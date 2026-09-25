Juan Carlos De Pablo: “Las datos en economía no son para suicidarse ni para una fiesta: desestacionalizado el crecimiento da 2,5%”

La economía argentina atraviesa un escenario de contrastes, con indicadores que muestran retrocesos en algunos sectores mientras otros datos permiten una lectura menos negativa de la coyuntura. En ese contexto, Juan Carlos De Pablo analizó la evolución de la actividad, la pobreza, la inversión y las expectativas económicas, y advirtió sobre la necesidad de evitar interpretaciones extremas frente a las oscilaciones mensuales. “Ni me suicido un mes, ni te hago una fiesta al otro”, sintetizó el economista al referirse a los resultados del EMAE.

Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), presentó una nueva conversación de Jorge Fontevecchia con De Pablo, quien repasó los principales indicadores de la economía y puso el foco en la heterogeneidad sectorial y geográfica. Para el economista, el dato desestacionalizado muestra una tendencia más estable que los resultados mensuales y permite observar un crecimiento equivalente anual de 2,5%, aunque con fuertes diferencias entre actividades y regiones.

Juan Carlos de Pablo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y máster en Economía por la Universidad de Harvard. Es profesor en la Universidad de San Andrés y doctor honoris causa en la Universidad del CEMA. Es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y autor de más de 50 libros. Es considerado como uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei.

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Y yo agregaría además, en el caso de Juan Carlos de Pablo, la virtud del pluralismo, ¿no? Él hace docencia en la opinión pública a través de los medios de comunicación desde hace décadas, siempre sin hacer ninguna diferencia entre aquello que comparten sus ideas económicas y aquello que las discuten, lo que aumenta el valor de sus palabras. Juan Carlos, Jorge Fontevecchia te saluda. Hoy se nos vienen acumulando los últimos días de que hablamos la última vez de una serie de datos negativos de la economía. El EMAE, 2,9% en julio, menos 1,4% interanual. 116.000 empleos menos registrados que el año anterior. La industria nuevamente con baja de 5% en julio y FIEL pronostica menos 4% para agosto. El consumo 2,1% abajo. La inversión solo 11% del producto. Hemos llegado a un punto de estancamiento. ¿Es una coyuntura, es una nueva etapa para recuperar el crecimiento y el sendero de la economía positiva, podríamos decir, o esto está reflejando algo que trasciende a una coyuntura puntual?

Jorge, digámosle algo a la gente porque te escucha a vos y se va a suicidar.

No es mi objetivo, no es mi objetivo. Es que vos nos cuentes.

Vamos rápido. Vamos a los datos que se conocieron ayer. Primero el dato de pobreza. Vos sabrás que la estacionalidad es una cosa importante, con lo cual hay que comparar. Primer semestre este año contra primer semestre del año pasado. Primer semestre del año pasado la pobreza era 31,6, ahora 32,3. La diferencia es 7 décimas de punto porcentual. Vos me querés decir, empeoró, tenés razón. La dosis es importante. Mi lectura no es que subió 0,7. Mi lectura es: estás con un nivel, vos califícalo como quieras, pero que se resiste a bajar. Y ya no es un tema de inflación. Esta es la clave.

Exacto.

Porque algunos dicen: “No. Lo que pasa es que subió la inflación”. Es todo minúsculo. Este 30%, si vos lo querés perforar, me parece que... O otro tipo de acciones directas, no sé. Que hablen los expertos en pobreza, cosa positiva, que no es mi caso. Punto. El dato del EMAE es pésimo. No le demos vuelta. Ahora, lo que vos estás reeditando en el EMAE en los últimos meses es una oscilación fenomenal. Hay meses que da un aumento fenomenal y algunos salen a festejarse. Ya, y otra vez, ni una cosa ni la otra. El EMAE, perdón, el INDEC, que hace muy buenos informes, junto al dato original, junto al dato desestacionalizado, que esto lo llama tendencia-ciclo, lo que es un método que lo que hace es corregir el dato original por cuestiones circunstanciales. Ese dato, desde noviembre de 2025, te sigue dando 0,2 mensual. 0,2 mensual es un equivalente anual de 2,5%. Yo digo, ni me suicido un mes, ni te hago una fiesta al otro. Subrayo, me has escuchado, lo vuelvo a insistir, la enorme heterogeneidad sectorial y geográfica. Hay millones de historias argentinas donde hay que hacer una distinción fundamental entre buena parte de los sectores. Por un lado, el comercio. Lo que está pasando en el comercio tiene muy poco que ver con la cultura económica y mucho más con un cambio, ¿querés llamarlo estructural o como quieras?, en la forma de comprar y vender. Acá y en cualquier lugar del mundo.

