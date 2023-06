Gerardo Morales: La protesta en Jujuy es el laboratorio de Juntos por el Cambio en el gobierno nacional

Gerardo Morales habló sobre las modificaciones pretendidas para la Constitución de Jujuy y defendió los artículos que limitan la protesta. Además, apuntó al oficialismo por sus críticas, y declaro que llevará a la justicia a Milagro Sala, por sostener que él tuvo que ver con la muerte de su hijo. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Podría explicarnos en profundidad cuáles son las últimas modificaciones de los dos artículos de la Constitución?

Los artículos que se modificarían y volverían a la redacción anterior son los que tratan la cuestión de las comunidades indígenas. Allí ha habido un proceso bastante largo de trabajo de consulta.

La ley de reforma de la Constitución se votó en septiembre del año pasado, la convocatoria a convencionales constituyentes se hizo en noviembre, durante toda la campaña hemos trabajo e informado cuales eran los objetivos y ejes de la reforma, que es parcial y no total, de modo tal que la ley establecía específicamente que artículos se modificaban.

Uno de ellos tiene que ver con las comunidades indígenas. El artículo vigente de la reforma del 96, es bastante escueto, habla de proteger a las comunidades, es una cosa, además de muy básica, con una vieja filosofía que entiende a las comunidades como objeto y no como sujeto de derechos.

De modo tal que la nueva redacción, que está en línea con el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución, que ya establece que fue un avance la Constitución Nacional, con la reforma del 94 avanzó bastante sobre los derechos de las comunidades, en particular el reconocimiento de las tierras comunitarias.

Nosotros tomamos a pedido de las comunidades, participaron 156 comunidades del debate, han dejado por escrito sus posiciones, han hecho asambleas, para analizar específicamente la reforma de la Constitución. De modo tal que el nuevo artículo, plantea que, en línea con lo que establece la Constitución Nacional, va más allá y le otorga más derechos, reconoce la preexistencia cultural étnica, sus costumbres ancestrales, la educación intercultural bilingüe, ratifica el concepto de la propiedad comunitaria, es la primera constitución que hace propio el procedimiento de consulta previa de las comunidades. Tal cual establece el convenio 169 de la OIT.

Es decir que es un artículo bastante profundo en términos de más derechos para la comunidad. Pero bueno, acá desde hace un mes que hay un accionar de, no solo algunos sectores de izquierda sino, el propio gobierno nacional, que han generado dudas y confusiones en las comunidades. Hay algunas comunidades que tienen sospechas de que pudiera haber alguna situación en el texto, que la verdad es impecable, progresista, moderna, termina con las reelecciones indefinidas, prohíbe el indulto para casos de corrupción y femicidios, prohíbe la ley de lemas, es la primera que aborda y regula la Inteligencia Artificial, genera derechos de inclusión digital, le da rango constitucional a la paridad de género.

Una reforma que aborda el tema de las manifestaciones, mantiene el artículo 32 del viejo texto de la Constitución que establece que la manifestación es un derecho por el que no se debe pedir permiso en tanto sea pacífica y sin armas.

Establece un nuevo artículo 67, que prohíbe el corte de rutas y calles y la toma indebida de edificios públicos, temas que además están penados por el Código Penal, y establece que una legislación arbitrará entre los derechos que no son absolutos, pero en ningún caso podrá salirse, deberá adoptar los estándares internacionales que garanticen la manifestación como un derecho. En ningún caso la ley podrá criminalizar o estigmatizar, un artículo centrado en debate.

Lo que estamos haciendo es, a partir de la duda de algunas comunidades volvemos a viejos textos y modificamos el artículo 36 que trata la propiedad privada, instituto que vino con la colonización, porque acá el concepto de la propiedad comunitaria tiene que ver con la concepción del pueblo porque las tierras pertenecen a las anteriores, presentes y futuras generaciones. Allí también habíamos hecho cambios que mejoran los derechos de la propiedad privada, pero en las distintas consultas que hicimos con las comunidades con las que nos reunimos permanentemente desde hace varios meses, incluso antes de que empiece a funcionar la reforma de la convención constituyente, hay dudas sobre el tema, entonces volvemos al viejo texto, al viejo artículo 50, no se modifica el artículo 36 de la propiedad privada, de modo tal que con esos cambios las comunidades no tendrán sospechas.

