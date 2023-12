La inteligencia artificial no podrá patentar sus inventos

Mucho se habló en los últimos años sobre el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías con inteligencia artificial (IA). Lo cierto es que su arrollador avance está desafiando los marcos legales de los distintos países en todo el mundo, especialmente tras la aparición en escena de Chat GPT y otros chatbots similares. Ello tornó necesario que la Justicia se pronuncie intentando poner límites y dar un marco de contención a la actividad que hace uso de las innovadoras tecnologías.

En ese contexto, la Corte Suprema del Reino Unido ordenó que la inteligencia artificial no está autorizada a patentar sus invenciones. Según lo dictaminado en su sentencia por el máximo tribunal británico, la IA no puede ser mencionada en una patente como inventora de nuevos productos o ideas. Esto rechaza de modo contundente la posibilidad de que las nuevas tecnologías puedan legalmente ser consideradas “inventoras” y con derechos de patente.

Thaler y su IA sin derechos

La sentencia puso punto final al reclamo judicial realizado por el desarrollador estadounidense Stephen Thaler quien había demandado para que su IA, denominada Dabus, fuera reconocida como la inventora de un contenedor de alimentos y una baliza luminosa intermitente. El reciente fallo es una decisión histórica que aborda de lleno el debate abierto respecto de quién puede reclamar derecho de autor sobre sus creaciones innovadoras. Precisamente, resuelve dando respuesta a la pregunta del millón: ¿Qué derechos y protecciones deben reconocérsele a las máquinas y sistemas tecnológicos?

Thaler reclamó durante el proceso judicial que su proyecto tecnológico de IA llamado Dabus, fuese reconocido como inventor, a la vez que demandó que él mismo debía poder patentar el invento por ser dueño de la máquina. Este argumento, se mostró contrariando la vigente Ley de Patentes del Reino Unido de 1977, cuyo texto define a los inventores de modo restrictivo, limitando la definición solo a las “personas físicas”.

El caso se centró en resolver claros parámetros respecto de cómo se presentan las solicitudes de patentamiento de invenciones según la legislación del país. El punto de origen, fue en 2019, cuando la oficina de propiedad intelectual (IPO) rechazó la petición de Thaler, dando como argumentos de su decisión administrativa, los mismos fundamentos del fallo judicial, es decir, el hecho de que solo una persona física puede ser nombrada inventora.

Cabe destacar, que la resolución de la IPO también recibió, previamente, el respaldo del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelaciones en 2020 y 2021. Ambos tribunales fallaron en igual sentido, argumentando que “solo una persona puede tener derechos. No una máquina”.

Sentencia esclarecedora

En un fallo contundente y esclarecedor, el máximo tribunal del país dictaminó: “Concluimos que un inventor debe ser una persona física. Sólo una persona puede idear un invento”. Por consiguiente, para la Justicia británica, la inteligencia artificial no es un inventor y las patentes a su nombre deben ser rechazadas. La legislación específica del país considera creadores solo a las personas físicas y a las empresas, y son los únicos que pueden ser reconocidos legalmente en el registro de patentes.

En concreto, el fallo judicial en contra de los intereses de Thaler, se basa en la ausencia de un marco legal que reconozca a las máquinas como creadoras. “Aquí no nos preocupa un nuevo bien tangible producido por un bien existente. Estamos preocupados por lo que parecen ser conceptos para dispositivos y métodos nuevos, no obvios”, precisó la sentencia. De este modo, con base en una legislación desactualizada, la Justicia británica sentenció que “Dabus no es, ni era, inventor y al no ser una persona, no puede concebir inventos”.

Tras conocer la sentencia en su contra, Thaler expresó que si las invenciones de la IA no pueden protegerse “muchas innovaciones valiosas que benefician a la humanidad quedarán huérfanas”. Por otra parte, sus abogados sostuvieron que la actual ley es “inadecuada” para proteger las invenciones generadas por IA, lo que podría afectar a industrias que dependen de esta tecnología para el desarrollo de nuevas aplicaciones.

Antecedentes a favor y en contra

Thaler, experto en inteligencia artificial que recibió el fallo desfavorable a su reclamo, también obtuvo una resolución en contra de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Sin embargo, como dice la frase es “una de cal y otro de arena”, en Sudáfrica y Australia, los jueces reconocieron a la tecnología “Dabus” de IA como “inventor” con derecho a patentar por su derecho de autor.

Un debate a futuro

El reciente fallo de la Justicia de Reino Unido plantea “cuestiones políticas interesantes” dejando abierto un debate legal y tecnológico hacia el futuro, respecto de los Gobiernos y la necesidad de modificar sus leyes mientras el desarrollo de la inteligencia artificial avanza. Los especialistas remarcan que ya existen en otras áreas de los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor en obras generadas por IA, por ejemplo.

Ciertamente, el caso trascendió la mera cuestión legal puntual, para abrir el debate sobre cómo se legislará en el futuro para regular la creciente influencia de la IA en todos los diferentes aspectos de las sociedades. El “fallo Thaler” planteó la controversia respecto a la necesidad de revisar la legislación vigente respecto a la protección legal de material generado por sistemas de IA.

Puntualmente en Estados Unidos, los legisladores ya están trabajando en un análisis pormenorizado de las normas para determinar si el arte y otros materiales creados con IA, podrían quedar abarcados bajo la protección y las leyes de propiedad intelectual vigentes. Por consiguiente, actualizar y reformar las legislaciones vigentes para que se adapten al desarrollo de la IA, será un paso clave. Una reforma legislativa, que más allá del caso puntual, tiene sus implicancias más amplias.

Por el momento, pese a los avances de la IA en la innovación tecnológica, el fallo del tribunal británico subraya de modo tajante, que “un inventor debe ser una persona física”.

