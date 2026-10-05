Leila Gianni: “Descubrí que la gente de LLA en La Matanza era igual de corrupta que la de Espinoza”

Leila Gianni, concejala de La Matanza, repasó su recorrido por la función pública y su paso por La Libertad Avanza, espacio del que se alejó tras denunciar diferencias políticas y cuestionar el funcionamiento de algunos dirigentes del partido en el distrito. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), también se refirió a la situación social y económica del país, la inseguridad y el impacto de la crisis en los vecinos de La Matanza.

Durante la entrevista, Gianni contó cómo fue su llegada al Estado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, explicó por qué asegura no haber pertenecido al kirchnerismo y relató las razones que la llevaron primero a acercarse al espacio libertario y luego a tomar distancia. Además, cuestionó a dirigentes de La Libertad Avanza en La Matanza y sostuvo que encontró prácticas que, según su mirada, eran similares a las que había combatido dentro del kirchnerismo.

Leila Gianni es una abogada y dirigente política que actualmente se desempeña como concejala del partido de La Matanza. Comenzó en la Administración Pública durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, desempeñándose como asesora legal en la ANSES, en la lista administrativa de la Secretaría de Ambiente. Mientras que durante la gestión de Cambiemos, continuó en el Estado como asesora legal en áreas vinculadas a la Jefatura de Gabinete. Entre los años 2020 y 2023, trabajó en el Ministerio de Justicia y como coordinadora de Asuntos Jurídicos en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, dependiente de UNESCO. Posteriormente formó parte del Ministerio de Ambiente bajo la gestión de Juan Cabandié. Entre los años 2024 y 2025, se sumó de lleno a la estructura de La Libertad Avanza, siendo candidata a concejala en el partido de La Matanza. Sin embargo, a mediados de 2026, anunció su alejamiento del espacio libertario por diferencias políticas y fundó un bloque propio en el Concejo Deliberante local denominado Las Fuerzas del Pueblo.

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Buenos días Leila, gracias por estar acá y, además, renga, contale un poco a la audiencia cuánto caminaste para ir a Luján.

Y caminé, salí desde Ramos Mejía, 50 kilómetros. Salimos 11.30 de la mañana y llegamos, entré a la Basílica a las 5 AM del día siguiente. Por eso estoy bastante renga y con el pie izquierdo muy hinchado, pero vinimos acá.

¿Primera vez?

No, es mi tercera peregrinación. En el 2023 arranqué. La verdad que es muy movilizante ver cómo en un mismo lugar todos somos iguales, donde las diferencias ideológicas, políticas, de cuadros de fútbol, de lo que sea, desaparecen y cada uno va con sus intenciones, con las de sus familiares, amigos y con sus agradecimientos también.

Leila, ¿qué diferencia encontraste entre aquella de 2023 y esta? ¿Qué cambió? García Cuerva habla de un deterioro pronunciado de la calidad de vida, de la pobreza de los argentinos.

Sí, la verdad, el discurso de García Cuerva lo vi al día siguiente, porque no me quedé a la misa. Tiene razón, ¿no? Cuando dice que nos estamos infectando como sociedad, en donde muchas veces el odio se manifiesta incluso en violencia física. De hecho, yo el jueves anterior fui agredida físicamente y mi jefa de asesores también, dentro de una delegación municipal en Virrey del Pino, por militantes de Kicillof y Espinoza y de la subdelegada. Teníamos una reunión con vecinos pactada para coordinar un plan de trabajo de diferentes acciones que tenían que hacer en dos barrios: zanjeo, luminaria, asfalto, y llevaron a dos personas a agredir, a insultar y se fue a la violencia, a las manos, ¿no? Primero me tocan a mí la cara, mi jefa de asesores se mete en el medio para que no me peguen y le terminan pegando a ella, tirándole de los pelos. Y después, obviamente, reaccioné y empecé a insultarlos y a agredirlos por una cuestión de defensa. Y varios medios de comunicación únicamente hicieron el recorte cuando me ven a mí gritándoles porque, a ver, le pegaron a gente de mi equipo y también a mí me habían manoteado. Diciendo: “Leila Gianni le pegó a los vecinos”. Cuando no fue así, cuando estaba acompañando a vecinos, se vinieron dos militantes a agredir. Y esto demuestra que hay una gran gravedad, incluso institucional, porque no es que me pegaron en un barrio, sino dentro de un edificio público.

