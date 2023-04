Kelly Olmos: "La relación del Gobierno con la CGT es muy buena"

Kelly Olmos, ministra de Trabajo, no considera que se pueda decir que hubo deslealtades hacia el Presidente en el Frente de Todos y opina que lo mejor es ir a unas PASO en la que se expresen los distintos sectores. “Tenemos que trabajar para entrar al balotaje, y no solo para eso, sino también para ganar”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Usted sostuvo que la renuncia del Presidente a competir por su reelección estuvo ligada a la suba del dólar?

No hablé en esos términos. A veces, uno habla, y luego lo simplifican, tratando de reducirlo a tres palabras. Lo que dije fue que estaba vinculado a la crisis que estamos atravesando, que fue gatillada por la sequía y que implica una fuerte corrida en el tipo de cambio.

Entiendo, no por un punto en particular, sino por un combo de circunstancias…

Por la situación crítica que atraviesa la Argentina y que se profundizó muchísimo con la sequía. Usted sabe que las crisis, en la Argentina, por lo general, son gatilladas por el sector externo.

La interna en el FdT

¿Cómo imagina que se resolverán las diferencias internas del Frente de Todos con respecto a la estrategia electoral? ¿Usted está más con la idea de que debe haber una PASO en la que se midan distintas expresiones o con la idea de una fórmula que sintetice a todo el espacio?

Creo que las PASO en el Frente de Todos ya son irreversibles y eso es bueno. La fuente principal de poder del peronismo y del movimiento popular es, indudablemente, la voluntad de la gente. De modo que a mí me parece una forma correcta de atravesar una situación así, consultarle al pueblo argentino.

Las PASO son un instrumento que creó el peronismo para eso. Una vez que estén convocadas, como ya iniciamos con la reunión del viernes pasado, ahora va a ser en el marco del congreso del PJ, donde se van a definir condiciones más específicas, pero veremos.

Si se alcanza una lista única, bienvenido, pero que no sea sobre la base de cercenar la oportunidad de que, si hay más de una fórmula que se quiera presentar, lo pueda hacer.

¿Para que haya una lista de unidad tendrían que lograr que todos los demás se bajasen?

O que acuerden una fórmula. Es una opción, muchas veces ha sucedido que se convoca a elecciones internas y termina presentándose, por acuerdo, una sola lista. Lo que importa es que haya una convocatoria a reglas de juego que permitan que, si hay más de una alternativa, se pueda presentar, pero esto no quita que pueda haber una sola lista.

¿Cuál cree que es la hipótesis más probable?

Honestamente, creo que hay varios compañeros y compañeras que han expresado su voluntad de ser candidatos. Es muy probable que pueda haber unas PASO con más de una alternativa.

¿Y cómo se resuelven el resto de los distritos?

Con el mismo modelo. En todos los casos debería facilitarse a través del establecimiento de reglas de juego que permitan que, por ejemplo, los niveles para ingresar en la lista no sean excluyentes. Que el sistema sea D'Hondt, de modo que, si hay más de una lista, todas tengan alguna representación en la lista final.

No por la fórmula a presidente, que son dos personas, pero sí por las listas de diputados, concejales, entre otras cosas.

¿Cómo hacen tres candidatos para tener candidatos propios en cada una de las provincias, a gobernadores, a diputados y senadores por cada una de las provincias, centenas de intendentes? ¿Cómo pueden lograr construir ese armado, multiplicando todo por tres?

No necesariamente las listas distritales tienen que ser excluyentes. Un mismo candidato a gobernador puede decir que adhiere a dos o más listas. Hay apoderados que definen ante la Justicia a qué lista van a adherir. Eso pueden dejarlo en manos de sus votantes. Ser la representación provincial.

El 14 de mayo, las representaciones provinciales van a estar mayormente definidas, porque el grueso de las elecciones se dan hasta ese momento, pero quedan algunos que no. En las PASO pueden adherir a una sola fórmula para la presidencia o a más dentro del mismo frente, dejando en libertad de acción a los votantes para que acompañen cualquiera de las listas.

Supongamos que, en Provincia de Buenos Aires, donde está el 40% de los votos, el gobernador Axel Kicillof dijera que sólo quiere los candidatos a legisladores de un candidato a presidente. ¿No colocaría a los otros candidatos en una situación enormemente desventajosa?

Sí. Eso le da mucha potencia a la fórmula que él elija, pero no quita que las otras listas a presidente puedan acompañar otra fórmula a gobernador. En consecuencia, hacer otros acuerdos a intendentes y concejales.

