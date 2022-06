Julio Piumato: "Isabel Perón está proscripta en la Argentina"

Julio Piumato participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación que organiza el Grupo Perfil junto a la Universidad del Salvador (USAL), en la que reivindicó la figura de Isabel Perón. “Los dirigentes políticos no se animan a reivindicar a Isabel Perón porque alguien los puede condenar”, sostuvo.

El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), recientemente reelecto por octava vez, subrayó en relación al kirchnerismo que sus diferencias se deben a que ya no representan los objetivos de los trabajadores. También catalogó a la Corte Suprema como “independiente” y se refirió a la politización de la justicia. “Todos los que asumen hacen lo mismo. Cuando la justicia les falla en contra quieren cambiar la Corte”, declaró Piumato en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Usted fue electo por octava vez consecutiva. ¿No debería haber una renovación en el gremio que usted encabeza?

—Hay renovación. Los miembros de la comisión directiva van cambiando. Tenemos un gremio democrático, hubo dos listas opositoras y un 84% eligieron esto. Lo concreto es que siga conduciendo, con un equipo, los destinos del gremio. Los sindicatos son organizaciones libres del pueblo y se basan en sus propios estatutos. Lo que tiene que haber garantía de democracia interna.

—¿No debería haber límites a las reelecciones?

—Creo que cada gremio lo debe definir de acuerdo con su idiosincrasia. No puede venir gente de afuera a decidir el futuro del gremio.

—De acuerdo a una encueta publicada recientemente, la justicia argentina tiene un 84% de imagen negativa. ¿Por qué cree que esto sucede?

—Hace 30 años que estoy conduciendo el gremio y cuando comencé dije que era tarea insalubre porque en aquellos tiempos la justicia y los sindicatos estaban por el fondo de las encuestas, en cuanto a credibilidad. El motivo principal es que la justicia no tiene pautas publicitarias, ni voceros. Siempre lo que aparece en las noticias son los casos desafortunados entonces lo que recibe la comunidad son siempre respuestas negativas. Nosotros creemos que la mayoría de los jueces y juezas cumplen hasta en condiciones patéticas (edilicias, sistema de gestión informática). Nosotros en el gremio decimos que la justicia está en emergencia. La justicia interviene en el fracaso del poder político en el cumplimiento de dar seguridad a los ciudadanos y la consecuencia de la falta de seguridad es el delito, es la inseguridad. Entonces la responsabilidad de la inseguridad está en los que gobiernan y no en la justicia.

—Cristina Kirchner y Mauricio Macri han criticado a la justicia, diciendo que las causas que los involucran son persecusiones políticas. ¿Qué opina al respecto?

—Estoy en contra de las críticas a la justicia. En nuestra constitución tenemos el sistema de un poder judicial independiente. Como una función del judicial es controlar a los otros dos poderes a esos no les gusta, sea este gobierno, tanto Cristina o Macri todos los que asumen hacen lo mismo y eso es lo que está mal. Porque cuando la justicia les falla en contra quieren cambiar la Corte. Pero este gobierno cuando estaba Néstor Kirchner la principal reivindicación era haber generado una Corte independiente. Tiene que ser un orgullo defender la independencia de la justicia.

—¿La Corte Suprema actual es independiente?

—Si, siempre puede ser mejor e incluso le faltan mujeres. Es muy malo que no tengamos desde hace cuatro años un procurador o procuradora y hace un año y medio no tengamos integrada la corte con una mujer que es lo que falta.

—¿Cuál debería ser la fórmula del peronismo para ganar en 2023?

—Entiendo que debería salir de una interna. Lo más claro no es quién va a ser sino el programa. En la Argentina hemos olvidado que al electorado hay que presentarle el objetivo como país. ¿Podemos seguir manteniendo una Argentina con un 50% de pobres? Yo creo que no. Hoy una situación de la Argentina es que haya un acuerdo más general. Necesitamos una unidad de los argentinos para salir adelante. A mí me revela que en un país tan rico haya un 40% de pobres.

—¿Por qué rompió con el kirchnerismo después de tantos años?

—Porque no me parecía que representaba los objetivos de los trabajadores. Tengo una idea del peronismo, que es impensable el peronismo con pobreza en un país. Yo defendí siempre a los trabajadores, cuando no se defendía a los trabajadores expresé mis críticas. Considero que el salario no es ganancia. Es muy fácil meterles la mano a los trabajadores porque la naturaleza del salario es alimenticia. Entonces un gobierno peronista que cobre ganancias no es un gobierno peronista.

—¿Este gobierno debe ser considerado peronista?

—Todo gobierno es legítimo porque es elegido por el pueblo. Pero tenemos una gran deuda los argentinos desde la vuelta a la democracia. La democracia es aquella hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés.

—¿Si no es peronista qué es?

—Es un gobierno. Yo quiero un gobierno que genere la justicia social. No estamos luchando por una utopía. Somos un país inmensamente rico en minería, litio, el litoral… un proyecto nacional tiene que marcar en claro qué país queremos y tiene que marcar en claro que hasta el último compatriota pueda vivir con dignidad.

—Hace unas semanas envió una carta al Presidente para que se reponga el busto de Isabel Perón en la Casa Rosada. ¿Qué representa Isabel Perón para usted?

—Cuando hablamos de la dictadura genocida todos se olvidan que esa dictadura volteó un gobierno elegido democráticamente que era el de Isabel Perón, aún cuando Isabel ya había convocado a elecciones. Ella tuvo la dignidad de pasar 5 años presa en los militares por no querer renunciar, por no querer doblegarse. Isabel Perón está proscripta en la Argentina. Nosotros estamos luchando para que se levante la proscripción de Isabel.

—¿Por qué dice que está proscripta?

—Porque hay causas judiciales que dicen que tiene pedido de captura. Isabel Perón no era la triple A. De esa violencia Isabel es víctima

—¿Por qué cree que no hay más dirigentes peronistas reivindicando a Isabel Perón?

—Porque no se atreven a hacerlo en público. Cuando presentamos el pedido de remover las causas como cuando hicimos lo del busto llovieron las adhesiones. No se animan porque alguien los puede condenar. Es insólito que no la reivindiquen fue la primera jefa de Estado del mundo.



—Usted trabajó activamente con Hugo Moyano y luego se distanció. ¿Quién es hoy Hugo Moyano?

—Es un dirigente representativo de camioneros. Yo nunca cambié de parecer vi unas acciones de él que no representaban lo que él defendió. Muchas cosas sigo lo que aprendí de él, la defensa del trabajador y la unión del movimiento obrero, esas cuestiones las levanto por encima de todo porque si los trabajadores no se unen están liquidados. Si los trabajadores se pelean, los devoran los de afuera.

Patricia Miranda, Nicolás Turdera y Miguel Navarro

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL