El dirigente político peronista, Julio Bárbaro, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y recordó la figura de Juan Domingo Perón cuando se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Además afirmó que "Cristina no será candidata" y que podría tener un "final como el de Carlos Menem". También cuestionó a Alberto Fernández por la "destrucción de la identidad nacional" y resaltó que Perón "no quería que el peronismo continúe". A su vez, detalló su vínculo con el Papa Francisco y destacó que "nunca fue peronista".

¿Es correcto decir que los jóvenes no conectan con las ideal de peronismo?

En Argentina, la tristeza es que la política fue olvidada como lugar de pensamiento y de la propuesta de una sociedad mejor. Si uno toma el peronismo, el radicalismo, el liberalismo y la izquierda, hay una decadencia del pensamiento político. La reflexión no es lo cotidiano entre los argentinos.

Cuando Alberto Fernández habla de progresismo y se considera como socialdemócrata. ¿Es una búsqueda de reinventar el peronismo?

El progresismo es antiperonista. El tema central es el lugar de la tradición en la historia política. El progresismo que destaca Alberto cuando va contra la lengua con el todes, reivindica a los mapuches y a Milagro Sala, es la destrucción de la identidad nacional. No tiene nada que ver con el peronismo ni el radicalismo. Tampoco con el liberalismo. Las estructuras de las naciones necesitan reivindicar sus elementos centrales de la historia y el progresismo es la negación de eso.

¿El kirchnerismo podría ser la evolución de las ideas peronistas?

Lo discutí mucho con Néstor y Cristina. El kirchnerismo es la reivindicación de los resentimientos y el peronismo nunca fue resentido. La Cámpora reivindica a un pobre personaje y reivindicar a Cámpora es reivindicar la traición a Perón, porque hizo todo tan mal que lo obligó a asumir la presidencia cuando no era su proyecto. También apoyan a la izquierda de Mario Firmenich, Vaca Narvaja y Roberto Perdía, pero entre los tres no les podemos sacar una idea. No tenemos un Pepe Mujica que pasó a ser un sabio después de ser un guerrillero. El resentimiento no da sabiduría.

¿Quién representa hoy el peronismo? ¿Cuál sería su evolución lógica?

Mi último diálogo con Perón fue en su cumpleaños y él no quería que el peronismo continúe. Miraba hacia adelante, porque el peronismo era propiedad de todos. Eso sí sería evolución, no progresismo por negación de pasado. Tomamos a Hipólito Yrigoyen como la etapa de reivindicación e integración de la clase media, a Juan Domingo Perón por la clase baja, pero luego esa sociedad no pudo seguir creciendo. Fui diputado con Perón cuando el país tenía 4% de pobreza porque la construcción de la Patria fue de todos. La destrucción también fue en nombre de todas las ideologías.

Carlos Corach decía que Perón se sorprendería con la longevidad del peronismo. ¿Estás de acuerdo con eso?

El peronismo fue la entrega de la dignidad al humilde. Ese hecho fue importante, pero la clave es que después del peronismo no hubo nada digno de ser recordado. En la historia de la política argentina no tuvo herederos que lo superen. Lo de hoy ya es triste porque no saben ni a dónde van. Lo de Milagro Sala me llenó de bronca, eso no tiene nada que ver con el peronismo, va contra la política.

El Papa recordó en un reportaje los cuatro axiomas: la realidad es superior a la idea, el todo es superior a la parte, la unidad es superior al conflicto y el tiempo es superior al espacio. ¿Cuánto de esto toman las ideas de Perón?

Soy amigo del Papa desde hace muchos años. Lo visité cinco veces y hable una hora en cada ocasión. Lo conocí cuando era militante peronista y él cura. El Papa nunca fue peronista, es una persona que abarca los contenidos ideológicos de su feligresía, pero el peronismo es parte de la realidad y el contiene eso. Está más allá de eso y lo devaluamos si lo calificamos así, es mucho más que peronista.

Horacio Rodríguez Larreta, ¿representa esa filosofía?

Con el político que peor me llevo es con Larreta. No creo que tenga vuelo en sus propuestas con contenido. No estoy contra del PRO, pero la veo con más cercanía a Patricia Bullrich. Tengo problemas personales con Rodríguez Larreta.

¿Puede ser candidata Cristina Kirchner?

Cristina no será candidata, no la veo suicida. A Mauricio Macri sí porque no tiene conciencia política. Siempre decía que entre ellos iba a ganar el que se corriera, que fue lo que hizo ella cuando puso a Alberto y por eso triunfó. Cristina Kirchner no ama la derrota, no se le ocurre eso. Será candidata a senadora, teniendo un final como el de Carlos Menem, que no fue anda agradable.

