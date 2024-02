Néstor Grindetti: “Que Horacio Rodríguez Larreta festeje la vuelta a comisiones me hace ruido, no da para eso”

Néstor Grindetti habló sobre la polémica de los hospitales porteños, defendió la priorización de los vecinos de la ciudad y destacó la necesidad de ordenar el sistema de turnos, que es el foco del problema. Respaldó la posible candidatura de Mauricio Macri como presidente del PRO, pero enfatizó en la importancia de que el bloque mantenga su identidad y redefina sus liderazgos. “Nosotros vamos a trabajar para que el próximo presidente sea del PRO”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Néstor Grindetti es jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de Independiente. Fue intendente de Lanús entre 2015 y 2023, ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015, y uno de los fundadores del PRO.

¿Qué balance haces de la jornada de ayer?

Creo que acá hay una, no sé cómo decirlo, una gran picardía. Picardía en el sentido de pérdida, de decir que es una lástima, quiero decir, que tanto esfuerzo, tanta energía de la buena y de la mala, que esto que decías vos, de todo lo que pasó alrededor del Congreso, para nada.

Otra vez, yo diría, por lo menos en el caso mío, la frustración de ver que con las diferencias que uno puede tener, tal vez con alguna forma y tal vez con algún contenido, pero había un norte, había una indicación de hacia dónde tenía que encaminarse la política y la economía en Argentina y ahora volvimos a foja cero. Así que creo que es una gran lástima.

Ayer, Esteban Bullrich twitteó que la vuelta a comisión del proyecto era una crónica de una muerte anunciada. Vos, que llevas más de dos décadas en la política pero venías de la actividad privada, ¿ves que hay una especie de cursus honorum que hay que desarrollar? ¿Aprender el manejo de lo público que a lo mejor esté faltando en este momento en La Libertad Avanza y que los lleve a estos tropiezos?

Te diría que sí. Como siempre cuento, creo que alguna vez lo hemos hablado contigo, aprendí a los golpes en todo caso. Pero hoy estoy convencido y lo defino con que, en política, la distancia más corta entre dos puntos no es una regla. Hay que buscarle la vuelta.

Obviamente que no tiene que ser una eterna discusión, un eterno asambleísmo, pero lo que no se puede es pretender que la política sea lineal. El respeto por las minorías, el escuchar. Es un ejercicio con el cual yo no llegué a la política, lo fui adquiriendo.

De hecho, en este momento en la ciudad yo estoy trabajando mucho con la Legislatura, porque yo creo que tiene que haber un vínculo entre Ejecutivo y Legislatura, que es un diálogo, pero un diálogo productivo, un diálogo que vaya avanzando, pero a mí me parece que llegar crudo al recinto siempre es un tema que, por lo menos en el mejor de los casos, te lleva una cantidad enorme de tiempo. Los tiempos se pueden acortar si se busca el consenso y el diálogo en instancias previas a la llegada al recinto.

Como fundador del PRO, ¿cómo imaginas el futuro de la alianza de Juntos por el Cambio?

Yo creo que frente a situaciones obvias, como haber perdido una elección, siempre se producen realineamientos, es el momento del surgimiento de nuevos liderazgos. Creo que en el PRO tenemos que, y digo tenemos yo poniéndome entre los más viejitos, dar paso al desarrollo de nuevos liderazgos que estén en otra etapa etaria, aportarles nuestra experiencia, pero dejar que surjan, que vayan creciendo y a partir de ahí, efectivamente yo creo que se va a producir, en Cambiemos un realineamiento. Seguramente alguna ratificación de algunos que seguirán en el espacio, algunos tal vez no estén tan de acuerdo, se armen otros espacios, o se vayan a otros espacios.

Claramente no solo en el PRO, en el radicalismo, en el peronismo, en la política general Argentina, creo que estamos viviendo un momento de un cambio realmente profundo, donde como es una sociedad que requiere de liderazgos fuertes, esos liderazgos van a tener que ir apareciendo.

Alejandro Gomel: Horacio Rodriguez Larreta escribió “¡Viva el consenso, carajo! Muchos argentinos coincidimos en la necesidad de un cambio profundo”, un largo tweet donde casi festeja que se cayó la ley. ¿Qué pasa dentro del PRO con una diferencia tan grande entre lo que puso Macri abrazando a Milei y este tweet casi festivo de Larreta?

Obviamente Larreta, como yo y como todos, está sobre su derecho de opinar y de llevar adelante, o tratar de llevar adelante sus ideas. Ahora, como comentario general, porque también vi ayer festejos en el Congreso, yo creo que no da para un festejo.

A veces cuando un supuesto triunfo, entre comillas, en una Legislatura o en el Congreso, y todos aplauden y tiran papelitos como si fuera un partido de fútbol, la verdad no me gusta. Sinceramente, yo creo que no hay nada para festejar en este momento. Cuando triunfa la idea de uno, lo que hay que evaluar es cómo eso repercute en el país. Y no festejar porque triunfó la idea de uno.

Me parece que esto que pasó no es bueno para el país. Y no es bueno porque es un retroceso de un camino que se estaba andando. Faltaba mucho, todo lo que uno quisiera. Pero había un camino, un camino marcado hacia adelante.

