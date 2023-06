Horacio Pietragalla: “En Jujuy hay una opresión contra los que protestan”

Horacio Pietragalla sostuvo que en Jujuy, con la gestión de Morales, hay opresión, represión y persecución política, y utilizó como ejemplo el caso de la dirigente Milagro Sala. "Tenemos cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sin embargo no podemos resolver este conflicto”, sostuvo el ex diputado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Está en Jujuy o Buenos Aires?

Llegué anoche de la provincia.

Hoy entrevistamos a Gerardo Morales y él se quejaba de que usted estaba en Jujuy y no en el Chaco. Más allá de la intencionalidad que pueda tener o el interés propio del gobernador, ¿siente que debería haber ido también al Chaco?

Lo de Chaco obvio que compartimos, es un caso que nos consterna a todos y todas, es un femicidio, un caso de ende policial, hablamos de un caso donde hay detenidos, se está llevando adelante una investigación, y todos queremos saber qué pasó.

El ministerio de las mujeres es el área pertinente que se contactó con la familia, y está llevándolo adelante, yo estoy hablando con la ministra. Ella hace días viene teniendo diálogo con la madre de Cecilia, y está el Estado presente a través del Ministerio que es el área competente.

Obvio que la secretaría trabaja en conjunto con el Ministerio, y más adelante, cuando sale del lugar de los medios de comunicación, le puedo asegurar que siempre estamos acompañando y tenemos una relación con un montón madres de femicidios.

Pero hay que entender que al principio hay desconfianza cuando se acerca la política, hay personas que no tienen contacto, y quizá es la primera vez que se les acerca un funcionario o dirigente que quiere colaborar, y hay que ser muy cauto en esos primeros pasos. Hay dudas, hay desconfianza, hay que respetar los primeros momentos.

En este caso, por suerte, se avanzó rápido en el sentido que hubo detenciones en los primeros días, ahora se tiene que seguir investigando. La Secretaría de Derechos Humanos y Género de Chaco es querellante en la causa también, todos tenemos el interés en saber qué pasó, la verdad, y que la familia pueda tener una pequeña reparación de justicia.

Lo que empujamos desde nuestro espacio es que estos casos nos queden en impunidad, y ese es el objetivo superior en este momento.

Tensión en Jujuy: viajó Horacio Pietragalla y CTERA convocó a un paro

¿Se le ofreció un subsidio a la madre de la víctima? ¿Se tomó como un intento de querer comprar su voluntad?

Es parte de la ley de víctimas, de la ley de género. Es más, estuvimos reunidos hace poco en la secretaría de DD.HH con madres de chicas asesinadas, la secretaría pudo dar vuelta casos que estaban terminando en impunidad y por el pedido de la familia evaluamos las causas. El caso Cecilia Basaldúa, por ejemplo, que querían condenar a un pibe que no tenía nada que ver, se querían sacar rápido el tema, lo pudimos dar vuelta y la familia está recontra agradecida.

Pero también hay una demanda de que las familias son humildes y no pueden enfrentar las querellas, porque más allá de que algunas ONG pueden acercar a quienes trabajan de forma gratuita, en las querellas hay que pagar abogados. Pero son tantos los casos que la brecha económica dificulta el avance de tener justicia.

Hay muchos reclamos en ese sentido, son recursos que se ponen para que puedan afrontar los primeros gastos que tienen en temas legales, de traslados. Hay un chico que te pide un pasaje porque el padre mató a la madre y el hermano se quedó solo en una provincia, el Estado tiene que estar en eso, acercar herramientas para hacer más fácil el pasar de ese momento que es tan difícil, y que no tengan que estar pensando en esas preocupaciones de primera instancia.

Por eso hay que tener mucha cautela en cómo se acercan, yo por lo menos tengo experiencia de que no se lea ninguna cuestión rara alrededor de un acercamiento que hay que hacer con una víctima que capaz que nunca tuvo contacto con alguien de la política.

Una relación tóxica, desaparición y posible femicidio: las 10 claves del caso de Cecilia Strzyzowski

Con Gerardo Morales llegamos a la conclusión que, de alguna manera, Jujuy fue el laboratorio de lo que podría ser a partir del 10 de diciembre un gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Tu presencia allí tiene que ver con el mismo diagnóstico?

Jujuy es muy compleja desde el primer momento. Nosotros venimos denunciando que hubo arbitrariedades desde cómo se conformó el Poder Judicial desde que asumió Morales.

Recordemos que hubo una reforma de la Corte Suprema jujeña que fue votada por una mayoría que tenía el gobernador, y esos mismos legisladores que votaron renunciaron para ser miembros de la Corte. Entendemos que es una Corte adicta al poder provincial, esto lamentablemente es así, no hay forma de negarlo.

En estos años, en todas las presentaciones, el cese de la protesta en la provincia tiene que ver con una presión grande que tiene la provincia, tanto judicial como económica que manifiesta y protesta. Esto es una denuncia que recibe la secretaría hace muchos años, de que hay persecución hacia los dirigentes que llevan adelante reclamos, protestas y manifestaciones, no sólo judiciales, sino económicas.

Tenemos dirigentes que tuvieron tantas sanciones económicas por parte de la provincia que les quieren embargar sus viviendas personales porque no tienen recursos para pagar esas multas que son inmensas, y les van haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco hasta que les hacen un embargo donde el monto no es tan grande como para embargar una casa pero como no la paga quieren hacerlo.

