Gustavo Grobocopatel: "Se necesita un acuerdo político a largo plazo, pero hacer juntos implica ceder y adaptarse"

El Ingeniero Agrónomo, Gustavo Grobocopatel, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que "se necesita un acuerdo político a largo plazo", aunque también "implica ceder y adaptarse". También detalló las implicancias del paro anunciado por el campo y las "políticas públicas equivocadas" que perjudicaron el crecimiento del país.

¿Qué opinás del paro del campo?

No participio de las organizaciones gremiales, opino desde afuera. El paro es algo simbólico, no persigue un impacto en lo económico. Simboliza una llamada de atención sobre el problema de la falta de gasoil y otros conflictos derivados de la actual crisis, como las importaciones en insumos básicos como los fertilizantes o los agroquímicos, y que puede afectar la producción agrícola. No creo que tenga un propósito mas allá de ese.

La guerra entre Rusia y Ucrania generó un aumento de precios de las commodities y luego algunas se fueron acomodando. ¿Cuál es tu mirada?

Los precios sostenidos de los commodities agrícolas se venían dando desde antes de la guerra en Ucrania. Ya estaban en aumento y eso tiene que ver con un mayor consumo de alimentos, porque mucha gente estaba saliendo de la pobreza en los lugares más poblados del mundo, y pensábamos que se iba a sostener con el tiempo, pero no con el salto que hubo. Eso fue porque salió de la oferta en el mercado mundial la cantidad de productos que se producen en Ucrania. Generó un salto y, a medida que lleguen a los productores, ese salto va a bajar porque los precios altos generan un estímulo al aumento de la producción. Eso, a su vez, hace que los precios bajen. Tiende a volver a un equilibro y en el último mes los precios empezaron a bajar. No sabemos si la tendencia va a continuar así. La producción mundial de alimentos va a aumentar fuera de Ucrania eso va a mitigar el impacto del aumento de los precios.

Conociendo el mercado argentino, brasileño, uruguayo y paraguayo, ¿cómo está la situación de los cuatro países productores agropecuarios del Mercosur? ¿Cómo fue en los últimos dos años?

Desde lo agropecuario, Brasil y Paraguay están creciendo enormemente. En los últimos tres años Brasil aumentó la superficie sembrada en siete millones de hectáreas, casi un 20% de lo que es la superficie argentina. Paraguay también va por el mismo camino y en Uruguay no se ve tanto porque tiene problemas de calidad de suelo y tierras. En un mundo donde hay posibilidades y potencial de subir la producción, en Argentina decreció y eso tiene que ver con políticas públicas equivocadas que hacen que tengamos ciertas restricciones para el crecimiento.

Si hubiésemos crecido en los últimos 10 años a una tasa parecida a la de Brasil, hoy estaríamos exportando entre 10 y 15 mil millones de dólares más, tendríamos mayores oportunidades de trabajo y el Banco Central no tendría los problemas actuales. No tenemos conciencia de los problemas que se generaron por no hacer las cosas correctas en su momento. Muchas medidas que estamos tomando hoy, pensando que arreglamos los problemas de esta semana, nos van a traer problemas muy graves dentro de seis meses. Eso se paga en algún momento.

Nuria Am (NA): Ayer habló Martín Redrado sobre "ordenar el crecimiento" y Alberto Fernández dijo que "estamos creciendo a pasos agigantados". ¿Cuál es el desafío?

Hay un tema de corto plazo, billones de personas que no saben si hoy van a cenar y ese es un problema que hay que atender porque es una urgencia. Deben tomarse medidas en el marco de un proyecto de mediano y largo plazo donde sabemos hacia donde vamos. Si tapamos todo el tiempo urgencias es muy desesperanzador y se convierte en un círculo vicioso. El proyecto está relacionado con transformaciones profundas porque llegamos acá, después de 20 años de aumento de impuestos, con récord de pobreza. No es un problema de dinero, es cómo se gestiona. Se necesita un acuerdo amplio para que se sostenga a pesar de los cambios de gobiernos, no que cada vez que asume uno nuevo quieran refundar todo. Podemos dar vuelta la página más rápido de lo que piensan.

NA: ¿Cómo sería esa mesa de diálogo?

Es un acuerdo político de implementación de políticas públicas, leyes, estabilidad y tiene que ser sobre medidas fuertes, agresivas y transformadoras. Tenemos que saber cómo nos vamos integrar a nivel mundial, cómo va a ser el Mercosur, el sistema educativo, generación de empleo cambiando de trabajos, el tamaño y la calidad del Estado. Las reformas laborales no implican pérdida de derechos y en realidad se pueden hacer para preservarlos. Se necesita un acuerdo político a largo plazo, pero hacer juntos implica ceder y adaptarse. Lo que nos falta es más del 50% que suele ganar la elección, hay que pensar en un porcentaje mayor. Coincido en ese punto con Horacio Rodríguez Larreta.