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Leila, vos quizás representes mejor que muchos el proceso de una parte de los argentinos que votaron en su momento al gobierno anterior, que votaron luego a este gobierno y que ahora empiezan a marcar cierta distancia. Vos dijiste que no le mientan al jefe de Estado: ordenar la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana.

Es que es así. A ver, los argentinos no queremos volver al pasado, al pasado que implicaba el kirchnerismo, donde las arcas del Estado Nacional, o sea, el dinero de todos los argentinos, eran saqueadas para enriquecer sus propios bolsillos, en donde a los sectores más vulnerables los utilizaban como masa militante, violentándolos, robándoles su dignidad. Necesitábamos un cambio y ese cambio lo vino a hacer Javier Milei, que puso las cuentas del Estado en orden, bajó la inflación. Pero, a ver, el presente que hoy estamos atravesando no está incluyendo a muchos argentinos. La macroeconomía es necesaria y por eso se ha ordenado y el déficit fiscal no se negocia, pero la microeconomía en los hogares no se ha activado. Los argentinos han aguantado, han hecho el ajuste necesario, pero, a ver, cuando ya se comienzan a endeudar para poder adquirir alimentos, o endeudarse para poder pagar servicios, ahí ya marca que algo no está yendo bien, no está sucediendo y no está yendo por el camino correcto. Y también marcar que hay puntos fundamentales de una sociedad en donde no todo da igual y no merecen ser tocados. Como es el caso de las personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? A ver, esto siempre a mí me han querido colocar como en el Boca o River. A ver, yo no soy ni de Boca ni de River, soy de Racing. Entonces, no vuelvo al pasado, ese pasado nadie quiere volver. De hecho, lo combatí, lo denuncié, lo combato en La Matanza, porque La Matanza es parte de ese pasado, de ese kirchnerismo. Tenés estancado ese modelo económico y social, pero este presente no está acompañando a todos los argentinos, sino que está excluyendo a muchísimas personas. En La Matanza te doy ejemplos: además de las elevadas tasas municipales que pone el intendente y que no se ve ninguna contraprestación alguna, en donde tenés residuos, basurales a cielo abierto, barrios sin luces, con zanjas abiertas, sin asfalto, gente conviviendo con materia fecal por las calles, porque las plantas de tratamiento cloacal están desbordadas, nunca fueron mantenidas. Después tenés vecinos que viven... Vienen estos barrios también y les llegó una boleta de Edenor: 400.000 pesos, 500.000 pesos por mes, es imposible de pagar. Y la gente en esas condiciones no puede seguir.

Quizás en el espíritu de las elecciones ayer en Brasil, donde uno ve un país absolutamente dividido, y tratando de entender, y por eso te preguntaba a vos, como un significante de personas que votaron, que votaron por el kirchnerismo y luego votaron por Milei, y que hoy empiezan a ver ciertos incumplimientos de sus deseos, por los cuales votaron a Milei. Me gustaría que hicieras ese recorrido: ¿Qué fue lo que te llevó a integrar el gobierno del kirchnerismo? ¿Qué fue lo que te decepcionó? ¿Qué es lo que te llevó a creer en La Libertad Avanza? ¿Qué te decepciona? Si vos podés, de alguna manera, en tu propia experiencia personal, ese ser de Racing. Parece que la sociedad es de Boca o de River, ¿no? Parece en Brasil, por lo menos, ser así. En la Argentina es así. ¿Cómo es el tránsito de alguien que se fue, le fue creyendo a distintas personas y, al mismo tiempo, luego se fue decepcionando?