Un gobierno que me parece que tenía que entender mejor cómo es el desarrollo de la discusión democrática en el Congreso, y una oposición que tenía que entender que el país está al borde del abismo. Entonces me parece que festejar esto, sinceramente, más allá de nuevo, de respetar las ideas de todos, a mí no me da para nada un festejo.

AG: Jorge Macri dijo que ante los problemas que hay con la atención en los hospitales porteños quería trasladar los costos a la provincia por la gente que va a atenderse a los hospitales de la ciudad. Kicillof fue duro y dijo que “es un razonamiento estúpido” el de Macri. ¿Qué se le dice a Kicillof ante esto?

Primero lo que diría, antes de entrar al tema específicamente de salud, le recordaría a todos que Kicillof le dijo estúpidos a los que le advertían que estaba haciendo una macana con el tema de YPF, siguió adelante con su idea y nos costó 16 mil millones de dólares a todos los argentinos. Quiero decir, tengamos ojo con la calificación que hace de estúpido Kicillof.

Dicho esto, el tema de la salud en la ciudad, que viene de hace tiempo, pero que se está exacerbando ahora, dado las condiciones que están los hospitales provinciales, es así. En las guardias, si hay riesgo de vida se atiende a todo el mundo, no hay duda, y se atiende bien. Está el SAME, tenemos 35 hospitales, y 110 ambulancias, todo eso funciona perfecto, para todo el mundo igual, y a nadie se le pregunta dónde vive.

¿Dónde se produce el problema? En los consultorios, donde se hacen consultas ambulantes, porque ahí el 40% de los que asisten son de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué van ahí? Y porque no los atienden en los hospitales de la provincia. Y eso hace colapsar los turnos.

Nosotros tenemos un sistema de turnos, es muy ordenado, se está trabajando mucho en eso, vamos a seguir desarrollando todo lo que es atención primaria, y vamos a seguir atendiendo a todo el mundo. Claro que en el tema de los turnos, obviamente van a tener prioridad los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, porque son los que solventan el sistema.

Entonces, no hay más que eso, acá no hay ninguna cosa de discriminación, sino es una cuestión de ordenar el tema, y solamente donde no hay emergencia, darle prioridad al que solventa el sistema.

Claudio Mardones: ¿No cree que la expresión de Larreta también refleja un poco la discusión interna que se está dando en el PRO desde la foto política después de la primera vuelta? ¿Que ve usted? ¿No cree que lo de Larreta expresa una corriente interna del PRO que no está de acuerdo con este acuerdo político de respaldo a La Libertad Avanza?

Es una especulación, en el buen sentido de la palabra, razonable frente a lo que uno ve en el mensaje de Horacio. Yo no voy a interpretar lo que dijo Horacio.

Yo lo que digo es que, en todo caso, que una cuestión interna nos lleve a opinar y a festejar una situación que realmente pone al país en una situación de crisis, es lo que a mí no me gusta. Yo a Horacio lo conozco hace muchos años, discutimos un montón de veces y coincidimos otro montón de veces y está todo bien. Ahora, el hecho de festejar esto es lo que a mí me hace un poco de ruido.

CM: ¿Respalda la candidatura de Mauricio Macri para que sea el próximo presidente del PRO?

A mí me parece que Mauricio tiene todos los pergaminos, los antecedentes para ser presidente del PRO. Eso yo no lo pongo en duda, lo banco y me gustaría que fuera así.

Ahora, respecto del espacio de Milei, respecto de La Libertad Avanza, yo pretendo que el PRO mantenga su identidad, más allá de las diferencias internas que son naturales en un partido y que hay que discutirlas. Pero yo quiero que el próximo presidente sea del PRO.

Nosotros con Milei podemos coincidir en un montón de cosas, de hecho, muchas de las cosas que él puso en la ley, que puso en su decreto, yo personalmente coincido, pero hay otras con las que no, no somos el mismo espacio. Podemos apoyar en determinadas circunstancias, puede haber gente nuestra que participa del gobierno en forma personal, y eso está bien, y él lo hable, es todo fenómeno. Pero el PRO es el PRO, y tiene que redefinir sus liderazgos, tiene que reordenarse internamente, tenemos que ver el tema de las autoridades, y ahí comenzar un camino dentro del ideario nuestro, donde habrá coincidencias y divergencias con Milei. Pero no somos, definitivamente, no somos lo mismo.

Perón decía que el aliado táctico es el enemigo estratégico, el aliado táctico del presente se puede convertir en el enemigo estratégico del futuro, que puede haber en determinado momento alianzas tácticas, pero que no significa para nada que no haya luego una competencia con ese aliado táctico.

Eso en la política yo diría que es normal, y se ve muy claro, aunque es un lugar feo, en la guerra. En la guerra también se producen esas situaciones tácticas, y después terminan peleándose gente que estaba. Es parte del recorrido de la sociedad, de la humanidad, que hay momentos donde se coincide, hay momentos que no. Ahora, en el PRO, yo pretendo eso, trabajo para eso, Jorge Macri coincide, Mauricio Macri coincide, es que nosotros vamos a trabajar para que el próximo presidente sea del PRO.

