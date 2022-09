Agustina Díaz, la tercera detenida en el marco del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, aclaró ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti que no estuvo en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta cuando ocurrió el fallido atentado en su contra, el pasado 1 de septiembre.

"Ella repudia el atentado", aseguró Javier Molina Díaz, abogado de la joven. Sus manifestaciones se dieron después de que pidiera ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa. Antes, la magistrada le había negado la excarcelación por los mensajes que intercambió con Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel- el joven que le apuntó con un arma en la cabeza a la ex presidenta-, señalada como la instigadora del hecho.

“La geoposición de ella deja en claro que no estuvo en cercanías de Juncal y Uruguay -vivienda de la vicepresidenta-, el 31 de agosto tampoco y que durante todo el transcurso del mes de agosto tampoco lo ha estado”, explicó Molina Díaz a la prensa en base a la información del celular de la acusada.

En ese sentido, el letrado adelantó que presentará una demanda por “daños y perjuicios” contra los canales C5N y TV Pública. "Queda absolutamente claro que las imágenes que estaban siendo transmitidas por los medios fueron incorrectas en cuanto a que fuese ella la persona" que estaba cerca de la casa de Fernández de Kirchner.

Por otro lado, insistió en que Agustina no forma parte de la organización denominada como la "Banda de los Copitos". "Ella está expectante y esperando una pronta resolución. No existen elementos para que sea procesada. No conocía a (Gabriel Nicolás) Carrizo".

“A la brevedad estamos presentando la falta de mérito porque entendemos que no hay pruebas que sostenga que ella permanezca detenida", concluyó el abogado en su contacto con la prensa.

"Mandé a matar a Cristina; no salió porque se metió para adentro", dice uno de los mensaje que Uliarte le envió a Díaz el 27 de agosto. La joven fue señalada como una especie de "confidente" de la pareja del ciudadano brasileño que intentó dispararle a la ex mandataria, según consta en el expediente.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel posan con el arma.

Por último, trascendió que la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, será la encargada de revisar lo actuado en primera instancia y definirán sobre la posible excarcelación de Díaz, negada por Capuchetti.

La decisión ocurrió por sorteo, después de que llegara al tribunal de apelaciones el planteo de la defensa de la tercera acusada por el caso al rechazo de su excarcelación.