Creo que es un retroceso, pero de acuerdo a las consultas y la desinformación que se ha generado cobre las comunidades tomamos la decisión de mantener los viejos textos y no producir modificaciones, y dejar las cosas como están, con el compromiso de que las leyes que aborden derechos de la comunidades tienen que ser con la consulta previa de las comunidades.

De hecho, ningún emprendimiento de litio y minero es autorizado sino está el consentimiento previo informado de las comunidades. En Olaroz-Cauchari, en los yacimientos que van a producir 82.500 toneladas, que ya ha empezado a producir en función de la ampliación de la capacidad productiva de dichas empresas.

Está el trabajo con las comunidades, que son proveedores locales, pero además no hay autorización si no se produce el consentimiento previo con las comunidades. Esos son los cambios que estamos planteando para la reforma.

Le propongo organizar esta entrevista en tres tópicos: minería y pueblos originarios, el artículo que prohíbe el corte de rutas y la toma de edificios, y su candidatura presidencial. Una de las ventajas de Argentina con el litio era que, a diferencia de Chile y Bolivia, acá no había problemas con los pueblos originarios en los lugares donde había litio. Esta modificación de los artículos que usted menciona, ¿modifica en algún sentido la posibilidad de explotar en mayor o menor medida el litio?

No modifica para nada la situación. Hay, en Salinas Grandes, una situación compleja con comunidades que no están de acuerdo, es un conjunto de 33 comunidades, pero hay particularmente tres que se dedican a proyectos de explotación de sal y al turismo, que se oponen, de modo tal que allí no hay.

En la zona de Salinas Grandes, la comunidad del Ipam, la comunidad de Sausalito ha hecho una autorización de modo tal de que en ese que es el mejor yacimiento no solo de litio, sino también de potasio.

El litio sirve para acumular energías renovables y es de los minerales críticos, junto al cobre, al níquel y al cobalto, que son fundamentales para la transición energética, para el cambio de la materia de energía en el mundo y para luchar contra el cambio climático.

Entonces, allí en Salinas, en este que es el mejor yacimiento, pronto empezará una exploración con la autorización que ya han conseguido las comunidades.

Nosotros tenemos una ley vigente que establece los estándares de impacto ambiental, muy profunda, bastante buena, una de las mejores legislaciones en términos de cuidado del ambiente, y establece la participación y el consentimiento previo informado de la comunidad, así que no va a haber allí problemas.

El problema de Chile es que aumentó las regalías al 40% y Boric anunció que se asociará el Estado Nacional con todas las empresas, y se quedará con el 50,5% del paquete accionario en todos los emprendimientos. Eso corre a los inversores a la Argentina, así que nosotros no vemos en tanto se aplique la legislación con todos los estudios de impacto ambiental y la participación en todo el proceso.

Las comunidades participan en todo el proceso, cada autorización que hay que otorgar para exploración y luego en explotación, en todos los casos participan las comunidades. Esa es la legislación de la provincia de Jujuy.

Marcaba que lo que colocaron en la Constitución respecto a que no se puede cortar rutas, calles ni tomar edificios públicos, está en todos los códigos penales. Colocarlo en la Constitución, ¿podría ser una base para llevarlo a nivel nacional?

Me parece que es un debate que nos tenemos que dar a nivel nacional, porque los derechos que tenemos establecidos por la Constitución no son absolutos. No se puede cortar una ruta e impedir que pase un enfermo, una ambulancia, el transporte, un trabajador. Ayer pasaron tres policías que tenían que ir a cumplir su turno en Tilcara y los secuestraron, tenemos que darnos este debate.

Usted sabe cómo es Washington o Ginebra, menciono esos lugares porque allí están los organismos de Naciones Unidas, no se pide permiso por el ejercicio del derecho a la manifestación, lo que una conquista democrática, pero sí hay que avisar, para que la gente no circule por tal lugar, que va a haber una marcha, que va a estar complicado porque hay un ejercicio legítimo de manifestación.

