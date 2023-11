La cuarentena de la democracia

“Decidimos abrir el programa de hoy con La Cuarenta, un tango interpretado por Adriana Varela, para hablar de los cuarenta años de democracia”, expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 14 de noviembre del 2023.

Ayer en la celebración de los cuarenta años de democracia de la revista Noticias asistieron, entre otras personalidades importantes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Horacio Rossatti, quién hizo un discurso muy interesante que le dio el título a esta apertura.

En la vida de una persona, y más allá de que los seres humanos cada vez vivimos más años y somos más longevos, los cuarenta son un símbolo. La mediana edad, y la crisis que conlleva, representan un desafío y la posibilidad de repensarse. Incluso, de reinventarse.

Dante Alighieri, en la divina comedia dice que: “A mitad del camino de nuestra vida / me encontré dentro de un bosque oscuro / pues el camino recto se había perdido”.

Existen términos como cuaresma o cuarentena. Ambos ligados a la protección y a la preservación del cuerpo y la salud.

La cuaresma son los 40 días anteriores a las pascuas, en los que la Iglesia Católica recomienda diferentes abstinencias alimentarias y corporales para purificar el espíritu.

Además, tiene relación con los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, los cuarenta días del diluvio universal de Noe y los cuarenta años de la marcha del pueblo israelí por el desierto.

La cuarentena es un término que tenemos mucho más presente, viene de los cuarenta días que las personas tenían que resguardarse por las diferentes pestes que hubo en Europa.

Las cuarentenas por el Covid duraron un poco más de cuarenta días, pero tomaron su nombre de esas experiencias. Estas referencias dan cuenta del valor simbólico del número cuarenta. La edad de nuestra democracia es también la de su crisis actual.

Ayer, la revista Noticias celebró los 40 años de democracia en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. Allí me tocó dar unas palabras al comienzo, y reflexionamos, entre otros con la directora de Noticias, Alejandra Daiha, sobre el hecho de que el 70% de la población argentina considera que la democracia es el mejor sistema.

Aunque 70% puede parecer mucho, eso implica que un 30% considera que no, lo que es una cantidad relevante. Ese 30% se divide entre un 18% que afirma que “le daría lo mismo” vivir en un sistema que no fuera democrático y un 12% que afirma que desearía vivir en un sistema no democrático.

El porcentaje coincide con la cantidad de gente que votó a Milei, aunque no necesariamente son las mismas. En mayor proporción, son personas menores de 40 años, que no vivieron la experiencia de vivir en un sistema no democrático.

La fortaleza de la democracia posibilita incluso que haya candidatos que vengan a discutirla internamente. A 40 años de la recuperación democrática, hay una discusión sobre la democracia. Esa discusión, lejos de reducir su valor, la agranda y la mejora.

La democracia nació en 1983, pero tuvo su consolidación formal en la reforma de la Constitución de 1994, como resultado de un pacto entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, los dos líderes políticos más importantes de aquel momento.

Múltiples leyes se han incorporado luego de la recuperación de la democracia. La Patria Potestad incluía inicialmente sólo a los hombres, el matrimonio era indisoluble, el aborto era ilegal. Muchas de ellas fueron incorporadas durante la primera presidencia tras la recuperación de la democracia.

Además del actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, había presentes otros miembros, como el doctor Maqueda, que fue constituyente durante la reforma constitucional de 1994, y rescataba lo que significó, a su juicio, la última vez que los argentinos se pusieron de acuerdo: el 24 de agosto de 1994, cuando se firmó la nueva Constitución en el palacio Urquiza, en Entre Ríos.

La discusión para reformar la Constitución duró tres meses de Convención Constituyente en Santa Fe que dieron lugar a una histórica reforma. Un total de 305 convencionales de las más variadas fuerzas políticas suscribieron la nueva Carta Magna de los argentinos. La última vez que todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo.

Horacio Rosatti lo afirmaba ayer de la siguiente manera: “La Reforma Constitucional de 1994 fue el último acto de grandeza política que incluyó a todos los sectores”, y agregaba que “sabemos que hay muchas cosas que nos dividen, pero las más importantes, las más fundamentales para la sociedad, nos unen”.

No es la primera vez que Rossati habla de unión o unidad nacional. Se ha referido a ella en otro momento, lo que se podría relacionar con algunos planteos de Massa y otros dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, o en algunos discursos, hasta la propia Cristina Kirchner cuando habla de la necesidad de consensuar políticas de Estado.

Esto nos hace soñar con cierta posibilidad de un clima de época, contradiciendo la apariencia de que todo es polarización y desencuentro, el hecho de que haya dirigentes importantes que apuestan por lo opuesto, por el diálogo y la solución democrática de los asuntos.

