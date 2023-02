Juan José Aranguren: "No creo que Macri vaya a ser candidato, pero yo lo votaría"

El director de la consultora Energy Consilium señaló que no queda mucho tiempo para explotar los recursos de Vaca Muerta. "No es el fin de la industria, pero habrá una adaptación importante", aseveró. Por otra parte, se refirió a la situación actual de los sectores de energía: "Vivimos en emergencia continua porque no instalamos marcos regulatorios que se cumplan", subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La Unión Europea afirmó que en 2035 dejará de haber autos a combustión, ¿queda poco tiempo para que la Argentina pueda explotar Vaca Muerta?

En realidad, lo que dijo la UE es que se dejará de comercializar ese tipo de autos, con lo cual le están dando un futuro limitado. Nosotros tenemos años para poder hacer uso de esos recursos que tenemos en Vaca Muerta, por eso todo tiempo que perdamos ahora lo vamos a lamentar en el futuro. Hay que resolver los temas de transporte para poder monetizar rápidamente los recursos de nuestro país.

De todas maneras, se tiene que producir un proceso de adecuación, porque se tiene que cambiar los sistemas de distribución eléctrica y de combustible , reformular estaciones de servicio. Calculo que tomará unos 10 años, o sea, para 2045.

Independientemente de eso y teniendo en cuenta la velocidad con la que hacemos las cosas en Argentina, tenemos una oportunidad de ingresar divisas a partir de la exportación de este tipo de recursos.

¿Y qué van a hacer las grandes empresas petroleras? ¿Cómo se van a transformar?

Ya lo están haciendo, calculando su huella de carbono, tratando de ver qué hacer con el dióxido de carbono. Algunas empresas quieren ver qué otros productos químicos se pueden conseguir con ese material.

Por otra parte, los combustibles y los hidrocarburos se van a seguir usando para producir plásticos. No es el fin de la industria pero habrá una adaptación importante.

El conflicto con Edesur

¿Qué opina al respecto de los problemas que está teniendo Edesur con los cortes de luz?

Los cortes que se producen son de electricidad, y, como consecuencia, de luz. Pero también se generan faltantes de agua y fuerza motriz, entre otros fines de la energía. Esta es una crónica de una muerte anunciada, todos los veranos tenemos esta misma situación.

Desde que asumió Alberto Fernandez, los entes regulatorios fueron intervenidas a los efectos de que se adecuara la revisión tarifaria integral, y eso se fue prorrogando año a año, aún no hubo tal adecuación.

Hay un equilibrio entre calidad de servicio, inversión, tarifas y las multas cuando algo no se cumple. Claramente acá no ha funcionado porque estamos fuera del marco de la ley.

Nuria Am (NA): ¿Sabe si Nicolás Caputo efectivamente quiere comprar Edesur? ¿Puede que eso sea motivo de la mayor agudeza en las multas que el Gobierno quiere imponer al ente?

No tengo ninguna información. Las multas tienen que aplicarse conforme a un contrato de concesión por 95 años que se firmó en agosto de 1992. Por tanto, cualquier tipo de regulación que haga el Gobierno debe ser cumpliendo un determinado contrato.

Particularmente, todo estos anuncios de multas rimbombantes lo veo como un jueguito para la tribuna, sólo para demostrar autoridad y generar una pérdida de valor en la compañía.

La situación actual de los sectores de energía es porque vivimos en emergencia continua y porque, de alguna manera, nos gusta trabajar al margen de la ley. Hasta que no instalemos marcos regulatorios que se cumplan y que haya entes que no estén intervenidos y que sean gobernados por personas con conocimiento, vamos a seguir tropezando con la misma piedra.

Hay una interna dentro de Juntos por el Cambio para definir su candidato a presidente, ¿usted tiene alguna preferencia en particular por Patrica Bullrich o Larreta?

No soy afiliado al PRO, soy un simple ciudadano que fue convocado por Macri, en su momento, para aportar mi experiencia. Los candidatos deben ser elegidos mediante las PASO. Honestamente, no creo que Macri vaya a ser candidato pero yo lo votaría.