O sea, vos decís que tiene que ver con un cambio tecnológico de compras por aplicaciones que modifica...

Obviamente. A mí me gusta decir, casi humillantemente, si vos querés, que los familiares, los tipos que tienen locales a la calle, compran por Mercado Libre.

Comprendo. Respecto de la inversión, que sería uno de los temas que predice lo que va a ser en el futuro, ¿no? Si no hay inversión, obviamente no va a aumentar el mercado. La producción no va a aumentar, los salarios, no va a aumentar nada. Cuando vos ves la inversión en el 12%, ¿te preocupa? ¿Te parece una señal coyuntural?

Lo que estoy registrando es que vos tenés, por un lado, los anuncios, ¿viste? Ahí el oficialismo, que es lo que dice: hemos hecho 7 mil millones de dólares, pero lleva tiempo, todo eso lleva tiempo. Los actos de inversión se van dando a lo largo, digamos así, del tiempo. Con lo cual, vos por un lado decís, me parece que hay actividades, una actividad relacionada con, no sé, la minería, energía, pero por el otro lado te ponés a mirar y vos decís: si yo saco la foto, te metés el contrato y metés, lo que realmente cayó fue, digamos, la inversión. Entonces, ahora, no hay medidas directas. Artículo 1: “Crézcase”, no existe eso. Entonces hay un planteo que tiene que ver con la maduración a lo largo del tiempo.

Juan Carlos, entrevisté a un experto, podríamos decir, probablemente el experto mundial en desigualdad de moda en este momento, su libro es el que lo recomienda como el libro del año, Piketty se llama, Powell, es irlandés, y entonces hace todo su análisis sobre el cambio de Irlanda, que sería otro de los países comparativamente con la Argentina, que hizo un turnaround exitoso, y él plantea una especie de delay entre que se produce un ajuste y que luego la gente protege. Él dice que en Irlanda la gente comenzó a protestar justo cuando la economía empezaba a recuperarse, es decir, a partir del tercer año. Otro ejemplo es el de Chile, que inicialmente no hubo protesta y protestó hace unos años cuando Chile era el ejemplo más exitoso. Existe, así vos decías, la inversión tarda en llegar. Existe una especie de desacople entre cosecha y siembra y que finalmente, tanto la bonanza como la revuelta social se produce en momentos paradójicos. Es decir, por ejemplo, si ganase la oposición cosecharía las inversiones de este gobierno, por ejemplo. O la protesta que no se produjo en el momento que se tendría que haber producido. Con tu experiencia, ¿vos encontrás eso de que el clima no coincide con la realidad o se expresa siempre de manera retardada con la realidad?

Yo creo que debe haber experiencias para un lado, para el otro, cosas por el estilo. Ahora, con respecto a las protestas en sentido puntual, vos mencionaste el caso de Chile, fue hace uno o dos años, que parecía que entre comillas todo funcionaba bien y de repente el mundo se vino abajo. Y después no sé exactamente qué fue lo que pasó. Déjame decirte lo siguiente. ¿Cuántos tipos el 17 de octubre de 1945 dijeron “acá hay un antes y un después”? Después con el tiempo aparecen este tipo de cosas. Ahora, si vos me preguntaras si hoy el oficialismo está mirando las encuestas para en base a eso armar la política económica, la respuesta que tengo por todo lo que conocemos es no. Y la razón es evidente. Porque si en ese momento el presidente Milei dijera, “ahora que lo pienso mejor, un poco de déficit fiscal sería una gran cosa”, los que le creyeron van a dejar de creer. Y los que no le creyeron no le van a creer. Entonces, no tiene más remedio que seguir con esto, independientemente de lo que cada uno piense desde el punto de vista político.

Entonces, respecto de la inversión sos optimistas futuros. ¿Creés que todas las inversiones, las inversiones que se vienen anunciando, van a terminar dando resultados en 2017, 2018 y en adelante?

No sabemos la velocidad, no sabemos la velocidad. Los anuncios son rimbombantes. El tipo te dice 20.000 millones de dólares, de acá no sé dónde. Capaz que algunos, no conozco los detalles, pero capaz que aun en lugares como Vaca Muerta, de repente algunos de los inversores están demorando algunas inversiones pensando en la edición del año que viene. La verdad es que no tengo cómo saberlo. Lo que digo es, el acto de inversión es un acto que se va dando, digamos así, a lo largo del tiempo, se va dando por etapas.

