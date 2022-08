Hernán Reyes: "La polémica en Juntos por el Cambio es sobre el peronismo"

El legislador porteño de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que con respecto al sistema de acarreo de vehículos en Capital Federal "la licitación se lanzó en julio". Por otro lado, manifestó que "hubo una cuestión pícara por parte del kirchnerismo, la izquierda y los libertarios" y, por último, aseveró que "la polémica en Juntos por el Cambio es sobre el peronismo".

La licitación de la empresa que controlaba el sistema de Elisa Carrió está vencida desde hace 20 años ¿Por qué se tardó tanto en hacer un nuevo llamado de licitación o intervenir ese servicio?

Se llamó a licitación varias veces y esos procesos fueron truncados varias veces por procesos judiciales. Lo cierto también es que nosotros en la Legislatura trabajamos diferentes leyes, en algunos casos para subsanar algunos de los planteos que la justicia nos hacía respecto de los amparos presentados.

¿Siete prórrogas hubo en este caso?

Exacto. Del '90 al 2001 que fue el contrato firmado por Carlos Grosso estaba de manera regular y a partir de allí comenzaron a hacerse prórrogas. Nosotros desde la ciudad empezamos a pensar un nuevo diseño del ordenamiento de transito y planteamos varias leyes, las cuales fueron interrumpidas.

Como no podés interrumpir el servicio, ya que es público e importante en las áreas que hoy opera (Microcentro y gran Centro), se fueron prorrogando. Creemos que con la última ley que votamos en 2020, la cual reordena todo porque ahora va a se para toda la ciudad y va a estar dividido en tres zonas, va a haber playa de acarreo en todos los barrios, pese que no a esté en un lugar, va a a haber pago digital.

Es momento de avanzar. La licitación se lanzó en julio, pero nos parece importante arrancar con la transición rápido, terminar con este contrato irregular y que el Estado se haga cargo hasta que podamos tener unas licitaciones en competencia y que la mejor empresa gane, además de poder darle un buen servicio a los vecinos.

Previo a que Horacio Rodríguez Larreta tomara la decisión, un momento en el cual la Coalición Cívica llegó a estar cerca de votar con los libertarios una especie de frente "antigrúas"...

Hubo una cuestión pícara por parte del kirchnerismo, la izquierda y los libertarios. Tiene que ver con un informe que hizo la Coalición Cívica en auditoría de la ciudad que tomó estado público hace 30 días aproximadamente, en donde nuestro editor Juan Calandria cuenta el problema y habla de la preocupación, además de cuál fue el trámite que él dio en la auditoría.

En marzo del 2021, desde la auditoría, quisimos elevar a la procuración de la Ciudad el informe y eso tomó estado público hace poco. En función de este conocimiento, se juntaron para hacer una sesión especial y en esa había de todo. Algunos creen que hay que estatizarlo, otros que no tiene que haber servicio y que los autos deben andar libres por arriba de las veredas.

Planteamos que es momento de tomar una decisión y Lilita habló con Horacio, quien decidió algo que desde la Coalición Cívica celebramos y estamos contentos porque había que terminar con esto.

Como miembro de la Coalición Cívica, ¿qué análisis hacés de la interna de entre la Coalición y el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio?

Es una interna que tiene que ver con qué hacemos con el peronismo y qué hace el peronismo con nosotros. A lo largo de la historia hubo una forma de relacionarse con el Partido Justicialista y una fue delegación infantil, otra autoritaria y violenta que no tiene sentido en la Argentina que no tiene sentido.

La tercera, que es la más extendida y la más sofisticada que es la de hay que darles gobernabilidad. Es fracasar esa experiencia, es la de la generación de los '80, aunque yo marco de la primer democracia del '80 al 2001.

La polémica en Juntos por el Cambio es sobre el peronismo. Hay que pensar otro modo de relacionamiento que es reconocer al peronismo como lo que es y saber que tiene un poder latente que nosotros no tenemos, que son los sindicatos y la burocracia, y que para compensar eso hay que ponerse de pie y de igual a igual con la sociedad al lado.

Hay que discutirle, porque si no, no vamos a romper el status quo ni romper los privilegios. Muchas veces eso da temor, nos pecan de inocente. Muchas veces lo que hay es autointerés, hay una dinámica aceitada respecto de quién es capaz de arbitrar o agenciar esas relaciones. Somos de la idea de que hay que terminar con eso y esto no supone antiperonismo.

Por el contrario, esto supone responsabilidad democrática y cambiar la dinámica. La primers democracia fue así, después vino el kirchnerismo y ahora es momento de tener otra relación con el PJ. Ese es el planteo de fondo y lo que dijo Lilita.

¿Vos creés Larreta representa eso que para vos y Lilita sería lo correcto en la relación con el PJ?

Horacio tiene un desafío muy grande. Él habla de la construcción del 70%, el cual se puede construir de dos maneras. Se puede desde la intermediación de dirigentes o con la sociedad para que esta sea la que cambie el punto de equilibrio de los dirigentes.

Horario está en esa tensión. Coincido con que se debe construir ese 70%, pero nosotros creemos que debe hacerse desde la sociedad hacia la dirigencia. En el '83, (Raúl) Alfonsín logró un gran acuerdo transversal que no rompió las identidades político partidarias, pero había un acuerdo generalizado sobre la salida de la violencia y democracia.

Alfonsín lo logró solo con ese punto, ¿no? No así con el tema económico, por ejemplo.

Lo logra para acceder al poder, después no puede hacerlo en el Gobierno. Hoy vamos a tener una movilización de la CGT donde no sabemos a quién va a apoyar, una ridiculez. Mauricio Macri también tuvo su tarifazo y marchas en contra de eso, hoy son redistribución de subsidios y no aumento de tarifas.

Hay un poder latente del PJ en las diferentes estructuras del Estado y la economía argentina que existen. Negarlo no es la salida. Creo que ese fue el mayor error en el Gobierno de Cambiemos.

