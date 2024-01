Tras la invitación enviada por el presidente Javier Milei y apenas un día previo a la visita de Alberto Fernández, el Papa Francisco reconoció este domingo en la televisión italiana que le gustaría "ir a la Argentina en la segunda mitad del año" y dijo estar preocupado por el país porque "la gente está sufriendo".

Milei envió una carta al Papa Francisco la semana pasada para formalizar su invitación al país, viaje que el argentino no concretó nunca desde que está al frente de la Iglesia Católica. "Sí, me preocupa, porque la gente está sufriendo mucho, es un momento difícil en el país", aseveró el máximo pontífice este domingo en una entrevista en la televisión italiana, al ser consultado sobre un posible viaje a la Argentina.

Al respecto, detalló: "Está el plan de hacer un viaje en la segunda parte del año, porque ahora hay un cambio de Gobierno, hay cosas nuevas, y también yo tengo compromisos". "Por ejemplo, en agosto tengo que hacer el viaje a Polinesia, es lejos, y luego de esto se haría el de Argentina, si se puede hacer", comentó y agregó: "Después de diez años está bien, va bien, podría ir", sobre la visita postergada desde que fue entronizado en marzo de 2013.

El Papa dijo que renunciar "no es un pensamiento, una preocupación, ni un deseo"

En otro tramo de la entrevista, Francisco fue consultado por su salud y respondió: "Me sale decir: todavía estoy vivo". Por otro lado, expresó acerca de su posible renuncia: "No es un pensamiento, ni una preocupación ni un deseo. Es una posibilidad abierta a todos los Papas. Ahora no está en el centro de mis pensamientos. Mientras tenga la capacidad de servir, sigo adelante”.

Asimismo, el Papa se refirió a la guerra en Oriente Medio: “La escalada bélica me asusta, la capacidad de autodestrucción que tiene hoy la humanidad. Me pregunto cómo acabaremos, con las armas nucleares”. “Ahora mismo las inversiones que más dinero dan son las fábricas de armas: invertir para matar. Esto es una realidad. La guerra impide soñar. Quita la sonrisa a los niños, y eso es criminal”, analizó.

El gobierno prepara un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

En agosto pasado, Francisco había planteado que una posible visita a Argentina estaba "en programa" para después de las elecciones presidenciales del 2023 y que el Vaticano estudiaría "si se puede hacer". "Puedo confirmar que está en programa, veremos si se puede hacer", planteó el pontífice al ser consultado por la revista Vida Nueva sobre un posible viaje a su país natal.

Según el referente de la iglesia católica, "terminadas las elecciones, se puede hacer" la que sería su primera visita como Papa al país. "En estos momentos solo pienso en Argentina… y quizás Uruguay", agregó sobre los países que podría incluir el viaje apostólico. Francisco planteó en varias ocasiones que tenía previsto visitar Argentina a fines de 2017 en una gira por el Cono Sur que finalmente se canceló por el cronograma electoral en Chile, ya que la Santa Sede desaconseja los viajes papales durante los años electorales.

El Papa recibirá a Alberto Fernández y a Javier Milei

El Papa Francisco recibirá mañana al expresidente Alberto Fernández en una audiencia privada en el Vaticano. En el marco de su despedida, el exmandatario peronista había pedido un encuentro con el Sumo Pontífice que iba a producirse a fines de noviembre, pero la cita se canceló a raíz de la actividad vinculada a la transición presidencial en el país.

Luego de eso, Fernández pidió la reprogramación de la cita y se la concedieron para este lunes en la Casa Pontificia, en el Vaticano. El aún presidente del Partido Justicialista viajará a Roma desde Madrid, donde reside desde su salida del poder, y lo haría acompañado de su pareja, Fabiola Yañez.

Alberto Fernández viajará a Roma desde Madrid junto a Fabiola Yañez

Por su parte, el presidente Javier Milei tiene intenciones de viajar a Roma para asistir a la canonización de María Antonia de la Paz y Figueroa, conocida como "Mamá Antula", que tendrá lugar el 11 de febrero. El 10 de febrero habrá un encuentro a solas entre el Papa y Milei, que podrá extenderse por aproximadamente media hora. Tras ello, habrá intercambio de presentes y recepción de la comitiva.

"Mamá Antula" será la primera argentina declarada santa en la Capilla principal de la Basílica de San Pedro. María Antonia (1730-1799) fue beatificada el 27 de agosto de 2016 en la ciudad de Santiago del Estero, luego de que el Papa autorizara la publicación de un milagro por la sanación de una religiosa de las Hijas del Divino Salvador, quien habría recuperado la salud en 1904 por intercesión de la fundadora y madre espiritual de esta congregación.

ML