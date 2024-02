Eduardo Valdés: "Es una victoria cívica frente a una ley mal nacida"

Eduardo Valdés mencionó la falta de experiencia en la gestión pública del equipo cercano al Gobierno y del propio Presidente, y señaló que administrar el Estado sin rodearse de expertos resulta "complejo". También se refirió a la próxima reunión entre Javier Milei y el Papa, y afirmó que considera positivo que se recomponga esa relación. “Lo mismo le deseo al Presidente con la política, que se encuentre con la política, porque por vía de la política él llegó a gobernar”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Fue embajador argentino del Vaticano en 2014 y jefe de Gabinete de la Cancillería en 2003. Además, fue fundador y director de la Escuela Nacional de Gobierno en el Instituto Nacional de Administración Pública a mediados de los 90.

Eduardo Valdés: "Al dictamen de mayoría lo denominaría 'atrapado y sin salida'”

¿Es para festejar lo que pasó anoche, con la caída de la Ley Bases, siendo oposición o aun siendo oposición también es triste porque finalmente es un fracaso de la Argentina?

Yo creo que es una victoria cívica. Es una ley que nació mal, una ley mal nacida, pero mal nacida en todos los sentidos, mal tratada en las comisiones, se mentían entre los que tenían que acordar, unos firmaban dictámenes en blanco de hojas que aparecían con cambios en las palabras, los sentidos y las oraciones.

Terminó como tenía que terminar, porque estoy hablando de cosas que pasaban entre los que querían sacar esta ley. A nosotros siempre nos pareció una ley absolutamente inconstitucional, no lo decíamos nosotros, lo decían los constitucionalistas. No hubo un solo constitucionalista que hablara bien de esta ley, ni los que piensan como yo, ni los que no piensan como yo.

Daniel Sabsay fue durísimo. Creo que Andrés Gil Domínguez ayer estaba metiendo una denuncia penal por violación a la Constitución, a los que estaban votando esta ley. Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados, quien fuera presidente del bloque de la Unión Cívica Radical cuando fue diputado, todos ellos dijeron que esta ley era absolutamente inconstitucional.

Por lo tanto, me parece que cuando yo digo que es una victoria cívica, es una victoria cívica, porque se creen que se podían llevar por delante todo, empezando por querer agraviar a la representación institucional, a la representación popular, desde el día que habló de espaldas al Congreso hasta hoy, creo que al menos es una llamada a la atención al poder político para decirles que es por acá, es con la República, es con la democracia, no es por otro lado, me parece. Y no es con insultos ni con Twitter que ofenden a los que negocian con ellos, no a nosotros, pero nos ofenden igual. Esta ley tenía hasta mal olor. Mejor que sucedieran las cosas como sucedieron.

Revés para el Gobierno: la oposición limita las facultades del Milei y la ley ómnibus vuelve a comisión

Cuando al gobierno se le discutía el paquete fiscal, su respuesta fue sacarlo entero. Cuando se pretendía que el resto de la ley se modificara, repite la misma actitud. ¿Crees que Milei es una persona que, frente a una hipótesis de salir derrotado pero ser campeón moral, prefiere la derrota moral a un triunfo parcial?

Yo cuando fui compañero de trabajo de él, debo ser honesto, él no hablaba de política conmigo, ni yo hablaba de política con él. Era un apasionado del fútbol, de los perros, él tenía unos mastines ingleses, yo tenía una mastina napolitana.

Milei vivía cerca de mi casa, o sea, más he conversado con él como vecino que como en la actividad laboral, porque en la actividad laboral creo que coincidimos en alguna actividad que teníamos conjunta un par de veces, pero pero sí, como vecino, porque a las 19, lo veía, pasaba por la puerta de mi casa, donde yo vivo actualmente y desde hace 40 años, y venía con sus dos perros y su equipo de jogging. Era un apasionado porque paraba y siempre hablábamos de los mastines, las diferencias, cómo sobrevivieron esos perros a la historia.

