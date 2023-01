El ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación de Argentina, Jorge Faurie, aseveró sobre la CELAC que "la posición correcta es que Argentina haga la participación de los países que son miembros, pero que no invite al dictador de turno", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Lo más importante de esta reunión de la CELAC es el regreso de Brasil y el primer viaje fuera de Brasil de Lula o la llegada de los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua?

Lo de Lula, que vuelve al gobierno y hace su primera aparición en Argentina para una visita que tiene un costado bilateral. Lula da Silva captará la atención más allá de la visita de Nicolás Maduro, que junto a los mandatarios de Cuba y Nicaragua son dictadores puros y duros, los cuales someten a su pueblo.

Venezuela, siendo una de las naciones más ricas en petróleo a nivel mundial, vive una extrema pobreza, y un éxodo permanente de su población.

Cada vez que se hacen reuniones internacionales, viajan presidentes controversiales. ¿Eso no quita de que cuando se hacen, se tiene que aceptar que vengan o no?

La posición correcta es que Argentina haga la participación de los países que son miembros, pero que no invite al dictador de turno.

Maduro podría terminar preso en la Argentina si viene a la cumbre de la CELAC

¿Considera al régimen del presidente chino como una dictadura?

China es un partido único que no tiene democracia plena.

Cuando fue el G-20, ¿Mauricio Macri no lo tendría que haber invitado?

Preferiría usar la frase de que es una autocracia, muy de un partido centralizado, pero que hacen un esfuerzo para presentarse ante el mundo de una manera más política o aceptable. Mientras que a Venezuela, Cuba y Nicaragua no les importa nada.

¿Ve más democracia en China que en Venezuela, que dentro de todo hay cierta oposición?

No son lineales todas las explicaciones. China es una Nación de 1.400 millones de habitantes, es muy difícil el ejercicio de democracia plena como la conocemos en Dinamarca o Suecia.

Patricia Bullrich le exige a la Justicia que detenga a Nicolás Maduro si viene a la CELAC

La sociedad china progresó y el ejercicio del poder político del Partido Comunista chino hace un esfuerzo de adecuarse a ciertas reglas de convivencia con el mundo.

Lo que usted dice es que la dictadura en el caso de China fue beneficiosa para el pueblo porque este progresó y que la cubana no fue de esa manera porque el pueblo no avanzó. De cualquier forma, no son democracias.

No estoy dando títulos de legitimidad o quién es más democrático y quién no lo es, lo que apunto es que en América Latina, Venezuela es una Nación como Argentina, que lo tuvo a Bolívar, las campañas de liberación, tiene recursos, presidentes con compromisos de libertad y de respeto a los derechos civiles, políticos, sociales y de los derechos humanos.

A partir del chavismo, involuciona en este modelo que se quiere aplicar en Latinoamérica, donde se fragilizan las instituciones democráticas para generar dictaduras de partido único que ni siquiera tienen ideología muy definida, pero donde los miembros del partido y la jerarquía se quedan con todos los recursos del Estado y deciden sobre la vida de la población.

¿A quién le sirve Maduro?

El madurismo y el chavismo hicieron un desastre de la economía venezolana.

Una reflexión sobre la realpolitik. ¿Hay un punto a partir del cual es honesto intelectualmente plantear que hay un factor de política real en el que el poder de las naciones obliga a tener una actitud distinta frente al mismo defecto de una Nación?

Acepto el dato de la realpolitik porque es un dato de la política exterior. En los vínculos en América Latina y los de Argentina con Venezuela, no tenemos que aceptar que Venezuela retroceda, esto no es realpolitik, sino que estoy haciendo una tolerancia.

BL JL