Tres marchas por día tenemos en Jujuy, pasan por la plaza no la rompen, los docentes marcharon y no ha habido ninguna contravención. El punto es el corte de rutas, tenemos que darnos un debate sobre cuáles son los límites que afecten derechos de terceros.

El hecho de que tenga rango constitucional permite que la legislación vaya en esa línea. Nosotros ya tenemos un código contravencional, las multas por los casos graves de cortes de la rutas 52 y 9, que además es jurisdicción federal. Las rutas nacionales ni ha intervenido el Ministerio de Seguridad de Nación, porque allí se ha configurado el delito de flagrancia, ni ha intervenido un fiscal federal, es decir, las fuerzas de seguridad provinciales intervinieron porque se ha verificado el delito de flagrancia, que también está en el código de procedimiento penal provincial.

Usted sabe que en Jujuy y Salta se aplica la nueva modificación del código procesal penal nacional, que establece la figura de flagrancia, de modo que nosotros nos retiramos de las rutas nacionales.

Enviamos una carta al ministro de Seguridad, de Interior, al Juez Federal y al fiscal, que se ocupen de garantizar el derecho a la libre circulación. Hasta acá, en cuatro días miraron para el costado, no han hecho nada y dejaron que la gente padezca cualquier tipo de situación.

Esto es lo que regula y establece en ese punto la reforma de la constitución, que establece nuevos derechos, se realiza casi a 40 años de la última reforma que tuvo Jujuy.

En mi opinión contaremos con una muy buena y moderna constitución para el pueblo jujeño.

Usted cuenta que los dos artículos que está modificando, les dan más derechos a los pueblos originarios. ¿Por qué todo esto? ¿A qué obedece que usted esté en esta situación y Jujuy en el foco de los medios nacionales?

Porque ha habido una agitación por parte del gobierno nacional.

Pietragalla viene con ocho o nueve funcionarios acá, pero no va a Chaco, ese es el estándar que tiene el gobierno nacional respecto de sus mentiras sobre los derechos humanos.

Desde hace un mes que hay una intervención de personajes extraños. En las detenciones por los cortes hubo 27 detenciones, y siete son personas de afuera de la provincia, todavía están presos cinco que tienen un frondoso prontuario, con antecedentes de hurto, robo, robo en banda.

Esta es la situación que se ha generado, están todos los legisladores que responden a La Cámpora, al kirchnerismo, a la izquierda, la participación extrema de la política se ha politizado, han desinformado, volver al texto del 50 es un retroceso, pero queda en el artículo 75 de la Constitución Nacional.

Wado de Pedro twitteó: “El modelo de país al que nos quiere llevar Juntos por el Cambio solo se sostiene con represión: es el modelo del 2001, el del macrismo, el de Morales en Jujuy.

Repudiamos la brutal represión contra los y las manifestantes. Una Argentina sin violencia es posible”. ¿Es posible que esto esté sucediendo ahora porque en el fondo lo que se está viendo es que lo que usted aprueba en la Constitución de Jujuy sea un ejemplo para lo que Juntos por el Cambio podría hacer a nivel nacional? ¿Y que allí está el punto neurálgico de esto?

Me parece que el ejemplo de lo que pretende el Frente de Todos es de afuera del gobierno, porque se van a ir, no van a seguir gobernando.

Pretenden el conflicto, la violencia, están abrazados a una causa que no es el ADN del pueblo argentino, que es la cultura del esfuerzo y el trabajo. Ellos abrazan la causa de la violencia. Wado, la peor represión es la que generan con tanto pobre en la Argentina, no se puede aceptar este tipo de comisión de delitos, cortar una ruta y gente enferma que no podía pasar.

Ahora se va a hacer cargo Wado de cómo hace para liberar la ruta 52, que es internacional y la que va al Paso de Jama, y la 9 que es la que va a La Quiaca y Villazón, así que vamos a ver como resuelven eso. Pero, diría que es un laboratorio de cómo van a ejercer violencia, de cómo se preparan.

