Gerardo Milman: "Patricia tiene lo que hay que tener para hacer las reformas necesarias"

En diálogo con Jorge Fontevecchia para radio Perfil, Gerardo Milman, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, habló sobre la “dificultad” que imponen las categorías de izquierda y derecha para pensar a la Argentina en términos políticos. Además, dijo que lo importante es “evolucionar” más allá de eso y se definió como un “republicano de sentido común”. De cara a las elecciones 2023 destacó: “Me gustaría poder ampliar nuestro piso del 42% y resolver en primera vuelta el nuevo gobierno”.

Una duda contextual, usted viene de la Coalición Cívica, al igual que Patricia Bullrich, y del Gen. Su origen es progresista, de centro-izquierda, y hoy representa el ala de derecha de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Qué significa, si es que en realidad quedaron obsoletas las categorías izquierda y derecha?

- Para poder entender a la Argentina desde el análisis político, a partir de los años 45 con irrupción del partido justicialista hubo un sistema político propio distinto al sistema político que se estudia en los manuales de ciencias políticas. El peronismo fue un partido que abarcaba todo, algo que también la tomó el radicalismo en la época de Yrigoyen, que es un partido que se planteaba como un movimiento nacional más que un partido político. Eso conforma una tradición argentina. Eso hizo que tengamos, por ejemplo, un peronismo que fue el de la triple A y montoneros en la época del 70 en el mismo seno, con una izquierda peronista y una ultraderecha peronista. Ya en los 90 tuvimos un peronismo liderado por Carlos Menem vinculado al neoliberalismo. Hoy tenemos un peronismo más complejo porque son varios al mismo tiempo. Hay dos peronismos que están en el poder. Eso ha hecho que el mapa sea complejo desde la ciencia política. La argentina termina alineándose por una diferencia entre populismo y republicanismo y eso hace que dentro del populismo haya sectores que provienen del peronismo, de la izquierda, de sectores de centro, radicales. Lo mismo sucede con el republicanismo con sectores más institucionalistas, del peronismo, del radicalismo, de centro, de centroderecha. Esa ha sido la señal divisoria de aguas que nos tiene hoy en la Argentina con un avance institucional desmedido de la vicepresidenta del Senado de la Nación.

Hay una frase clásica que dice que "cuando se es joven, si no se es de izquierda no se tiene corazón y cuando se es grande, si no se es de derecha es que no se tiene cerebro". ¿Usted recorrió ese camino también?

- Uno va evolucionando. Si usted me pregutna, creo y estoy a favor del aborto y del matrimonio igualitario, y dí mi opinión cuando se dieron los debates. Esos son rectores progresistas. Al mismo tiempo creo que la economía no se resuelve con estatismo y por supuesto tiene que existir el estado para poder regular determinadas actividades que el marcado desproporciona. Pero si el estado no se puede ocupar de eso hay que liberar a las puertas privadas y al capital humano para que pueda desarrollar toda su creatividad. No me parece que eso sea ni de derecha ni de izquierda, sino que es de sentido común y yo me siento una persona de sentido común.

En una época se definía al New York Times como de derecha en economía, de centro en política y de izquierda en lo cultural. ¿Esta sería una definición que a usted le cabe?

- Hay que ser empírico. Los países a los que le va bien son los que han optado por exportar o liberar sus mercados, por dejar que la creatividad humana, el capital privado, se desarrollen. Por eso no tengo problemas en que se califique de derecha, izquierda o centro en diferentes aspectos. Sé que son categorías necesarias para sintetizar. Entiendo que son difíciles de comprender, especialmente para nuestro país. Cómo Durán Barba planteaba, en América Latina y la Argentina ser de derecha se asoció a la dictadura militar. Paradójicamente, quién financió la dictadura militar, fruto del bloque de los países occidentales, fue la Unión Soviética. Eso muestra la confusión que hay desde el punto de vista ideológico.

En cuanto a Patricia Bulrich, de los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio para el año próximo, ¿sería la mejor candidata?

- Primero digo lo políticamente correcto. En noviembre tuvimos una situación dramática de 6,7% de inflación, la más alta de los últimos 20 años. Los más humildes han quedado a merced del narco. Familias que eran de clase media se convirtieron en pobres. Argentina tiene una posición dramática. Ahora bien, Juntos por el Cambio, tiene amplias chances de ser gobierno en el 2023, por distintas circunstancias. La Argentina necesita de un candidato a presidente que pueda llevar adelante las reformas que hay que hacer.

En ese sentido, ¿usted cree que Patricia Bulrrich es la persona que podría llevar adelante con más convicción esas reformas?

- Patricia tiene lo que hay que tener para hacer las reformas necesarias. Pero en definitiva, para eso tenemos una resolución de manera democrática que son las PASO y que la sociedad resolverá independientemente de mi opinión.

Claudio Mardones: ¿Cómo van a avanzar para poder resolver y ordenar las candidaturas teniendo en cuenta lo que usted nos comparte? ¿Cómo evalúa la interna partidaria?

- Soy un republicano que cree en la ley. Hay una ley que determina las PASO en donde distintas fuerzas políticas concluyen en un armado de una coalición. Quienes integran esos partidos si reúnen los requisitos se pueden presentar. Ese es el mecanismo que tenemos y las encuestas no definen los candidatos en la Argentina. Las encuestas son un termómetro débil por las problemáticas en la Argentina pero un termómetro en fin. Pero no me parece que ese sea un mecanismo democrático de decisión.

En ese sentido, ¿no ve descabellado que se puedan medir Bullrich y Larreta?

- No veo descabellado que se midan. A mi me gustaría poder ampliar nuestro piso del 42% y resolver en primera vuelta el nuevo gobierno porque cuanto antes mejor para nuestro país.

La pregunta de fondo es que si se dividen las candidaturas del Pro puede hacer que gane en las PASO un candidato radical...

- Será el candidato que la gente elija. Eso es la democracia. Lo importante es que estemos todos juntos y que tengamos un programa común y que le ofrezcamos a la sociedad cumplir ese programa. No como hizo el Frente de Todos, que hizo una alianza para ganar las elecciones pero sin poder acordar un programa.