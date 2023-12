La caída de árboles, uno de los principales factores de los destrozos en CABA

Mariana Coria, para el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), estuvo presente en el barrio de Belgrano y entrevistó a Mara Díaz, docente de la Universidad de Morón e ingeniera agrónoma, para ahondar acerca de porqué los árboles derrumbados afectaron tanto a la Ciudad.

Mariana Coria: Más allá de la tormenta, ¿cuál es el principal factor para que tantos árboles se hayan caído?

Los factores principales son las tormentas y las grandes cantidades de lluvias, que hacen que se carguen las copas de agua y que los suelos se saturen, provocando la pérdida de estabilidad y rigidez de los ejemplares.

Hay algunas especies que son más susceptibles que otras, que son las introducidas, las exóticas. Ejemplo de esto pueden ser el eucaliptus, las acacias, algunos tipos de pinos, etc. En cambio, hay otras que están más adaptadas a cualquier ciudad urbanizada.

Además, con el avance de la urbanización hay menos espacios para las especies arbóreas y eso también ocasiona ciertos inconvenientes. Desde la Ciudad con las podas se trata de evitar ese desequilibrio que a veces se genera en los mismos árboles en su crecimiento. Entonces, en los momentos de tormenta como lo que pasó el sábado, gracias a las podas el impacto del viento es más parejo y el árbol no tiene tanta inestabilidad.

MC: ¿Cómo afectan a las raíces del árbol las obras que se realizan en el pavimento?

Son cortes mínimos de raíces que se realizan en las especies arbóreas, en la Ciudad principalmente, cuando las mismas ingresan a las propiedades o levantan las veredas y pueden ocasionar accidentes en los transeúntes.

Se trata de hacer el menor corte posible o solamente en raíces que quedan expuestas en la vereda o ingresan a la propiedad. Pero no se toca ninguna raíz subterránea. Las raíces de un árbol en un estado natural, en el campo o en un parque crecen tres veces el tamaño de la copa. Entendamos que en la Ciudad no tienen esa capacidad de crecer porque no se lo permite el espacio físico.

Entonces, ya de por sí crean esa inestabilidad porque no pueden desarrollar sus raíces. Y por eso las podas que hacemos en las copas son para que ese desbalance no sea tan grande.