Pero, administrar la cosa pública es otra cuestión, esto es lo que yo digo, y me parece que ellos están pagando el precio de nunca haber administrado la cosa pública. Tanto Javier Milei, como Nicolás Posse, como Sandra Pettovello, administrar el Estado Nacional, si encima ellos no se rodean de gente que tiene expertise en administración, es muy complejo. No es yo digo lo que digo, las leyes, los DNUs o los proyectos de leyes que se envían al Parlamento tienen que tener, tienen que tener dictámenes.

Fijate, Vilma Ibarra, que es una gran secretaria legal y técnica, y que trabajó también en el grupo, no tuvo problema de criticar muy duramente, ha sido el trabajo más serio que yo vi, de por qué ese DNU estaba sin sustancia, por que no tenía los dictámenes previos de las distintas reparticiones para poder producir lo que produjo, y después nos enteramos que había sido hecho en estudios jurídicos de empresarios muy poderosos, por eso está tan mal la redacción legislativa, tanto en el DNU como en la ley, que le denominan ómnibus.

Yo creo que ganó la República. Esta ley, las leyes ómnibus son leyes que se les llama así porque están destinadas a darle el poder a una sola persona, y eso no está bien, y no está bien ni si es con las características de la persona que estamos diciendo.

Javier Milei apuntó a los gobernadores tras el revés en la Ley Ómnibus: "Tomaron la decisión de destruirla"

Fuiste compañero de Milei, Posse y Francos. ¿Cuál es, a tu juicio, la cultura de gestión que tiene esa gente?

Ayer estaba el ministro Francos, según me cuentan, porque yo estaba en otro lado. Pero, no fue Guillermo Francos, que sí tiene una expertise política y creo que han sobresalido sus cualidades en este tiempo, al que convocaron a la Cámara de Diputados cuando pidieron el cuarto intermedio. Me dijeron que fue Santiago Caputo el que dio la orden que no siguieran adelante.

Y yo no sé la expertise de Santiago Caputo. Por ahí es muy bueno en redes sociales.

Estamos hablando de una persona muy joven al mismo tiempo con ninguna experiencia política.

Miguel Pichetto, presidente del bloque de la Coalición Federal que los venía ayudando bastante, les avisa un artículo antes, les dice al oficialismo que traten de negociar porque el triunfo está en llevarse la ley, no en votar.

¿Es una conjetura razonable decir que si la persona que decidió seguir o no con la ley es la persona que maneja la comunicación y la imagen del gobierno, el gobierno esté más preocupado frente a la imagen que genera ante la sociedad que frente a la gobernabilidad y el avance de sus propias ideas? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿De qué manera va a continuar el gobierno?

Dos cosas. Yo creo que él se maneja con un círculo muy pequeño, muy reducido, que no sé si está en el primer anillo Guillermo Francos, el ministro del Interior. Hay un primer anillo que está cerca de su hermana, de Nicolás Posse y de Santiago Caputo.

"No corresponde que nos falten el respeto": los gobernadores de JxC le respondieron a Milei

¿Y cómo es Nicolás Posse?

Nicolás Posse era un hombre muy trabajador, pero eso sí, nunca hablé de política con él. La política, al menos en nosotros, sale.

Si te gusta sale, exactamente, como el fútbol.

Y con Nicolás, será que él pensaría muy distinto a mí, nunca me lo dijo. Nunca hablamos de política y nosotros trabajamos por el año 2010, 2011, 2012, y nunca hablamos de política.

Inclusive, desde que están en el gobierno, tampoco nunca me llamaron para preguntarme algo, para conversar algo. Yo creo que les falta un poco de conversar y tener confianza en la política, porque si vos a la política la vivís insultando todo el tiempo, te pasan cosas como pasaron anoche.

Miércoles negro en Wall Street: tras el fracaso de la Ley de Bases en el Congreso, se derrumban los bonos y ADRs

¿Esta idea de que hay una cantidad de empresarios invitados a la reunión de Milei con el Papa puede predisponer bien o mal al Sumo Pontífice? ¿Cómo pensás que puede ser? Vos conociendo al Papa y al clima protocolar del Vaticano como pocos.

A ver, vos ponés el verbo invitar, ¿quién invitó?

