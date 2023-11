Megan Fox publica un libro de poemas

Desde hace varios meses Megan Fox anunció que el 7 de noviembre lanzaría su libro de poemas, titulado “Pretty Boys Are Poisonous” (Los Chicos Bonitos Son Venenosos), y ahora ha hecho declaraciones sobre el contenido del mismo, calificándolo como un trabajo muy personal.

En la presentación a medios ella presumió su nuevo look, con el cabello color rojo intenso.

Megan Fox dejó un claro mensaje sobre su separación con Machine Gun Kelly en su outfit

En un comunicado la actriz de 37 años comentó que en el libro expresa sus experiencias personales en cuanto a relaciones amorosas: “Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí a causa de mi silencio. He pasado toda mi vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de cargar con el peso de sus pecados. Mi libertad vive en estas páginas, y espero que mis palabras puedan inspirar a otras a recuperar su felicidad y su identidad, usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad”.

VF JL