¿Jujuy es el laboratorio de los dos lados?

En JxC planteamos que debe cumplirse la Constitución y la ley, no es nada raro, y hay que ordenar la vida cotidiana de las personas. Mire lo que pasa en Chaco, lo que pasó en Jujuy con Milagro Sala, que ahora, en la nota que hizo con usted, me responsabiliza de la muerte de su hijo, lo pondré en debate en la justicia, y no quiero hablar de eso porque son temas que duelen, son temas para la familia, pero bajo ningún punto de vista.

En privado le voy a pasar un audio que dice que molestó porque está financiando plata, bueno, por lo menos me da trabajo. Milagro Sala está financiando en este momento, maneja 20 mil planes, el gobierno metió 50 mil planes en la provincia, que es lo que tienen en la calle. Eso es lo que está agitando el gobierno, así que en todo caso diría que es ese laboratorio, y más que el laboratorio es cuál es el debate cultural que nos tenemos que dar en el país.

En Jujuy se discute una hipótesis de escenario de la Argentina a partir del 10 de diciembre, y usted está discutiendo allí la vanguardia.

Sí, pero eso es como poner a todos bajo la misma mirada. Nosotros no generamos una situación de violencia, no es esa la actitud ni la consigna de Juntos por el Cambio.

Hay sectores del gobierno que si son violentos y generan la consigna de la violencia, entonces acá hace más de un mes que va y viene gente de Buenos Aires trayendo plata.

Hablé con tesoreros del gremio que reciben partidas importantes del gobierno nacional para financiar la protesta.

Cuidado con poner en el mismo plano las dos concepciones, la de Juntos es que rija la ley, que logremos una sociedad de respeto y paz, que ocurrió durante ocho años de mi gestión, que obvio vamos a restablecer y llevará tiempo, como me llevó al principio de mi gestión, me llevó tres o cuatro meses restablecer, dialogar, buscar consensos, marcar y explicar.

Tenemos un régimen, a estos 27 que fueron detenidos, se les aplicará una multa de un millón y medio de pesos, que es lo que establece nuestro código contravencional.

Que no lo hice aprobar yo, lo aprobó el gobierno de Fellner, harto de toda la situación, pasa que no tuvieron la capacidad de poder ordenar, pero ese código contravencional que se aplica, que también me lo tiran por encima fue aprobado en 2014, un año antes de que yo me haga cargo, nunca se aplicó. Entonces, acá hay un modelo de violencia que sectores del FdT, del kirchnerismo y de La Cámpora difunden en todo el país, y me parece que esa es la lucha cultural.

Larreta salió a apoyarlo, no estoy atacándolo a usted, simplemente intentando que los porteños entiendan.

Fíjese lo que casi ocho años de paz sin cortes han generado en la provincia, un clima de convivencia diferente, de 18 mil pasamos a 25 mil trabajadores en el turismo, 12 mil en el litio.

¿Por qué?

Porque ha tomado como eje el gobierno nacional, desinformar y agitar para generar conflictos. Vamos a seguir el camino de la paz, a restablecer el orden sobre la base del diálogo para que sigamos progresando.

Obviamente que falta mucho pero tenemos el mayor registro de trabajadores de la UOCRA, tenemos crecimiento, 20 empresas que hacen cola para instalarse en el Parque Industrial, en la zona franca hay 10 empresas, vamos a empezar una inversión de 120 millones de dólares de una empresa que va a fabricar soda ash, otra de 20 millones de dólares. Ahora, en este momento, en esta situación de crisis. Esto tiene que ver con el país, el país tiene que ir por ese camino de la paz para generar más producción y más trabajo para su pueblo.

¿Confirma su candidatura presidencial?

Sí, soy candidato. No me bajo de la competencia a nivel nacional, sigo siendo candidato a presidente.

Alejandro Gomel (AG): Algunos daban por hecho que estaba la fórmula Larreta- Morales.

No hay que descartar la integración de fórmulas, yo soy candidato a presidente, pero no puedo descartar que haya diálogos hasta el día sábado.

