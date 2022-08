Indulto: ¿única salida?

"Eugenio Zaffaroni coincide conmigo de que es probable que el indulto es la única salida. El indulto es una causa que supone el perdón de la pena, aunque se la considere culpable, en cambio la amnistía es el perdón del delito. Es la remisión de las penas, puede ser parcial o total. La decisión final depende de los países, en Argentina es el Poder Ejecutivo. En Estados unidos se recuerda que Trump estuvo a punto de auto indultarse, pero no se le dio tanto poder. El libro Los federalistas incluye la limitación en la defensa del perdonar", comentaba el conductor en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este jueves 25 de agosto.

Luego se procedió a escuchar tres audios del actual presidente, Alberto Fernández, en donde el primero de ellos fue en 2019 en plena campaña y afirmaba que "el primero que tenga un desliz se hará cargo de lo que hace, descreo del indulto. Son una rémora de las monarquías". Sin embargo, el segundo, refiriéndose a Milagro Sala sostuvo que "no la puedo indultar, eso solo lo puede hacer el gobernador de la provincia. Respeto el Estado de Derecho, no voy a hacer esa locura". Finalmente se arribó a las palabras de Alberto Fernández el pasado miércoles cuando se desligó: "Vi que Oscar Parrilli rechaza el indulto a Cristina, es decir que, al parecer, la que no lo quiere pensar es Cristina Fernández. Es selectivo el indulto porque se aplica en favor de los poderosos".

Cuáles son las posibilidades de que se indulte a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad

Siguiendo esa línea se compartió con los oyentes la palabra del senador neuquino que manifestaba: "Falta mucho para que este juicio termine, cada vez aparecen más cosas para investigar. Espero que haya una acción de los funcionarios que entiendan que esto no puede seguir" y que "la Corte es macrista, han violentado la Constitución. Es lamentable el papel que están haciendo. Si lo condenan a Macri quiero que sea con pruebas, no como hicieron con nosotros", cerraba Parrilli.

Acto seguido el conductor del programa compartió el pensamiento de Eugenio Zaffaroni quien sostiene que "si Cristina es condenada, dados los tiempos del derecho internacional, no quedaría más que buscar una solución del derecho interno, ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. No queda otro recurso que el indulto presidencial para que la democracia preservada pueda intentar restablecer la República", afirmaba el juez.

Posteriormente Jorge Fontevecchia realizó la explicación etimológica de la palabra indulto (viene del latín significa "ser permisivo"), para luego enumerar los casos nacionales e internacionales más resonantes en donde se aplicó: "En 1983 con la ley 23492 promulgada por Alfonsín, que luego fue anulada en 2003, a los responsables de haber cometido delitos complejos de desaparición forzada de personas; en 1989, Carlos Menem se la aplicó a los miembros de las Juntas condenadas por el juicio a las Dictaduras" , detalló.

"Ni indulto ni amnistía": un retuit de Cristina Kirchner muestra lo que realmente quiere

Además, agregó que "en Estados Unidos, quizás, el perdón más famoso de la historia fue el concedido por el presidente Gerald Ford a Richard Nixon, en el caso de Watergate. En Perú, en 2007, Kuczynski lo hizo con Fujimori, autor de crímenes contra la humanidad. En ese mismo país, el presidente Alan García otorgó el indulto a 5500 sentenciados por distintos casos de narcotráficos. En España Felipe González indultó a un ex general del intento golpista del 23, y en el 2000 José Luis Zapatero hizo un indulto masivo a 1300 condenados en el traspaso de poderes, después de que el partido socialista perdiera las elecciones, entre otros ejemplo".

De esta manera se llegó a la conclusión de que " al día de hoy el caso más reciente y llamativo es el de Trump y su intento para auto indultarse, pero vemos que los indultos se producen cuando el presidente se está yendo y viene otro partido, como si fuera un regalo. Ya para el 2023 este será problema del próximo mandatario, no de Alberto Fernández", cerró el conductor.

AO PAR