Si la provincia de Buenos Aires representa el 40% de los votos y la instalación que tiene el gobernador con el oficialismo actual implica que en la elección interna triplique o cuadruplique a cualquiera de los otros dos candidatos, casi indicaría que eso puede hacer perder a los otros dos candidatos…

Da una ventaja grande. Pero también están las provincias del norte argentino, que si se organizan tienen una capacidad electoral muy fuerte.

Nadie cree que un candidato sea capaz de captar al 100% de su electorado. Puede ser muy mayoritario, pero siempre quedan márgenes y disputas territoriales que pueden facilitar el armado de otra lista.

¿Puede ser que en algún momento el Presidente haya imaginado que Kicillof no iba a tener el comportamiento de apoyar a una sola lista, compitiendo sólo en la fórmula presidencial?

Honestamente, no lo sé. Es un hombre de mucha experiencia política, yo creo que conoce las alternativas.

La relación con la CGT

Claudio Mardones (CM): El 2 de mayo se espera un acto en Ferro muy importante, organizado por la CGT, por el Día del Trabajador. Luego de la reunión del consejo directivo, que fue el primero en siete meses, y de la reunión entre Gerardo Martínez y Pablo Moyano, hay una serie de coincidencias que marcan un terreno unitario, incluso circuló que en el acto podría participar Sergio Massa. ¿Qué expectativas tiene para el acto del 2 de mayo?

Sobre la participación de Massa, no tengo esa información. Más allá de mi circunstancial condición de ministra de Trabajo, considero que la unidad del movimiento obrero es siempre una excelente noticia.

El 17 de octubre, que lo podríamos considerar uno de los eventos fundacionales del peronismo, lo que Perón dijo sobre ese balcón fue: “Trabajadores únanse, sobre la unidad de los que trabajan ha de construirse la unidad de todos los argentinos”.

Es decir que para nosotros, la unidad del movimiento obrero es siempre una excelente noticia.

Alejandro Gomel (AG): Hay una palabra muy significativa en el peronismo, que es la palabra “lealtad”. ¿Considera que hubo deslealtades con el Presidente?

Mire, la deslealtad se produce cuando hay un compromiso previo que no se atiende. La verdad. No puedo aseverar que lo haya habido o que no. Para mí, la mayor deslealtad es irse de nuestro proyecto político. Si uno plantea disidencias dentro y las va a resolver democráticamente, ese es el juego permitido.

AG: Es decir dentro del marco de lo que se venía hablando, de las PASO…

Y en cuanto a lo que el propio presidente convocó el 17 de noviembre del 2021, que dijo que quería que se resolviera por PASO, desde el Presidente de la Nación hasta el último concejal.

La ministra de Trabajo afirma que hay una buena relación entre la CGT y el Gobierno.

AG: El sábado, Máximo Kirchner fue claro, dijo que había que empezar a redistribuir. Habló de una suma fija y de un doble aguinaldo. ¿Están estudiando alguna de estas medidas?

Lo que hoy estamos ejercitando es una dinámica de paritarias, por la cual estamos habilitando todas las revisiones que se nos piden y acuerdos breves.

Nuria Am (NA): ¿Cómo calificaría hoy, del uno al diez, la relación con la CGT?

La relación del Gobierno con la CGT es muy buena. Hay un diálogo donde se explicitan las diferencias de intereses y se atienden.

A veces no es como se desearía, nadie alcanza el 100% de lo que quiere, las circunstancias no siempre lo permiten, pero la relación es correcta, atendida y me parece muy bien que tengan iniciativas en el campo político y las hagan conocer.

NA: ¿Se imagina una CGT cooperando con el Gobierno lo que queda del mandato aún en una situación económica difícil para los trabajadores, como la que estamos atravesando?

La CGT coopera con la paz social. Hoy la paz social se apoya en tres columnas. La primera, que nuestro proyecto político todavía está generando empleo y mayoritariamente empleo de calidad. Estamos en el nivel mínimo de desocupación.

La segunda columna, es que estamos llevando adelante una dinámica de paritarias muy exigida admitiendo todas las revisiones que se nos solicitan, y por plazos cortos.

La tercera, es que acompañamos a los sectores de trabajo informal con complementos de ingreso. Hace pocos días se actualizó la tarjeta alimentaria en un 35%.

Con su experiencia en el peronismo, ¿tiene algún temor o cree que es posible que no entre el peronismo en el balotaje?

Uno sabe que no somos infalibles. Somos una construcción compleja, muy grande. Lo único que sé es que tenemos que trabajar para entrar al balotaje, y no solo para eso, sino también para ganar.

