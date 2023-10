Gregorio Dalbón sostuvo que el oficialismo está trabajando en una ley para penalizar con cárcel el negacionismo de la última dictadura militar, que se está desarrollando con referencia en las leyes de Alemania, Italia y otros países. "El Nunca Más es de todos, el problema es que no hay colaboración de otros partidos", criticó el abogado en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿En qué consiste la ley anti negacionismo?

Es una ley nueva que la hicimos y la vamos a terminar en breve en un viaje que vamos a hacer a Europa, que tiene que ver con los países que tiene ley de negacionismo, como son Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, España, República Checa, Israel, Italia, para que tengan una idea. Tenemos una reunión con algunos colegas para tratar de hacer en la Argentina lo que realmente corresponde, porque lo que pasó aquí fue muy grave, no se puede negar la realidad de la manera en que se niega y se naturaliza, como la teoría de los dos demonios o como una situación de guerra. Así que lo estamos haciendo muy a pulmón para que sea una de las primeras leyes que mande Sergio Massa, para quién estoy trabajando y haciendo la ley, y sea la primera ley que mande al Congreso, o dentro de las primeras.

¿En la eventualidad de que Massa sea electo presidente?

Sí, por supuesto.

¿Por qué no puede mandarla Alberto Fernández ahora? ¿Para qué esperar al 10 de diciembre?

En realidad, esperar al 10, porque todavía no tenemos la escala penal. En Alemania es de uno a 10 años, ya acá todavía no decidimos con el grupo que colabora conmigo cual es la escala. Estamos buscando escalas en distintos lugares del mundo. Calculamos que vamos a hacer el viaje para hablar con distintos referentes y tomar una decisión, porque es diferente Alemania y el holocausto, que Argentina y los desaparecidos.

Si bien hay negacionismo en ambas situaciones, queremos hacer algo que esté a la altura de la Argentina y que sea una ley que quede para la posteridad, no podemos hacer una a las apuradas para que la ponga Alberto. Si bien es cierto porque podríamos parar ya esta situación, pretendemos, aparte de que fue una idea de Sergio Massa, terminarla prolijamente y que la envíe al Congreso para que sea ley.

Imperiosa necesidad de penalizar el negacionismo

Me alegra que Massa trabaje en una ley, pero me pone triste que sea necesario un nuevo Gobierno para poder impulsarla...

Estoy de acuerdo, pero ninguna de las personas del radicalismo y el PRO están interesadas, y esto ha corrido, estuve varias veces en el Congreso para analizar, mirar y buscar colaboradores que son especialistas en proyectos de ley.

Todo el mundo sabe que estamos proponiendo una ley para negacionismo, yo estoy de acuerdo con usted, esto debería ser mancomunado. Empezó con Alfonsín y continuó con Néstor Kirchner, y no es de alguien, el Nunca Más es de todos, el problema es que no hay colaboración de otros partidos. Nadie se interesó.

Yo lo twitee, lo publicité, y nadie levantó el teléfono para aportar, entonces estamos tratando de hacer lo mejor posible, dentro de lo que me pidió Sergio Massa. Si me lo hubiera pedido un radical también lo hubiera hecho.

¿Quién sería en Senadores y Diputados el radical con el que habría que hablar para que se trate en comisión?

Los jefes de bloque. Si ellos están de acuerdo no creo que haya mucho más.

Yo quiero definir la escala penal, que es lo que nos queda, porque es una ley bastante simple, el tema es que había que convencer a los jefes de bloques. Sabemos quien manda en el Senado y en Diputados, habría que ponerse de acuerdo para hacerlo como con ganancias y las leyes electorales.

Esto no necesita que sea cuando termine el gobierno o que sea la idea de Sergio Massa, esto es algo de todos. Ahora, si me pregunta si alguien realmente se interesó, la verdad es que no, salvo Sergio Massa.

Mañana vamos a llamar a Mario Negri, a De Loredo, a Naidenoff y a Cornejo, y vamos a hablar con los presidentes de los bloques radicales, tanto del Senado como de Diputados, y le haremos el mismo reclamo que le hacemos ahora a usted y ojalá podamos tener un avance en ese caso, y cualquier cosa lo volvemos a llamar. ¿Le parece?

Me parece fantástico, y también lo autorizo a que les pueda dar mi celular, y que estoy a disposición para tener las reuniones necesarias para que esto pueda salir antes del próximo gobierno.

Pero la verdad es que nadie se ha interesado, yo se que usted sí, que lo hizo saber, lo vi, y yo también, por eso me llamó. Entonces sería interesante que dentro de lo que es el cuarto poder, la prensa que quizá hoy es el primero, nos de una mano.

Yo lo hago por vocación, porque no puedo soportar que alguien suelto de cuerpo niegue lo que fue la desaparición de personas.

Una ley contra el negacionismo, el reclamo de Fontevecchia

Alejandro Gomel (AG): Patricia Bullrich propuso que se graben las reuniones que tienen los presos con sus abogados. ¿Qué significa esto? ¿Se puede hacer? ¿Por qué no se podría?

Yo también salir a criticar y a pedir al Colegio de Abogados, instituto que nos alberga a nosotros, que deje de ser una ONG de personas ricas, y que sea realmente quien repudie esta situación.

Para que el oyente entienda lo que dijo Patricia Bullrich, es que el secreto confidencial que tenemos los abogados con los clientes, puede ser vulnerado ante una grabación. Lo que hizo Patricia Bullrich fue no entender lo que es la Constitución Nacional, que indica cuales son las garantías de defensa en juicio y cuáles son los derechos que tienen todas las personas.

Los derechos humanos no solo son para las víctimas, son también para quienes cometen delitos, y esa persona tiene derecho a un abogado y a la confidencialidad. Realmente, la ignorancia supina que tiene Patricia Bullrich para decir algo como lo que dijo, fue elocuente en el periodista que le hizo la pregunta. Creo que el mismo Fantino le dice “eso no se puede hacer” y ella le contesta “vamos a ver”, siempre doblando la apuesta.

Después dice que reformará el Código Penal, otra cuestión de ignorancia, porque en el Código Penal hay una parte genérica, y después está la parte especial que son los delitos. Grabar a un abogado con un preso está tipificado, es espionaje ilegal, no tiene que utilizar el Código Penal, lo que dijo fue una barbaridad.

Como abogado ya dije lo que pensaba en un tuit, pero los que tienen que hacer algo, que no lo hacen porque son aliados de esta mujer, son los del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que para eso todos nosotros pagamos la matrícula. Tienen que salir como institución a decir que lo que dijo Patricia Bullrich es repudiable, porque no podemos permitir que alguien se entrometa en nuestra profesión con esta naturalidad.

Decir que va a grabar a los abogados con los clientes, que es lo más sagrado que tiene un abogado, es una vergüenza, es indignante, eso es lo que siento.

También podríamos hablar de cuando dice que quiere erradicar o terminar con el kirchnerismo, hay cosas, como dijo Cristina alguna vez, que con ganar basta, no hay que terminar o exterminar. Me parece que hay mucha violencia por parte de Patricia Bullrich, ni le digo, por parte de la vicepresidenta de Milei.

