por el Cambio

Se acerca la definición en Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y los dos precandidatos exacerban sus argumentos. El jefe de Gobierno porteño criticó a Mauricio Macri y puso a su contrincante como el significante del expresidente, mientras que la ex ministra de Seguridad avanza contra la inmigración con críticas a las universidades públicas y, en la voz de su compañero de fórmula Luis Petri, con críticas a los hospitales públicos.

La expresidenta del PRO aseguró que la mitad de la matrícula universitaria en Argentina corresponde a alumnos extranjeros, mientras que muchos argentinos no pueden finalizar la secundaria: "se ha desarmado y destruido la educación, Argentina vive rodeada de paros y no se cumplen los días de clase estipulados".

La precandidata presidencial también criticó que el sistema educativo esté ideologizado, aunque después pidió disculpas y reconoció que estaba equivocada ya que la cantidad de extranjeros que asisten a la universidad pública son el 5% y no el 50% como había asegurado.

Los datos concretos indican que en la Universidad de Buenos Aires hay un 6% de alumnos extranjeros en las carreras de grado, mientras que el total de extranjeros que habitan el país es un 3%.

En los posgrados, la UBA tiene una matrícula con 9% de población extranjera, con la correspondiente aclaración de que estas carreras no son gratuitas. En este caso, de ese 9% de extranjeros, 3% vive en en el país, 3% llegan de países limítrofes, y 3% son europeos que vienen a estudiar a partir de convenios de intercambio.

Llama la atención que casi la mitad de la población extranjera que asiste a la universidad estatal, lo haga en la Facultad de Medicina. Algo que se explica por la carencia de carreras similares en universidades privadas.

Los hospitales públicos y la idea de reciprocidad

Luis Petri, compañero de fórmula de Patricia Bullrich, analizó la salud pública y también manifestó su descontento por la presencia de extranjeros en los hospitales: "Hay extranjeros que no residen en el país, vienen y utilizan los servicios sanitarios de Argentina, para luego volver a sus países de origen. Esto lo pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos".

El precandidato a vicepresidente propuso un sistema de "reciprocidad, compensación o arancel" donde no se le cobre atención a los extranjeros de países que también reciben a los argentinos en sus hospitales.

La situación no es excluyente en Argentina, Canadá recibe estadounidenses en su sistema de salud gratuito y tiempo atrás sucedía con habitantes de la Unión Europea que asistían a Gran Bretaña para sus tratamientos odontológicos.

El diputado libertario Nahuel Sotelo también se refirió al tema y presentó un proyecto de ley para que los extranjeros paguen por la salud en la Argentina: "en la provincia de Buenos Aires, más del 50% de los niños son pobres y no estamos en condición de regalar absolutamente nada".

El racismo y la xenofobia alrededor del mundo

Las ideas que, en mayor o menor medida, apuntan contra la inmigración se repiten en todo el mundo. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, habló de la importancia de una "raza húngara no mezclada" y aseguró que los húngaros no quieren ser mestizos ni multiétnicos mezclados con no europeos.

En España, Ivan Espinosa, diputado por Vox, desafió al Papa Francisco, quién había asegurado que "recoger inmigrantes es un mandato bíblico" y afirmó que cada país debería tener el derecho y la soberanía de decidir cuántos inmigrantes quiere recibir.

Lo curioso de estas declaraciones es que fueron realizadas a una periodista que al momento de preguntarle al diputado sobre las afirmaciones del Papa, lo describió como "buenista, progre y aliado de las mafias" en un ejemplo de medios de comunicación que son parte de la construcción de estos discursos alrededor del mundo.

No llama la atención que Jair Bolsonaro también se haya anotado en la lista de dirigentes que realizaron declaraciones xenófobas. El ex mandatario brasileño afirmó que los afrodescendientes "no sirven ni para procrear y en ellos se gasta más de un millón de reales al año".

Años atrás, Donald Trump, otro polémico ex presidente del continente, propuso un muro en la frontera entre Estados Unidos y México: "vamos a echar a los malos, a los traficantes y a los líderes de los cárteles".

Mientras tanto, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, en un discurso en el que se opuso enérgicamente al "lobby LGTB" y a la "ideología de género", también aprovechó para hablar de la política migratoria: "sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva".

En cada uno de estos planteos, existe un concepto de Robero Espósito que habla de la inmunidad como reverso de la comunidad. La comunidad es con los otros, la inmunidad es protegerse de los otros:

La immunita actúa como mecanismo que consigue liberar a un miembro de una obligación que el resto de la comunidad tiene. Si el munus es el don obligatorio que pone en relación a los individuos en una comunidad, la immunita es el mecanismo que permite interrumpir esa obligación.

Así, mientras la comunidad no puede ser explicada desde la gramática de lo propio, puesto que señala la alteración que es estar con los otros, la inmunidad se presenta como la interrupción de esa obligación y el repliegue a la protección de lo propio.