Hay una persecución política en Jujuy, entendamos que la provincia viene de una persecución a una de las organizaciones más grandes de Argentina, que fue la Túpac Amaru, que sacó a mucha gente de la miseria y la pobreza organizándola, y esto generaba un contra poder con el poder de los gobiernos provinciales.

Entendemos y denunciamos hace mucho que hubo una persecución con causas políticas más que judiciales con el tema de Milagro Sala por ejemplo, que hace siete años está presa, tenemos cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sin embargo no podemos resolver este conflicto.

Gerardo Morales: “Voy a llevar a Milagro Sala a la justicia por acusarme de matar a su hijo”

Creemos que hay una arbitrariedad constante en la provincia, que se detonó en estos días, con una reforma constitucional que se quiere sacar entre gallos y medianoche. Una reforma que no llegó al mes de discusión, cuando esto tiene que ser consultado y hablado con la sociedad.

Más allá de la represión, yo estuve allá, y hay un joven de 17 años que perdió un ojo, tenemos que entender que la represión, a 40 años de la democracia, no va para nosotros y hay otro sector que lo tiene como su forma de construir política, lo de demostró Cambiemos cuando fue gobierno nacional, y lo demuestran los gobiernos provinciales que tienen esa lógica.

Sentimos, también, que los pueblos originarios que estuvimos y nos acercamos a uno de los reclamos, no están con una organización social y política, son un montón de dirigentes de distintas comunidades, porque me acerque a hablar y más de 50 personas eran interlocutores, eso no está organizado y ahí hay algo para prestar atención.

Cuando uno va a una protesta se sienta y habla con una persona que está un poco conduciendo eso, acá no, acá son las comunidades de los pueblos que bajan desde los cerros y montañas porque vienen sufriendo arbitrariedades a goteo, que hoy con esta reforma dijeron basta porque tienen miedo de perder su tierra.

Y cuando nos contaban se ponían a llorar, hombres de 50 o 60 años, porque saben que vino una empresa minera a una tierra y la compró con la familia de una comunidad adentro, y los expulsaron, y esto fue un agote.

Y siento, que el gobierno quiso hacer reformas constitucionales violando un derecho tan requerido por los organismos internacionales de derechos humanos, y por la OIT, que es la consulta a los pueblos.

Cada vez que un estado tiene que hacer una modificación que toca intereses de las comunidades originarias tiene que haber consultas abiertas, y eso es lo que se viola en la provincia hoy.

Gerardo Morales reformó la Constitución que limita el derecho a la protesta en Jujuy

¿Te generó controversia que el peronismo de Jujuy acompañara la reforma?

Sí obvio, hay distintos compañeros y compañeras que se corrieron y renunciaron, y hay otros que acompañaron, y la verdad que lamentable, porque cuando estábamos recorriendo una de las frases era “el PJ es responsable”. Pero hay un sector del PJ, de la provincia, que está asociado al poder provincial, esto ya no se puede ocultar y fue el detonante. Hay dirigentes del PJ que son socios de Morales, y llevan adelante una construcción, no solo política, sino de negocios.

Somos militantes políticos, no vemos en la política ningún negocio, solo queremos sacar a la gente que está en los sectores más postergados y que puedan vivir mejor. Ese es nuestro anhelo, nos levantamos para eso, por más que nos quieran ensuciar.

Lo que dijo Morales de que nosotros financiamos la movilización, a veces hasta tuvimos que hacer colectas para los medicamentos de Milagro Sala y su marido, y eso es incompetencia de él. Por eso tuvo que dar marcha atrás anoche a esos dos artículos de la reforma.

Lo que yo creo es que hay que hacer un debate muy serio de si un gobernador por más que gane una elección, puede llevar adelante un cambio estructural tan importante como es una Constitución a espaldas de la sociedad, creo que no.

En Chile quisieron hacerlo y todavía está intentando, la población votó en contra y están haciendo una propuesta nueva a la sociedad para que acompañe. Creo que esa es una forma de llevar adelante una política donde vas a modificar la vida cotidiana de cada uno de los habitantes jujeños, no lo podes hacer a sus espaldas.

A la vez esta reforma se radicaliza en que hay provincias que tienen retrocesos en los códigos de convivencia, donde le esta reforma se radicaliza en que hay provincias que tienen retrocesos en los códigos de convivencia. Le da más facultades a la policía y oprime la posibilidad de un derecho humano, que es la protesta y la libertad de expresión.

Carlos "Perro" Santillán: "Jujuy no la quiere a Milagro Sala, pero tampoco a Gerardo Morales represor"

Cuando yo viajé, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se comunicó con nosotros, y quieren que les hagamos un informe, les pasamos contactos de DDHH de Jujuy para que evalúen con ONG, y el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, subió en su Twitter la preocupación por lo que pasa en Jujuy.

No es que somos el kirchnerismo, la defensa de los derechos humanos trasciende al kirchnerismo, Argentina tiene tratados internacionales, avala acuerdos, respetamos las demandas y las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de DDHH, trabajamos constantemente para estar en estándares altos en esta materia.

Hay una protesta de pueblos originarios, donde hacen un reclamo porque no fueron consultados, no hubo una política clara y se sienten engañados, y hacen un reclamo no organizado por nadie.

Los pueblos están bajando de los errores, y hay gente que está kilómetros adentro e igual baja. Mucha gente está sorprendida y es por el hartazgo. Es un debate que nos tenemos que dar, las comunidades originarias tienen derechos, no solo los de la Constitución, sino también los que les brindan los organismos internacionales de derechos humanos.