Mirá, sí, primero quiero aclarar que yo no pertenecía al kirchnerismo, tengo un origen peronista. A veces se me ha involucrado muchas veces como que yo era militante de La Cámpora. Eso es absolutamente mentira. Yo ingresé en el Estado Nacional y tuve diferentes cargos técnicos, desarrollé una carrera técnica dentro del Estado. Cuando llego a Capital Humano, también por currículum, tuve la posibilidad de que un presidente de la Nación y una ministra, Sandra Pettovello, me dieran la tarea de comenzar a investigar y justamente descubrir qué es lo que hacían estos sectores, estas organizaciones sociales con los exfuncionarios nacionales, con los sectores más vulnerables. Ahí fue cuando comencé a descubrir a los militantes del hambre. ¿Quiénes eran? Eran estos hombres y mujeres que saqueaban el dinero de Desarrollo Social y después obligaban a los más vulnerables, robándoles su dignidad, a marchar por un plan social, a marchar por una bolsa de comida. Eso yo lo combatí como subsecretaria legal y es la batalla que fui a dar a La Matanza. La Matanza es el feudo del kirchnerismo, porque no es peronista La Matanza, porque el peronismo reivindica al pueblo, al laburante, y acá lo que hacen es abusar de ellos para mantenerlos presos de este sistema perverso. Cuando ingreso a dar esta batalla, la batalla cultural es la batalla que se da en el barro, en el territorio, caminando, la que hablan muchísimos dirigentes de La Libertad Avanza, que no pisaron un solo barrio y no se pueden dar cuenta de la realidad misma. Descubrí que los dirigentes del espacio político de La Libertad Avanza en La Matanza eran lo mismo. Eran lo mismo que Fernando Espinoza. Realizaban acuerdos con él, vendiendo la fiscalización, vendiendo boletas, haciendo acuerdos en un predio del Estado Nacional en donde, junto con el intendente y la secretaria general de feriantes y un concejal de la UOCRA, querían meter de manera ilegal a feriantes, pidiéndoles 5.000 dólares para ingresar. Todas estas cosas yo las fui informando dentro del espacio político. Y nunca me dieron pelota, hablando mal y pronto. “Ya se va a ordenar, yo no me puedo meter”. Entonces, cuando vos empezás a decir: acá no se está dando la batalla cultural, que es venir a transformar una realidad en donde gente la está pasando mal, sino que están haciendo lo mismo o incluso peor, yo no puedo ser parte de eso, ser parte de ese esquema político porque yo vine a cambiar y a laburar de verdad. Fue ahí cuando dije: yo de acá me tengo que ir, tengo que dar un paso al costado, no me siento parte, no puedo seguir poniendo la cara con los vecinos cuando no se les da una respuesta, cuando desde el Estado Nacional, junto con el intendente, lo que era la ex-SISU, la ex Secretaría de Integración Socio-Urbana, que hoy está hecha en una dirección nacional, no ha hecho el relevamiento correspondiente de estos barrios y los ha incluido en un sistema diferencial de tarifa eléctrica. O sea, ¿qué respuesta le voy a dar si también dentro del Estado Nacional los dirigentes y funcionarios actuales no están haciendo nada para revertir esa situación? Entonces ahí te vas desilusionando de algunos dirigentes políticos de La Libertad Avanza y yo no soy parte de eso, o sea, yo no avalo la corrupción nunca. O sea, donde salta la corrupción y donde se ve un mismo modelo que yo estoy combatiendo, yo doy un paso al costado y lo denuncio además.

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Siguiendo en esa línea, lo que viste en esta peregrinación a Luján, después de la que viste en 2023. Y teniendo a La Matanza, si querés, con el territorio electoral más grande y concentrado de la Argentina, ¿qué va a pasar el año próximo? Lo que vos sentís de decepción, lo van a sentir otros también, que votaron por La Libertad Avanza, o, por el contrario, ver que la alternativa pueda ser Kicillof, por ejemplo, los haga votar por La Libertad Avanza.

Lo que sentí, lo que veo, lo que veo en el laburante, en el vecino que se levanta y va a laburar y camina tres kilómetros embarrándose hasta acá, en la madre que lleva al pibe también al colegio, embarrándose hasta acá, con miedo, porque la inseguridad, al menos en toda la provincia de Buenos Aires y en La Matanza, está lamentablemente en el ranking número uno. De hecho, te cuento, acá, haciendo un par de tesis en seguridad, presenté un proyecto en el Concejo Deliberante para que se cree la comisión de seguridad dentro del Consejo, y los concejales de La Libertad Avanza votaron en contra. Ahí te vas dando cuenta. La gente no quiere volver al pasado y no quiere volver a ser presa de ese sistema político empobrecedor en donde se nutrían del más vulnerable. Pero hoy realmente no puede acompañar un proyecto si los está dejando afuera, si la microeconomía en su hogar no mejora. Van a buscar ese Racing, no el Boca o River, si el proyecto nacional de nuestro presidente no empieza a mirar nuevamente al argentino como un hombre y una mujer y no únicamente como un número.

¿Ese Racing sería que no votaría ni por Milei ni por Kicillof?

Claro.

¿Y vos creés que hay espacio para...?

Y algún espacio va a surgir seguramente.

