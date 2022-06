Omar Plaini, dirigente gremial, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió al Pimpinelismo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner por los actos separados que realizarán para homenajear la figura de Juan Domingo Perón, en un nuevo aniversario de su muerte. Además explicó los motivos del "contexto complicado que viven el país y el Gobierno" y pidió "sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico y social".

Usted dijo que se enteró por los medios del acto de la CGT, a pesar de tener una relación cercana con Hugo Moyano. ¿Cómo es el vínculo entre Alberto Fernández y la CGT?

Nos estamos acostumbrando demasiado a las cosas secundarias y no a los temas profundos. Se genera toda una situación de algo que fue desprolijo. El martes a la tarde y ayer a la mañana recibí un correo electrónico de la Dirección General de Ceremonial invitando a participar del acto que se va a realizar, ya no convocado por la CGT, sino por el Partido Justicialista, este viernes, para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Esto trajo contradicciones, algunos compañeros hablaron con el Presidente y eso generó un desarrollo político sobre si se debilita o no la figura de Alberto Fernández, en un contexto complicado que viven el país y el Gobierno.

El aniversario por la muerte de Perón desnuda el divorcio de agendas entre Alberto y CFK

¿Cómo lo ve al Presidente?

Pone mucha voluntad y tiene una oportunidad enorme. Estamos en condiciones de sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Sería importante si el Presidente y todos los funcionarios se ponen a trabajar en un plan quinquenal, siempre pensando en el largo plazo. Lamentablemente, pensamos mucho en el día a día y esa es una dificultad. Lo estamos padeciendo con el endeudamiento, la inflación, pérdida de poder compra y trabajo precario.

Alberto debería salir de la disputa de cuánto tiempo uno está en el Gobierno, porque el poder es para discutir en profundidad. Hay fondos de inversión que son más importantes que una Nación, por el poder económico que tienen. No lo está pudiendo cumplir, nuestra coalición tiene tensiones y tenemos que gobernar, mientras que la oposición también tiene sus internas pero solo discute candidaturas para el próximo año. Lo que planteó internacionalmente lo podría realizar en Argentina.

Que Alberto Fernández y Cristina Kirchner hablen por separado, ¿puede interpretarse como la figura del dúo Pimpinela?

Así se va a difundir, informar e interpretar. En el acto de Avellaneda, donde estuvo la vicepresidenta, ella profundizó temas tremendos, pero se quedaron con el tema de los plantes sociales. Cristina habló de las causas de la inflación, del déficit fiscal, ganancias de las empresas, presión tributaria, evasión fiscal, activos en el exterior, el festival de exportaciones e importaciones, el Partido Judicial, cosas muy profundas.

Solo quedó la discusión entre un movimiento social y la vicepresidenta. Los que venimos del peronismo lo tenemos en la cabeza porque lo leemos permanentemente. Perón decía que "una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero será frágil siempre".

Para no enfrentar discursos con Alberto Fernández, Cristina Kirchner pasó su acto al 2 de julio

¿Qué representa Perón para usted? ¿Ve en las nuevas generaciones sindicales que representa lo mismo?

Perón dejó en los trabajadores una resignificación del rol del sindicalista y por eso llevamos su pensamiento. Él trasforma el rol, además de la protesta y el reclamo, en un sindicalismo político. Por eso gestionamos salud, educación, formación profesional, turismo y recreación. Nos convirtió en actores políticos y eso está en nosotros. El punto de equilibro entre capital y trabajo es la organización sindical.

JL PAR