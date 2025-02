Juan Carlos Romero: "Hay gente que está pidiendo una vuelta al pasado sin ninguna autocrítica"

El Senador Nacional Juan Carlos Romero señaló que la política en el país ha estado marcada por la “imposibilidad de que entre las fuerzas políticas haya acuerdos sustanciales” durante más de 20 años. También destacó que, en vez de buscar una “justicia independiente”, los sectores políticos están tratando de encontrar “los jueces más potable para uno u otro sector”. “Yo creo que el país se va a dividir en esos dos sectores”, explicó, refiriéndose al conflicto entre el modelo estatista y el liberal que promueve Javier Milei. “Hay un grupo grande de ciudadanos que creen en otro modelo, en el modelo estatista, el Estado presente”, concluyó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos Romero es senador por Salta del bloque Cambio Federal. También es abogado. Fue gobernador de su provincia por tres períodos y ha sido senador nacional en cuatro períodos. A su vez, fue vicepresidente primero y segundo del Senado de la Nación.

Me gustaría aprovechar toda su experiencia, de que no es un senador más, sino un senador que tiene la experiencia de haber comandado una provincia varias veces, de haber sido vicepresidente de ese cuerpo. ¿Cómo imagina que va a ser el tratamiento en el Senado de los temas de las extraordinarias? Lo del Lijo por un lado, lo de Ficha Limpia por el otro, lo de las PASO por el otro...

La verdad es que tenemos un problema en el país que no se suscita solamente con el tema de los pliegos estos de los jueces de la Corte, sino con la imposibilidad, por más de 20 años, de que entre las fuerzas políticas haya acuerdos sustanciales. Entonces, todo lo que la Constitución establece que se resuelve por dos tercios: designar procurador, miembros de la Corte, defensor del pueblo... y otro. Está todo trabado, trabado hace varios años. No es un tema de este gobierno solamente, el gobierno anterior tampoco pudo lograr ningún tipo de nombramiento de dos tercios, porque falta diálogo político y por una creencia de la política en general de que los jueces deben responder a algún tipo de vínculo con la política.

En vez de procurar una justicia independiente, estamos tratando cada uno, tironeando, a ver si encontramos los jueces más potable para uno u otro sector. Y cuando es potable para un sector, el otro sector se opone. Como el caso de los miembros de la Corte ahora: cualquier propuesta que haga el gobierno, aunque lo traigan al Papa Francisco, le van a encontrar vuelta para no votarlo. Entonces, estamos en una encrucijada complicada.

Tenemos más posibilidad de la suspensión de las PASO. Veo que es más posible tener tratamiento esta semana o la próxima. Está el tema de la reiterarancia, que es otra ley importante para evitar la famosa 'puerta giratoria' que tanto se queja la gente. Y está el tema de juicio en ausencia, que también es muy importante porque si no lo tienen, muchísimos países lo tienen, y una de las formas de combatir el terrorismo es que, aquello que se pueda detectar que cometieron un acto terrorista y hayan huido, escapado, pueda ser juzgado. Así que esas cosas, yo creo que van a salir.

Lo que sí está complicado es el tema de los jueces, y saber el número de gente que va a votar Ficha Limpia. Yo estoy de acuerdo en que, más allá de que es cierto que hay observaciones sobre el riesgo de que la política le transfiera a los jueces la decisión de quién puede ser candidato o no, es algo que la gente lo quiere, algo que la gente cree que puede limpiar un poco la política. Pero sepamos que, en el interior, en muchos lugares, la influencia política de quienes gobiernan sobre la justicia es muy grande.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve el futuro del peronismo? ¿Hay peronismo o está casi en un periodo de descomposición?

No.. Mire que yo me retiré hace mucho tiempo cuando me enfrenté en Salta con el kirchnerismo. Pero yo veo que si hablamos de fuerzas conceptuales o ideológicas, yo creo que se va a ir dando en el país un centro izquierda, llamémosle, una socialdemocracia del siglo XX, porque tiene elementos chavistas... y eso va a ser el peronismo. Ellos juntan un 30% y serán la fuerza opositora del otro sector, que hoy encarna Milei. Yo creo que el país se va a dividir en esos dos sectores, y es un tema ya ideológico, porque no es solo que si Cristina y la corrupción, todo... Hay un grupo grande de ciudadanos, 30-40%, tal vez como máximo, que creen en otro modelo, en el modelo estatista, el Estado presente. Y será porque o están muy confundidos o estuvieron muy beneficiados. Entonces, elementos que están reclamando una vuelta al pasado, sin ningún tipo de autocrítica. Eso, más allá de una fuerza política, es una cultura política de un sector grande de la sociedad que se va a expresar, tal vez con el sello del peronismo, tal vez con un frente grande que van a ser ellos.

Claudio Mardones: Usted mencionaba la incertidumbre sobre la designación de los jueces. Apareció el dictamen para avalar la nominación de Ariel Lijo, juez federal, para ocupar la vacante de Elena Highton de Nolasco. ¿Cree que se tratará el próximo jueves o quedará para las ordinarias? También circula una versión desde la Casa Rosada que apuesta a su nombramiento con 48 votos, aunque ese número aún no está asegurado en el Senado. ¿Cree que esa opción se concretará o todo quedará para más adelante?"

Es un escenario irregular, obviamente designar juez en la Corte por decreto... Porque, como le decía al comienzo, no hay forma de encontrar un acuerdo político, y no culpo a nadie, sino a la política en general. Incluso tendría que haberse acordado que haya una restitución de un cargo para una mujer. O sea, había varias cosas en danza, pero hay imposibilidad de diálogo en nuestro país político a ese nivel. Entonces, para que hubiera una mínima justificación de nombrar a alguien en comisión, pero lo que no debería incluir la Corte, es que el cuerpo legislativo esté en receso. O sea, que si el gobierno tuviera esa intención, tiene que hacer un decreto antes del primero. Y para ser antes el primero, hay que intentar tratar ese dictamen. Así que es muy posible que el oficialismo intente presentar el dictamen en la próxima sesión del juez.

¿Hay ya fecha para el primero de marzo?

Sí, se hace el sábado, sí. El presidente va a hablar a un horario más televisivo que legislativo, a las 21 horas. Hasta ahora se sabe eso, a las 21 horas.

¿Y cómo imagina ese discurso, después del anterior y del de Asunción de espaldas al Congreso?

Bueno, el primero fue el más exótico, digamos, respecto a las costumbres. El segundo fue un poco normal... Va a ser parecido, seguramente. Va a ser un informe sobre los logros del gobierno y la persistencia de la línea que trazó para el año.

