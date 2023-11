¿Qué tipo de lectura puede resultar atrapante para las mentes brillantes del mundo de los negocios? Con un promedio de lectura sostenida de 50 libros por año, Bill Gates, el magnate empresario fundador del gigante Microsoft, como lo hace habitualmente, publicó sus recomendaciones y sugerencias de lectura para estas fiestas navideñas y de fin de año. Con ánimo de contagiar el hábito saludable de la lectura, aunque más no sea en una sola de las personas que ven su publicación, compartió el listado con sus favoritos del 2023.

Indiscutido empresario exitoso, Gates, el cofundador de Microsoft, quien también es desarrollador de software, inversor, autor y filántropo, tiene por rutina cada año compartir con sus seguidores un listado que filtra un resumen de los mejores libros que le provocaron mayor disfrute su lectura.

El presente desde tres puntos de vista

Este año, con un video publicado en su portal “Gates Notes”, destacó particularmente tres libros elementales, según su opinión para tener una comprensión amplia del presente desde tres perspectivas diferentes.

Para comenzar, el libro “La armonía de las células”, del oncólogo y divulgador científico indio-estadounidense Siddhartha Mukherje, que realiza un recorrido, suerte de “exploración de la medicina y del nuevo ser humano”, partiendo del análisis del denominado “el ladrillo viviente”, es decir, la célula.

Continúa la recomendación, con un título que deja inmerso al lector en una mirada distinta sobre el cambio climático. Se trata del libro “No es el fin del mundo”, de la científica de la Universidad de Oxford, Hannah Ritchie, que propone una perspectiva más relajada y optimista ante la “ecoansiedad” asfixiante de estos días. El mensaje que deja es contundente: aún hay tiempo, todavía no es demasiado tarde para luchar y ganar contra el calentamiento global.

Para completar el podio de los tres primeros, sugiere la lectura del ensayo “Invención e innovación”, de Vaclav Smil, uno de sus autores favoritos y de quien Gates admitió en sus listados de recomendaciones haber leído cada uno de sus 44 libros. En este trabajo el autor analiza los inventos humanos que modificaron por completo la historia, a la vez, que expone aquellas otras invenciones que no solo fueron un rotundo fracaso, sino que además provocaron reales desastres.

“La armonía de las células”, de Siddhartha Mukherjee

En su libro, Mukherjee propone al lector a adentrarse en “una exploración de la medicina y del nuevo ser humano” partiendo de conocer la historia de las células. Invita a hacer un recorrido, desde su descubrimiento en el siglo XVII gracias al científico inglés Robert Hooke y su infaltable microscopio, hasta llegar a los novedosos tratamientos que aún hoy tienen repercusión en la medicina moderna. De hecho, los estudiosos de la medicina actual se sirven del estudio de las células para diagnosticar y tratar enfermedades varias.

“Una vida dentro de otra vida. Un ser vivo independiente, una unidad, que forma parte del todo. Un ladrillo viviente contenido en un ser vivo mayor”. De este modo, casi poético, el autor describe la compleja e inabarcable existencia de las células. Mukherjee, además es bestseller internacional por sus obras “El gen” y “El emperador de todos los males”, por el que fue consagrado con el Pulitzer.

Gates destaca que “Mukherjee empieza explicando cómo evolucionó la vida a partir de organismos unicelulares, y luego muestra cómo cada enfermedad humana o consecuencia del envejecimiento se reduce a que algo va mal en las células del cuerpo”.

“No es el fin del mundo”, de Hannah Ritchie

"Not the End of the Wolrd", (No es el fin del mundo), de la escritora Hannah Ritchie, es un libro de lectura ineludible para “todo aquel que quiera mantener una conversación informada sobre el cambio climático”, señaló Gates.

A su vez, destacó que la autora “solía creer, como muchos activistas medioambientales, que estaba ‘viviendo el periodo más trágico de la humanidad’”. Pero al estudiar en profundidad los datos, se dio cuenta de que, si bien es cierto que las cosas no están del todo bien, no es menos real que los humanos realmente están demostrando un gran avance y progreso valioso en la lucha contra el cambio climático.

Todavía no se lanzaron a la venta las versiones en inglés ni español. En la edición de “No es el fin del mundo” (Not the End of the World), la científica de Oxford, Hannah Ritchie, impulsa a ver con optimismo un posible modo de encontrar la forma en la que el mundo todavía está a tiempo de ganar la batalla contra el calentamiento global.

“Invención e innovación”, de Vaclav Smil

En su obra, el autor hace foco en distintas invenciones a lo largo de la historia y se explaya respecto de ciertos inventos que podrían ser calificados de “decepcionantes” e incluso, en algunos casos, “desastrosos”. A su vez, ensaya una explicación sobre lo que sucede con algunas innovaciones prometidas desde hace tiempo a la humanidad, como es el caso de la producción de energía mediante fusión nuclear.

Lo cierto es que “Nadie es mejor que Smil para explicar el pasado”, según afirma Gates al opinar sobre este experto en Ciencias Ambientales de la Universidad de Manitoba. Vaclav Smil, es uno de los autores favoritos del magnate de Microsoft, del cual admitió haber leído la totalidad de sus 44 libros publicados.

No obstante, Gates remarcó que Smil, su autor preferido, es menos optimista de lo que es él mismo respecto de la presente etapa de innovación. Por un lado, el autor identifica “signos inequívocos de estancamiento técnico y ralentización de los avances”. Sin embargo, Gates hizo la publicación de sus preferidos sugeridos, con una directa recomendación del libro a todo interesado en entender “cómo el ingenio humano nos ha traído hasta este momento”.

Sin duda con sus publicaciones cada año, Bill Gates hace un gran aporte, enriquecedor para cualquiera que busca las respuestas a múltiples interrogantes que presenta la vida. Llegan las fiestas de fin de año, y el empresario mantuvo ocupada su mente con una lectura productiva que quiere compartir con el mundo.