Son como capas geológicas que se van sumando una a la otra.

Si, depende también del tipo de proceso. Ahora, a nivel individual, cuando un pizzero decide cambiar el horno de la pizzería, él da un salto. Pero una pizzería es una cosa. Cuando tú estás trabajando, supongo yo, en un emprendimiento minero, o sea, por el estilo, la inversión tiene una lógica que se desparrama a lo largo del tiempo con otras velocidades.

Concretamente, ¿sos optimista, entonces, Juan Carlos, en general, con la marcha de la economía?

Estimado, tengo 82 años, no puedo dar lujo en ser ni optimista ni pesimista. Me levanto todos los días a ver cómo viene la mano y saludo fervientemente a todos los tipos que se levantan, igual que yo, a ver cómo le cuentan la vuelta.

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Pero bueno, en línea general, lo que nos está diciendo es guarda. Todos estos números que lucen catastróficos para suicidarse, porque tienen también su contrapunto, o sea...

De la misma manera que tampoco se dejen llevar por algunos entusiasmos del oficialismo que dicen que estamos en el mejor... Ni una cosa ni la otra. Yo soy un profesional, Jorge.

Lo sé. Lo sé muy bien, Juan Carlos, de muchos años de estar en contacto. ¿Vos decías entonces que desestacionalizado el crecimiento da mensual 0,2, lo que te da 2,5 años?

0,2 mensual es la tendencia a ciclo de noviembre, el año pasado, está dándole más y es una cosa absolutamente pareja. En el medio tenés oscilaciones mensuales fenomenales y, sobre todo, heterogeneidad desde el punto de vista sectorial y geográfica. Hay millones de argentinos que convivimos en el mismo territorio.

Y ese 2,5% ponderado en el año. ¿Creés que para el año 2027 va a aumentar? Viste que el presupuesto prevé 5%.

Nunca le doy pelota. Vos sabés que, mirá, cuando alguien te quiere castigar te manda a hacer el presupuesto nacional. En 1964, la UCA, mi profesor de finanzas públicas, Cayetano Lisiardo, un sabio, que había sido director del presupuesto. El tipo nos metió en la sangre a los alumnos: el presupuesto nacional es una autorización de gasto de un pronóstico de ingresos. Así que déficit no sé lo que es. El viejo lo que decía es una cosa elemental. Diputados y senadores, que no son especialistas en economía, pueden votar la cantidad de maestros, bomberos, generales u otra partida. Ahora, votar un pronóstico de ingresos, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se construye el presupuesto? Tomas el de este año y lo inflás en base a tasa esperada de inflación, tasa esperada de devaluación, salario público, tasa de interés. Te digo, es imposible. Pero hay que hacerlo porque el presupuesto esté en términos corrientes. Los números con los cuales se estimó el presupuesto para 2027 son más razonables que los de este año. Porque el impuesto de inflación de este año era 10% y estamos en un poquito más de 30. La verdad que era una cosa risible. Ahora, esto tiene implicancias. ¿Por qué? Porque la recaudación va con la realidad. Inflación, bonos, actividades. Con lo cual, la coparticipación también va con la realidad. Pero, del lado de los gastos, hay algunos gastos que se ajustan más o menos automáticamente y otros que están a merced, si vos querés hablar, de la discrecionalidad del Ejecutivo. En particular, la relación con las provincias. Porque la relación financiera de la Nación-Provincia parte de la coparticipación, que es automática. Y otra, vení, habla conmigo. Ahora, acusar al Presidente de la Nación, a los gobernadores y a los que intenten hacer política, es una estupidez, obvio, que hacen política. Y, digamos, es parte de la negociación. Entonces, lo que digo es, a mí me gusta, exagerando un poquito, no me hable de 2027, porque todavía no sé lo que va a pasar la semana que viene. En la discusión referida al presupuesto tiene un componente periodístico, que es decir, y una cosa concreta. Entra en la Comisión de Presupuestos, después entran diputados, después el Senado, se aprobará, no sé, octubre, noviembre, y el Poder Ejecutivo capaz que veta alguna cosa, lo que sea, y seguimos para adelante.

