Hospitales porteños priorizarán la atención a quienes vivan en CABA

Allí se filmó un episodio, este video que se viralizó, donde un médico de la guardia sale diciendo que la guardia está colapsada y comenzó a cuestionar a los pacientes que estaban allí, preguntándoles de dónde venían. La mayoría respondía que venían desde la provincia de Buenos Aires, lo que generó polémica y un cruce entre Axel Kicillof y Jorge Macri. Recordemos que hasta hace poco tiempo, en su gestión anterior antes de ser el jefe de gobierno porteño, Macri fue intendente de Vicente López, municipio lindero aquí a la Ciudad de Buenos Aires, y el gobernador.

En ese cruce, dice que los porteños tendrán prioridad en los hospitales de la ciudad. Respondió que ellos no se fijan en cómo es esta jurisdicción y este límite entre ciudad y provincia, que “los porteños viajan a Mar del Plata” y que “ellos no cuestionan dónde se atienden”. También salió al cruce de Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, diciendo que la basura de los porteños se recibe en la provincia de Buenos Aires.

A partir de eso y de esta polémica, es que estamos aquí en la guardia. Estuvimos hablando con varios pacientes sobre esta situación, lo que había ocurrido aquí y la polémica que generó. Después, estuvimos hablando con ellos y les pedimos su opinión.

Una paciente relató: “Vengo de Berazategui y vine con mi suegra. La trajimos hasta acá porque realmente en el hospital de Berazategui fuimos dos veces y no la atendieron. Entonces, decidimos traerla acá y hoy fue atendida. Está tendida con suero y estamos esperando la respuesta de los médicos”.

Otra paciente dijo: “Soy de San Francisco Solano, viene a atenderse mi hija, porque allá no está la patología que mi hija necesita tratar en la mandíbula. Allá en Solano no hay, en Quilmes no hay, en el Hospital Gandolfo y el Hospital de Quilmes tampoco, así que tenemos que venir acá”.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires afirmaron que, en principio, la atención prioritaria a los porteños será en el caso de atención primaria, no a la atención por guardia que, por el momento, continuará de la misma manera.

