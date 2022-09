La esposa de Julio de Vido lo despega de los negocios de Lázaro Baéz en la Causa Vialidad

La abogada y pareja de Julio de Vido, Alessandro Minnicelli, explicó en profundidad las funciones, de qué se lo acusa y las resoluciones que su esposo firmó cuando era funcionario en Santa Cruz. Por otro lado, esclareció algunas cuestiones relacionadas a Lázaro Báez en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es el estado de la defensa de su esposo Julio de Vido? ¿Cuándo le toca a usted el alegato? ¿Cómo imagina que va a hacer la situación de su defendido?

No soy la representante legal de Julio, los abogados de él son Rusconi y Palmeiro, yo solamente les aporto desde mi formación profesional algún dato vinculado al derecho administrativo porque lamentablemente el Poder Judicial desconoce el funcionamiento del Estado.

Escuchamos aberraciones terribles durante el alegato de los fiscales y en parte es acompañarlos en todo lo que tiene que ver con el conocimiento del funcionamiento del Estado y de las administraciones públicas.

¿Cómo imagina que va a ser la evolución del caso específico de él, aunque usted no sea la única abogada que contribuye con esto?

Fue llevado a esta causa a partir de haber firmado las planillas de reducción presupuestaria y un tema ajeno al conocimiento del Estado y donde lamentablemente no hubo expertos en el derecho administrativo que puedan aportar conocimiento sobre este tema.

En el alegato, el fiscal dijo que habían tenido aportes de especialistas en el tema y creo que no fue el claro el profesional que los asistió, pero a Julio las planillas de redistribución presupuestaria son parte de lo que se llama el proyecto del presupuesto. Venían del Ministerio de Economía y la Oficina Nacional de Presupuesto, él la suscribía a partir de un trámite previo que había hecho con organismos como la Dirección de Nacional de Vialidad y todos los otros que integraban el Ministerio de Planificación.

Para Julio De Vido, detrás del atentado a Cristina Kirchner "están los servicios de inteligencia"

Luego, Julio los inicialada y los reenviaba al Jefe de Gabinete de ministros que era quien concentraba la información, elaboraba el proyecto de mensaje y enviaba concretamente al Congreso de Nación el proyecto de presupuesto.

En este marco, hay actores que no están procesados en esta causa y no están imputados siquiera que son los ministros de economía y los jefes de gabinete.

A Julio lo imputan de haber firmado siete resoluciones que representan el 0,01 y medio por ciento del total de las que firmó durante toda la gestión política al frente de Planificación Federal. Lo que se está discutiendo en esta causa es la índole de su participación en un escenario de asociación ilícita y administración fraudulenta, algo demasiado débil porque son actos administrativos que tienen un modelo tipo que es asignar presupuesto a partir de una decisión administrativa que pone en ejecución el presupuesto.

¿Qué porcentaje de las resoluciones total tienen que ver con Lázaro Báez?

Ninguna. Porque esas los que hacían eran realizar una distribución presupuestaria interna en el ámbito de Planificación Federal que no estaban solo dirigidas a la Dirección Nacional de Vialidad y ni siquiera específicamente a los convenios de Vialidad Nacional con las Vialidades provinciales.

Vialidad: Mañana empiezan los alegatos de De Vido

Estoy hablando de asignaciones presupuestarias a organismos nacionales. Julio no tenía ninguna injerencia en lo que tenía que ver con la ejecución de estas obras por parte de las administraciones provinciales de cara a la jurisdicción o provincia. El comitente de estas obras era Santa Cruz que incorporaba estas obras a su presupuesto y las ejecutaba a través de la Administración General de Vialidad Nacional.

La situación de Báez y su enriquecimiento no indica la existencia de delitos o falta de controles en las instituciones que hayan intervenido para autorizarlo. ¿No cree que hay una autocrítica que deberían hacer integrantes del oficialismo?

En la época que yo me desempeñé en la provincia, durante la gestión de Néstor Kirchner, Báez no existía y no figuraba en la grilla de contratistas de obra pública. Lo que sí pasó es que devino en empresarios de la construcción como deviene cualquier constructora.

Un caso es el de Franco Macri que empezó a construir sus empresas e interactuar entre lo público y lo privado, creció e incorporó mayor cantidad de obras, presupuesto y patrimonio.

Cuándo tenía las funciones en Santa Cruz (Néstor como gobernador), ¿había así una sola empresa como la de Báez que ganaba todas las licitaciones?

Había varias centralizaciones de obras. ZuKo era una de ellas, además de otras. En las provincias no hay muchas empresas que compitan.

¿No es posible la comparación entre Franco Macri y Lázaro Báez?

Es injusta la comparación con Franco Macri porque le prestó servicios a diez Gobiernos y Báez a tan solo uno. Siento que falta autocrítica por parte de las autoridades en relación a Báez.

Las instancias fueron otras. Báez como empresario, allegado a Néstor, lo que le pasó es que se dedicó a la obra pública vial y en ese marco lo que pasó fue que a partir de diciembre del 2015 se rescindieron los convenios con las vialidades provinciales.

¿Qué pasó con las tres o cuatro empresas cuando Néstor era gobernador, que se extinguieron y solo quedaron las relacionadas con Báez, y pasó a la presidencia?

Todas no. Algunas fueron absorbidas por la empresa austral de construcciones de Báez.

¿No le parece lógico conjeturar que la desaparición, fusión o venta a empresas relacionadas están conectadas con que nadie más iba a ganar una licitación que no fuera él?

Es posible. Se me ocurre que no pasa de ahí. De algún modo se puede decir que eran ficticias y direccionadas.

José Sofo, el eslabón perdido entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez

¿Demuestra una pericia empresaria no prever que concentraba todo en un solo cliente y que se cambia el Gobierno se quedaba sin cliente y su empresa quebraba?

No conozco cómo gestionaba sus empresas. No solo él fue perseguido, también su familia que también integraban las mismas. Austral construcciones colapsó cuando enviaron a prisión a su titular. No sabría decirle si hubo falta de predicción o pensaba que era una empresa más que podía seguir.

BL PAR