El presidente de la Corte siguió su discurso afirmando que “la convención constituyente comenzó con mala prensa, porque todos decían que era para la reelección del actual presidente, ‘cuando se termine de votar eso se levantan todos y se van’, decían, y no fue así”.

Esto recuerda a aquella frase de las abuelas que dice que nunca la noche es más oscura que cuando está por amanecer. Aquello que había nacido lleno de sospechas se terminó convirtiendo en una salvaguarda de la democracia argentina que resistió hasta cinco presidentes en una semana.

Horacio Rosatti también apuntó, aunque sin mencionarlo, al candidato a presidente de La Libertad Avanza: “No se puede decir cualquier cosa de Malvinas”. Un tema relevante que no está reflejado en los diarios de hoy, como tampoco lo está el ataque de la custodia del ex presidente Macri ayer a periodistas, a las puertas del Hotel Libertador, cuando fue a visitar a Javier Milei. Los medios seleccionan qué decir de todo lo que pasa, y eso también habla de aquellas cosas que nos dividen.

“Cuando se habla de la moneda nacional, cuando se habla de la defensa de los derechos humanos, todo eso está en la Constitución, pero hay que leerla”, expresó el presidente de la Corte Suprema, clarísimo. No me cabe la menor duda de que un eventual gobierno que pretenda llevar adelante medidas autoritarias se encontrará con los límites que imponga la Corte Suprema de Justicia.

Pero esperemos que esto no suceda. Como dijo Rosatti sobre el final de su discurso, hay que “volver a prender la luz”, como cuando nos pusimos de acuerdo para reformar la Constitución en el ‘94.

Nuestro director de producción, Pablo Helman, aportaba que, aunque se habla mucho de que Argentina necesita un Pacto de la Moncloa, se olvida que ya lo hubo en 1994. Como dice Horacio Rosatti, la última vez que todos los partidos se pusieron de acuerdo.

Mientras transcurría el evento de la revista Noticias, a metros de donde estábamos, en el Hotel Libertador, se percibió un clima de época distinto, crítico. Allí, los periodistas de varios medios, especialmente los de C5N, sufrieron agresiones por parte de los custodios de Mauricio Macri, que reaccionaron para intentar evitar que los periodistas se acercaran al ex presidente.

Además, durante el día de ayer, la diputada electa, Lilia Lemoine de La Libertad Avanza reivindicó un dirigente marplatense de extrema derecha llamado Carlos Pampillón, que fue procesado por la instigación de actos neonazis en Mar del Plata.

En el video que compartía Lemoine, Pampillón llama a los militares a que “desautoricen a ese jefe del Estado Mayor Conjunto que tienen, que es un terrorista montonero”.

Cabe recordar que en el 2016, varios integrantes de la juventud de la organización de este señor Pampillón, de marcado perfil fascista fueron condenados y algunos todavía se encuentran en prisión por “ser parte de una organización ilícita que busca imponer sus ideas por la fuerza”.

Además, vamos a mostrar un tuit de Carlos Pampillón, a quién reivindicó como patriota esta diputada electa de La Libertad Avanza. Allí se ve un Falcon verde, lustroso, saliendo de un garage, al tiempo que suena una marcha.

Yo estuve detenido en el Olimpo a comienzos de 1979. Salía de Perfil con mi auto, iba a mi casa, eran las 9 de la noche, y me cursaron siete Falcons verdes. Me tiraron en el asiento de atrás y me llevaron allí. Evidentemente, ese modelo de auto representa el símbolo de lo peor que tenemos.

Se trata de dos caminos que podemos tomar como sociedad. De un lado tenemos esta deriva lamentable de violencia y anulación del otro. Del otro lado tenemos una democracia imperfecta, que tiene muchos deberes, pero que también, siendo justos, tiene mucho en sus haberes.

Una democracia que supo juzgar a quienes la interrumpieron y ejercieron el terrorismo de Estado. Que es vanguardia en materia de derechos de género. Que permite que a diferencia de otros momentos, cada cual estudie lo que quiera en un sistema de educación pública que, con sus defectos, es reconocido mundialmente.

Una democracia con una división de poderes clara y con una justicia que, cómo demostró Rosatti, con su intervención está comprometida con la República y la convivencia del sistema democrático. Una democracia que, aún en la crisis de la mediana edad, nos muestra un país muy diferente del de hace 40 años. Nada menos que todo eso está en juego.

Una democracia que, en esencia, permite que un candidato pueda discutirla.

