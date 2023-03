El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, señaló que trabaja todos los días para ser el candidato a gobernador de Patricia Bullrich. "Le tengo más miedo al kirchnerismo que a Javier Milei", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hubo dos modelos: el de los noventa, representado por Carlos Menem, mientras que su antítesis fue el kirchnerismo, con un planteo opuesto. ¿Si hoy viviera, y tuviera una edad competitiva, tendría chance de ganarle a Néstor Kirchner, y no como en el 2003 donde no se presentó a segunda vuelta porque hubiera perdido?

Si Carlos hubiera estado bien en 2011, habría estado competitivo. Pero como pasó lo de Néstor Kirchner no se dio.

La asociación que hago es que Juntos por el Cambio representa la visión de la Argentina de los noventa que tenía Menem. ¿Particularmente, Patricia Bullrich tiene algunos puntos de contacto con el expresidente? Porque, en un principio, nadie creía que podía ganar ni tenía la estructura ni equipo. Es decir, ¿Bullrich es a Menem, lo que Larreta es a Cafiero, quien fue derrotado en la interna de aquel momento?

Desde el punto de vista electoral y su relación con la gente, hay similitudes entre Bullrich y Menem. Desde las ideas, hay cosas en común pero también diferencias. A mí me divierten estas comparaciones, pero sí, hay fenómenos que pueden ser similares.

Carlos Menem, ex Presidente de la Nación

Alianzas y panorama electoral en la Provincia de Buenos Aires

Larreta dijo que el PRO iba a tener un solo candidato en las PASO de la Ciudad, ¿puede haber algo similar en la Provincia? ¿Y, a su vez, ordena en la Provincia el hecho de que Macri se haya bajado de la candidatura?

En Provincia hay condiciones distintas, porque el radicalismo no expresó su voluntad de jugar de manera sólida. Como sí Martín Lousteau en la Ciudad. Y la importancia del PRO en la Ciudad es diferente históricamente.

No necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. Todo hace pensar que hoy en la Provincia va a haber dos candidatos a presidentes y dos a gobernador. Pero puede haber un tercer candidato, o que el radicalismo se presente.

Pero hoy todo hace parecer que Patricia y Larreta van con su candidato a gobernador. Y está bien que haya competencia. Trabajo todos los días para ser el candidato de Bullrich.

Rodríguez Larreta aceptó la condición de Mauricio Macri: "Vamos a ir a las PASO de la Ciudad con un solo candidato del PRO"

¿Qué rol tendría Vidal en el futuro?

María Eugenia Vidal quiere ser candidata a presidente, pero hay que esperar si reafirma su situación. Eso no me corresponde definirlo. Ha tomado decisiones políticas que me pueden gustar más o menos, pero no le voy a sacar méritos por todo lo que ha conseguido.

Alejandro Gomel (AG): José Luis Espert afirma que quiere formar parte de Juntos por el Cambio y participar de la interna por la gobernación de la Provincia, ¿cómo ves esa posibilidad?

La pregunta es con quién va Espert de candidato a presidente. Hace un año, los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio le dijeron que no a Milei, así que no sé cuáles son las diferencias ideológicas entre los dos libertarios para decirle a uno que sí y al otro que no.

En segundo lugar, los dirigentes políticos, en principio, tienen sus votos cuando están en determinado lugar. Miremos el fenómeno Henrique Cardoso en Brasil. ¿Cuántos votos de centro-derecha llevó a Lula? Ninguno, todos esos votaron a Bolsonaro. Por eso la elección salió como salió.

Lospennato: "Una cosa son los liberales de Espert y otra, los populistas de derecha de Milei"

No creo que haya que “traer” a Milei, hay que sentarse y hablar con él, para ver si se puede hacer un frente más importante. Hace un año dije que si lo necesitamos para ganar no le podemos decir que no.

Por eso la consecuencia es que hoy queremos traer a Espert, porque algunos le tienen miedo a Milei. Pero yo le tengo más miedo al kirchnerismo que a Javier Milei.

Rossi debutó en el Congreso y se cruzó con Espert

Nuria Am (NA): ¿Pero esto lo habló con Patricia Bullrich? Porque ella se refirió a acuerdos con Espert en distintos lugares del Interior del país...

Yo tengo la libertad de decir lo que pienso. Maltratarlo a Javier Milei no tiene ningún beneficio, tenemos que sentarnos y ver si podemos hacer un gran acuerdo. Pero por supuesto que Patricia puede pensar algo distinto, pero por ahora no me expresó nada al respecto.

NA: ¿No creés que, finalmente, Espert termine apoyando a dirigentes de Juntos por el Cambio o que su boleta lleve gente de esa fuerza como candidato a presidente?

Esto se ordena de arriba para abajo. Si no se hacen análisis que no tienen que ver con la realidad. Va a haber un candidato a presidente y otro a gobernador, va a ser así. A partir de eso, si Espert quiere venir a JxC tiene que decir quién va a ser su candidato a presidente, a no ser que sea él mismo.

