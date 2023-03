El exintendente de Vicente López, Jorge Macri, enumeró algunas de las reformas que haría en caso de llegar a ser jefe de Gobierno porteño, como sacar la intermediación de los planes sociales. "No todo el mundo va convencido a las marchas, los líderes sindicales no podrán extorsionar más con eso", adujo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Después de la última reunión que tuvieron Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, se bajó Emmanuel Ferrario, uno de los candidatos para suceder al actual jefe de Gobierno porteño. ¿Tenés expectativa de que otros compañeros del partido hagan lo mismo?

En realidad, deseo que tengamos un único candidato del PRO en la Ciudad. La UCR ya tiene a Martín Lousteau. En Capital, el PRO debe ordenarse. Obvio que quiero ser el candidato, pero no soy yo el que define quién sube o baja.

Debemos encontrar una única candidatura, porque dividirnos es raro respecto de la gente y le puede dar una oportunidad a la UCR. Y yo quiero que siga gobernando el PRO, que lo viene haciendo bien hasta ahora, y mejorar lo que haga falta.

¿Te molesta que Larreta no se juegue por tu candidatura de la misma forma que sí lo hizo el radicalismo por Lousteau?

No me molesta, porque no es algo personal, él me trajo a la Ciudad. Son sus tiempos, aunque sí quiero que nos ordenemos. La gente la está pasando mal, por eso hay que poner foco en eso, no en discutir internamente.

En la Ciudad solo se elige al jefe de Gobierno, no a su vicejefe, dándole al ganador de las PASO la posibilidad de seleccionar posteriormente a su vice, inclusive pudiendo elegir a alguien que haya derrotado en esa instancia previa. En ese sentido, Lousteau dijo que, si ganara en las primarias, sumaría a alguien del PRO. ¿A vos te gustaría elegir un candidato a vice del radicalismo o sería mejor puro PRO?

Es una opción interesante la que tiene desde lo electoral al Ciudad, pero hasta ahora no se usó nunca. En general, los candidatos a jefe de Gobierno se manifiestan antes. Más que una especulación electoral, y más allá de su origen político, hay que buscar el mejor equipo posible que le de respuesta a la gente.

Vamos a enfrentar a una Argentina difícil, sobre todo por el terreno que nos deja el kirchnerismo. Hemos tenido momentos en donde a la clase media le fue mal pero nunca en periodos tan largos. La Ciudad va a ser el escenario de la conflictividad, hay que tener experiencia integral de la gestión, y eso se complementa con la fórmula.

Las reformas obligatorias del nuevo gobierno y su rebote social

En privado, un importante funcionario del PRO decía que, a partir de las reformas que le tocará hacer al nuevo gobierno, “inevitablemente la 9 de Julio se convertirá en un sambódromo durante varios meses”, en referencia a la cantidad de protestas que habrá. ¿Compartís esa metáfora? ¿Y, entonces, cómo imaginás el tema de seguridad en la Ciudad durante ese período?

Si, lo comparto, pero con algunas diferencias. Si llegamos al gobierno, vamos a sacar la intermediación de los planes sociales. Esto es para sacarles a los líderes sociales la capacidad de extorsionar a la gente que piensa que, si no va a la marcha, perderá todo lo que tiene. No todo el mundo va convencido a las marchas, así que se quitará el volumen de gente.

En segundo lugar, haciendo cumplir el orden y la ley con las fuerzas de la Ciudad y coordinando con Provincia y Nación, como hicimos en la 2015-2019, cuando logramos que no entraran todos los que venían desde los diversos accesos.

Queremos hacerle las cosas más fáciles a la persona trabajadora que, además de luchar contra la inflación, debe pelear contra un piquete o un corte. Y si hace falta, estaré físicamente dialogando con los líderes sindicalistas, que tienen derecho de reclamar pero no de arruinarle la vida a la gente que pasa o a los comercios.

Creo que el Gobierno debería evaluar si el Ministerio de Desarrollo Social debe seguir en ese lugar físico. Más allá de que puedan marchar hacia el Obelisco, sólo para molestar, es una excusa menos. Deberíamos poner el Ministerio en un lugar que esté más cerca de la gente. Son decisiones estructurales.

Nuria Am (NA): ¿Creés que Mauricio Macri va a terminar teniendo un candidato a nivel nacional?

Tengo el apoyo de Mauricio y Horacio Rodríguez Larreta me tiene entre sus candidatos. Todo eso me da tranquilidad y respaldo.

A nivel nacional, no sé qué va a hacer Mauricio. Veo un Macri muy activo, con un rol central en defender ideas y garantizando una sana competencia hasta las PASO.

Hay una noche de domingo del 13 de agosto, donde unos ganan y otros pierden, pero después hay un lunes a la mañana en dónde uno tiene que reunir a todos. Y ahí es donde lo veo muy bien a Mauricio. Después habrá que ver lo que va sintiendo en el transcurso de la campaña.

Alejandro Gomel (AG): ¿Van a usar el sistema que utilizaron en Córdoba, de las encuestas, para dirimir quién será el candidato del PRO?

Es una opción posible, pero no la única. Lo primero que un espacio político debe tener es la certeza de que a quien propone como candidato pueda cumplir dicho rol. Y después, que la gente lo quiera votar es un condimento, porque uno se presenta para ganar las elecciones. Consecuentemente, sería un instrumento más, sí.

AG: Silvia Lospennato diferenciaba a Javier Milei y a José Luis Espert, diciendo que el primero es un populista de derecha, mientras que el segundo es liberal. ¿Coincidís? ¿Y en esa distinción, dónde colocarías a Patricia Bullrich?

Patricia Bullrich es PRO, claramente. Y de otros espacios políticos trato de no opinar. Tanto Milei como Espert han construido una representación con la gente.coincido en que necesitamos un Estado presente pero que festeje y aliente a todos los privados. Sino, no hay salida. Necesitamos de esa clase media pujante de la Argentina, y tenemos que bajar impuestos para que eso ocurra.

Claudio Mardones (CM): ¿Hay posibilidad de abrir una negociación con el radicalismo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Martín Lousteau afirmó que la Ciudad fue gobernada, no por el PRO, sino por Juntos por el Cambio en los últimos años? ¿En el caso de que hubiera primarias, cómo articularía las elecciones teniendo en cuenta la particularidad de los mecanismos de votación?

No hay duda de que el radicalismo tiene la posibilidad de competir en las PASO, se lo garantiza el derecho electoral. Incluso tienen un candidato a presidente (Gerardo Morales) y a jefe de Gobierno porteño. También hay otras fuerzas dentro de nuestro espacio, y pueden decidir qué quieren hacer.

En segundo término, para mí, en los años electorales no hay que cambiar las reglas electorales. Así que supongo que se va a votar como se viene haciendo: si la elección es el mismo día, habrá boletas donde estarán los candidatos a presidente y a jefe de Gobierno.

¿Pero va a haber una posibilidad de medirse con Lousteau o van a negociar para llegar a un acuerdo que evite las PASO, al menos dentro del espacio?

Lousteau ha sido muy claro, habrá una competencia y el que gane las PASO va a gobernar desde Juntos por el Cambio. Así como quien gane la interna nacional, aunque sea fórmulas encabezadas por el PRO, lo hará desde JxC. En Mendoza el radicalismo disputa desde el radicalismo para ganar las primarias y después gobernará desde JxC también. Es la regla de lo que planteamos.

Cada espacio político, con su particularidad, disputará una interna y luego trabajará con todos. En la Ciudad no hay dudas de que quien lidera es el PRO.

AO JL