Me parece muy interesante lo que decía este profesor tuyo. Es una autorización de gasto y un pronóstico de ingresos. El futuro, como siempre, es impredecible. Los gastos son concretos, los ingresos son aleatorios. Ahora, lo que yo estoy acostumbrado a ver es que los ministros de Economía y los presidentes plantean, podríamos decir, performativamente ese presupuesto, con un objetivo, como decís, político, periodístico, con determinadas proyecciones que pretenden influir sobre el ánimo, sobre la marcha. Muchas veces, subestimar ingresos y subestimar inflación ayuda a que quede más recaudación no asignada, o sea, gastos no asignados; o sea, subestimar las posibilidades de crecimiento ayuda a que quede más margen para el ministro de Economía y el gobierno para manejarse de manera discrecional con ese sobrante. Ahora, en este caso, vos decís muy bien, este plan es más realista que el del año pasado porque el año pasado previó una inflación de 10% y para el año próximo están previendo una inflación alrededor del doble. Ahora, si mantienen la misma previsión de crecimiento de 5% del Producto Bruto, ¿a qué atribuís que sea realista en un sentido con la inflación y no sé si no lo es?

No, con la inflación te lo estoy diciendo, pero te agrego lo siguiente. Muchachos, yo no conozco a nadie que forme una expectativa en base al impuesto de ese presupuesto. La verdad es que no conozco a nadie. Si vos conocés a alguien, presentámelo, que lo quiero conocer. Yo no conozco a nadie. La gente forma una expectativa en base a dudas, realismo, lo que está viendo, etc. Y además tenemos cada uno de nosotros, los argentinos, una sensibilidad particular producto de nuestra historia. Vos acordate de lo siguiente. El tipo que se quedó con un depósito en pesos en el rodrigazo, mediados de 1975, en 20 días perdió la mitad de poder adquisitivo en términos de bienes internos y 2.3 en términos de dólar paralelo. No estoy haciendo pronósticos, estoy ilustrando nada más, diciendo que yo entiendo muchos comportamientos argentinos que uno podía, entre comillas, con estándares noruegos, calificados irracionales, y tienen su sentido.

O podríamos poner el ejemplo en 2018, al que se quedó con las letras del Banco Central pasó de dólar, hizo lo inverso de carry trade, y el dólar se duplicó y perdió también la mitad del dinero. O sea, hay muchas historias.

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Evidentemente. Ahora, si alguien te dice, sin lugar a dudas, cambiar de canal, no sabe de qué está hablando. No sabe de qué está hablando. Porque la realidad es inevitablemente incierta. Ahora, los argentinos estamos acostumbrados. Yo digo, el shock que te produce algunos de los despelotes del mundo le debe poner nervioso a los suecos, no a los argentinos que estamos acostumbrados.

¿Y cuál es tu propia expectativa? Independientemente de... Si cada uno forma sus propias expectativas en función de su propio termómetro. ¿Tu propia expectativa?

El mundo es un despelote. No le creo nada a Trump. Vamos a ver cómo le va a la elección de medio periodo por razones elementales. El equipo económico dice: “Somos amigos de Trump, pero si no lo precisamos el año que viene, mejor”. Porque van a venir por nosotros, como vinieron en 2025. Y dentro de eso hay dos o tres cosas. Toda la discusión fiscal se va a dar dentro de un corsé que se llama equilibrio fiscal, más Federico Sturzenegger. No hay otra cosa. Nos levantamos todos los días a ver cómo nos cuenta la vuelta. Cuando yo escucho a un periodista que va a las seis de la mañana a Constitución, y le hace un comentario a la gente que está haciendo cola, esperando el ómnibus. Yo digo, pero te estás equivocando. Vos lo que tenés que hacer es felicitar a esa gente que no está robando, no está nada, y está peleando por la vida, vive en los lugares donde gambetea los chorros, se prepara para ir a laburar. Todos mis héroes son los tipos que cuando se levantan a la mañana, todavía no saben cómo le van a comer a su familia a la noche. No tienen tiempo para andar padeando.

Juan Carlos, gracias.

Te doy una primicia. He sido presentado como autor de más de cincuenta libros, lo cual es cierto. Acabo de publicar el número cincuenta y ocho que se llama Ensayos Imprescindibles. Lo publicó Sudamericana. Y como yo siempre digo, no digo que lo lea, digo que lo compre.

Sí, las dos cosas. ¿Y cuándo hacés la presentación?

No, no las hago. Lo estoy haciendo con vos en este momento.

Genial, con mucho gusto. Todas las veces que sea necesario. Felicitaciones por el libro número... ¿Cincuenta y ocho?

Cincuenta y ocho.

Sí, Guinness, sin ninguna duda. Querido Juan Carlos, muchas gracias. Felicitaciones por el cincuenta y ocho. Un abrazo.





LMM