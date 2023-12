El noruego Jon Fosse, quien el domingo próximo recibirá el Nobel de Literatura por una prolífica obra que reúne poesía, novela y teatro, reiteró su satisfacción por el galardón, se refirió a los autores que admira y que no tuvieron el premio como Federico García Lorca, Marcel Proust o Franz Kafka, y habló del rol político del arte, en una de las pocas entrevistas concedidas a la prensa internacional.

Fosse (Haugesund, 64 años) es autor de cerca de 40 novelas y colecciones de relatos, así como de más de 40 obras teatrales, 13 poemarios y algunos libros para niños. Su novela "Septología" es considerada su obra cumbre.

La Iglesia católica de Noruega publicó en su sitio web una carta personal del Papa Francisco escrita al dramaturgo Jon Fosse. Fosse es un converso al catolicismo. También tuvo problemas con el alcoholismo y la ansiedad. Su conversión al catolicismo le ayudó a afrontar los problemas. “Tuve una especie de giro religioso en mi vida relacionada con adentrarme en lo desconocido. Era ateo, pero no podía explicar qué pasaba cuando escribía, qué hacía que sucediera. ¿De dónde viene? No podía responder. Siempre puedes explicar el cerebro de forma científica, pero no puedes captar su luz, o su espíritu. Eso es otra cosa”, explicó en una entrevista al diario New Yorker.