Si están en la comitiva con Acuerdo Vaticano, sucede una situación normal, va a ser así. Si la delegación le es impuesta al Vaticano, no sé cómo va a ser. Las reuniones del Jefe de Estado con el Santo Padre son reuniones personales que se hacen, por lo que veo, en el Palacio Apostólico, ahí va a ser la reunión con Milei.

Y ahí en el Palacio Apostólico es en la Biblioteca Vaticana donde el Papa recibe a los Jefes de Estado y es con ellos. Después creo que hay una reunión con la delegación, que vienen a ser quienes lo acompañan, la Secretaria General, creo que va el Ministro del Interior Francos, la Canciller, el Papa los saluda a ellos y después van a ver al Secretario de Estado.

Yo creo que los empresarios van a participar de la canonización de Mama Antula. Ahí pueden participar los argentinos que quieran, pero no está dentro del protocolo de la reunión presidencial, digamos.

Tras la invitación de Milei, el Papa Francisco dijo que quiere viajar a la Argentina "en la segunda mitad" de 2024

¿Cómo imaginas que va a ser la foto y el gesto del Papa con Milei?

De acuerdo a como sea la reunión que tengan previa. Porque primero va a ser la reunión y después la foto.

Soy subjetivo y mezquino, Jorge, tengo mucho deseo que el Papa en el segundo semestre venga a la Argentina. Siempre te he contado que mi gran frustración como embajador fue no haberlo traído a Francisco a Buenos Aires, y yo como tengo muchas ganas y es tiempo ya de que eso se concrete, para mí va a ser un acto impresionante, entonces quiero que le vaya bien a esa reunión, porque si va mal el Papa no va a venir.

Espero que sea un punto de reconstrucción de la relación, porque no ha habido mucho encuentro, me parece que hay decisiones que se han tomado que molestan a la Iglesia, ayer mismo antes de ayer he visto un comunicado muy fuerte de la Conferencia Episcopal.

Vos sabés que es la primera vez en toda la historia que para las vísperas de Navidad un presidente no recibe a la Conferencia Episcopal, cuando es uno de los hechos del protocolo como se recibe a todas las iglesias en las festividades más importantes.

Así que para mí, ojalá que este encuentro de Milei con Francisco sea un punto de encuentro de esa cultura que practica Francisco, Dios y la Conferencia Episcopal Argentina que es la cultura del encuentro, y ojalá que sea para eso. Nos hace bien a todos.

Acusaron a Pettovello de cerrar una dirección que otorgaba medicamentos pero Capital Humano lo niega

Lo mismo le deseo al Presidente con la política, que se encuentre con la política, porque por vía de la política él llegó a gobernar. Tiene que confiar en la democracia, que todavía nunca le salió la oración de que él confía en la democracia, y entonces le va a ir mucho mejor las cosas para sacar leyes y poder para poder conversar, porque no es a costa de los gobiernos provinciales que la nación se va a salvar, es con los gobiernos provinciales. La coparticipación de impuestos, cuando se habla de coparticipar impuestos, los producen las provincias, la nación comparte.

Entonces el compartir es muy importante, no sólo en lo material, sino también en la política y con el otro, porque el otro son por ahí los que no te votaron pero son ciudadanos argentinos que están representados, hombres de carne y hueso que hoy no la están pasando bien.

Yo cuando veía la cola inmensa este sobre Avenida Carlos Pellegrini y Cerrito sentía un gran dolor de gente que estaba esperando que la ministra los recibiera para hablar de hambre, para resolver su situación.

La Argentina viene con un sector excluido e informal. La verdad, la crisis del 2001 apareció y no hemos podido resolverla bien, pero eso no quiere decir que nos tengamos que abandonar.

Yo hago la autocrítica de mi parte, pero lo que no podemos es abandonarlo caprichosamente, si no vienen otros yo no les doy o como ustedes están vinculados a algún cura yo me junto con los evangélicos o me junto con otra credo para mostrar que con ustedes no es, eso también es una cosa que por ahí para la reunión con el Papa molesta, porque fue muy ostensible lo que hizo la ministra Pettovello, que va a viajar y va a estar en esa reunión. Como cambiando el culto creyendo que de esa manera ofendía a los que la habían ido a ver el día anterior.

