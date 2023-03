Javier Iguacel, precandidato a gobernador de la Provincia, declaró que la condena a Cristina Kirchner es una vuelta de página en la historia del país, y que los jueces y el fiscal que la condenaron fueron designados en su Gobierno. “No fueron nombrados en la presidencia de Macri, sino en su presidencia” aseguró, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo está viendo el proceso contra Cristina Kirchner?

Como una vuelta de página en la historia de Argentina, que despertó y entendió que la corrupción desde el poder destruye la matriz de organización social, y nos lleva a la situación de tristeza y desamparo que tenemos hoy.

Fue un proceso constitucional justo de juicio, que duró demasiado tiempo pero, con todas las posibilidades de defensa.

Yo declaré 11 horas. Soy muy consciente de la denuncia que hice, que sumó a las denuncias previas con muchas pruebas donde se mostraban las licitaciones amañadas y donde en realidad no competía nadie, y se le asignaban obras que en realidad no podían serle asignadas porque no le daba cupo de capacidad de obra.

¿Justicia para CFK?

Era un cajero de banco que de golpe tenía tres mil millones de dólares de contrato, y pasó de no existir a ser el principal contratista.

Todo eso la Justicia lo tomó, hizo un juicio, llegó a una condena y ahora vimos la explicación con detalles. Así como pasó con las interrupciones democráticas, la condena a Cristina Kirchner es un 'Nunca más' a la corrupción.

Si esta documentación existe y se entregó a la Justicia, ¿por qué para el kirchnerismo no hay pruebas suficientes?

El kirchnerismo también dice que no hay inflación o que es buena para la gente. Yo invito a quienes escuchan que vayan a Santa Cruz y vean la ruta que dicen que está y no está. Es muy simple.

Una persona que no tenía nada, le construyó la tumba a Néstor Kirchner y estaba con Cristina el día de la muerte de él, de repente es multimillonario y tiene 400 mil hectáreas en la Patagonia.

Coincido, pero lo que dicen los constitucionalistas es que para acusar a Cristina tiene que haber una documentación que avale que ese direccionamiento se hizo en favor de Lázaro Báez. Lo que hay es un chat con quien era secretario de Obras Públicas y un decreto que genera una modificación en un fideicomiso existente.

Hay más que eso. Hay un decreto de Néstor Kirchner donde, días antes de transferir el poder a Cristina, nombró como tesorero al que era la mano derecha de Ernesto Clarens en InvErnes, la cueva que lavaba plata. Eso está firmado por De Vido, Kirchner y Alberto Fernández, y figura en los decretos publicados. Era a quien José López le indicaba que le pagaran a Lázaro Báez. Es la impunidad en su máxima expresión.

Yo me enteré porque quise despedirlo y me dijeron que no se podía porque estaba en planta, algo imposible, porque el kirchnerismo nunca tomó a la gente en planta. Tenían a todos los empleados temporarios para dominarlos con la militancia.

Fue nombrado por el presidente, fuera de la normativa, porque el presidente nombra al administrador y al subadministrador, que son quienes nombran a los empleados.

El atado de este sistema es claro y evidente, yo lo veo y soy solo un ciudadano e ingeniero, que hasta 2015 no estuvo en la política.

Alejandro Gomel (AG): Esto que el juez y el fiscal jueguen juntos y en la quinta de Macri, ¿no es ser desprolijos?

Ellos fueron nombrados en el pedido constitucional de Cristina Kirchner como presidenta, no son nombrados en la presidencia de Macri, fueron nombrados en su presidencia. Eso es lo que tiene nuestro sistema, que el nombramiento de jueces y su intangibilidad en su cargo le permite a una democracia que se renueve, sin importar quien los nombró.

La mayoría de los jueces de la Corte Suprema fueron nombrados por Néstor y ahora tienen un fallo en contra. Es bueno ver toda la película para entenderlo.

Esto se relaciona con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con miembros de la Justicia en el viaje al sur. Ese entramado de la Justicia con parte de la oposición hace ruido.

Tenés razón, esa es la vuelta de página que hay que dar.

Los conflictos de intereses en el país son tremendos. Pensá que tenés un secretario general del Sindicato de Ferroviarios siendo, al mismo tiempo, director de Ferrocarriles del Estado.

El entramado es enorme, lo vi a nivel nacional, en el Ministerio y ahora en el Municipio de la Provincia de Buenos Aires.

Todo lo que pagamos al estado se dilapida entre corrupción e ineficiencia. Es inentendible que estén discutiendo un ventilador o que no haya gas.

Las candidaturas del PRO para las próximas elecciones

¿Esperabas el crecimiento de Bullrich? ¿Cómo te ves en la provincia disputando ese lugar con Joaquín de la Torre y Néstor Grindetti?

No solo esperaba, sino que veía la conexión de Patricia con los ciudadanos por la coherencia, la convicción y la visión. Cuando uno tiene un problema, ¿quién elige la herramienta? El problema.

El problema de Argentina hoy es que tenemos un sistema político dominante, con corporativistas que vive parasitando al pueblo y que no va a tranzar en ninguna negociación perdiendo poder, y quien se puso eso a la cabeza lo que le fue tocando fue Patricia.

Hoy la Argentina necesita eso, firmeza y orden con la ley en la mano.

¿Vas a ir a una PASO?

Nosotros tendremos un solo candidato a gobernador con Patricia. Hace más de un año hablamos de empezar a caminar y hacer una propuesta de orden, con Joaquín de la Torre y con Néstor Grindetti, y empezamos a trabajar en un programa común de gobierno.

Seremos un candidato mostrando que se puede competir y convivir sin necesidad de ir a las PASO.

¿El municipio sigue sin planes sociales?

Si, tenemos trabajo.

Si fuera gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ojalá pudiera llevar el mismo modelo.

Sin dudas, primero hay que cortar con todos los privilegios de la política.