Vos decís: “Yo nunca fui kirchnerista, yo entré a trabajar en el Estado técnicamente por currículum”. ¿De cualquier forma tenías una afinidad? ¿Votaste por Alberto Fernández?

No, no, no. No voté.

¿No votaste por el peronismo entonces?

Por Alberto Fernández, no.

¿Y qué otro peronista había que fuera candidato a presidente?

Es secreto el voto. No, pero por Alberto Fernández no voté. De hecho, fíjate el desastre que ha hecho como presidente y como persona, incluso en su seno familiar. A ver, da vergüenza haber tenido a un presidente de la Nación que fajaba a su mujer dentro de Olivos. No, a ver, entré al Estado Nacional por currículum y mis tareas eran técnicas.

¿En qué año, Leila, entraste?

En el año 2012, sí.

En el año 2012.

A través de un abogado conocido...

O sea, en la época de Cristina.

Sí, a través de un abogado que me conocía. Me dice: están buscando abogados dentro del área de compras de lo que era la Secretaría de Ambiente. En ese momento era Secretaría, después fue Ministerio. Yo era subsecretaria, a analizar expedientes. Después, cuando estaba como secretario de Ambiente Sergio Lorusso, me pidieron que vaya como prefirma y me concentraba en revisar los actos administrativos que firmaba.

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¿Por Cristina sí votaste?

No, Cristina tampoco.

¿Y votaste alguna vez a un peronista?

Si, pero Cristina yo no la considero peronista. A ver, Cristina vino a utilizar el peronismo, a agarrar al peronista, a hacerle creer que era peronista, pero los vino a destruir. A ver, el peronismo se creyó que era Evita Perón y nunca lo fue.

¿Quién representa ese peronismo que vos considerás que es virtuoso?

Hoy no hay un dirigente que represente ese peronismo porque están totalmente infectados. Y dentro de lo que, por decir, bueno, el peronismo, nunca han dejado tampoco surgir a cuadros nuevos. Fíjate que siempre han sido las mismas caras y ellos, que siempre hablan de la formación de cuadros, de darle visibilidad al compañero, a la compañera, no, siempre están las mismas cabezas y no dejan crecer absolutamente a nadie. Que eso pasa en muchos espacios políticos, cuando uno empieza a adquirir cierta autonomía o visibilidad en función de su laburo o de la oratoria que puede llegar a tener en un medio de comunicación, parece que molesta y, viste, te sacás un poco la cabeza y te dan un martillazo.

Esa adscripción al peronismo, ¿te hace esperanzar de que aparezca en el peronismo? ¿O, nuevamente, dirigentes que representen eso que vos entendés?

Por supuesto, por supuesto, es un peronismo de derecha, ¿no?, como se suele decir.

¿Berni, por ejemplo?

No, no, no, no lo veo a Berni, pero sé que hay, a ver...

¿Moreno?

No, ¿Guillermo Moreno? No, me vas a decir...

Te digo las personas que dice que son de derecha y son peronistas.

No, pero Guillermo Moreno, que está condenado, a ver...

Dame algún ejemplo para poder orientarnos. Aunque sea de dirigentes menos conocidos.

No nos olvidemos que Guillermo Moreno está condenado justamente por corrupción cuando tuvo un cargo en el Estado Nacional, que, de hecho, no sé cómo le da la cara.

O sea, los gobernadores del interior, a ver, estoy pensando, gobernadores más conservadores, el gobernador de Salta, por ejemplo.

No, yo no me puse a hacer como un checklist de quién sí y quién no, pero estoy convencida de que un hombre o una mujer va a resurgir y va a poder contener y representar a lo que es el peronismo. Y reivindicar el nombre del pueblo argentino. Y reivindicar el nombre de lo que fue el peronismo, ¿no? Con Evita, por ejemplo.

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¿Y querés que haya tiempo para que en las elecciones del año próximo llegue a surgir...?

Sí, seguramente sí.

Fíjate que el propio Milei, que es un fenómeno nuevo, bueno, ya era candidato, ya era diputado, ya se presentaba como candidato a la época que nosotros estamos hoy respecto a las elecciones del año próximo. ¿Creés que va a haber PASO o que las van a eliminar?

Deberían eliminarse las PASO, yo estoy totalmente de acuerdo porque es un gasto innecesario en que nos hacen incurrir a todos los argentinos, pero a veces la gente no... Hay que dejar bien en claro eso, que las PASO las vamos a financiar todos nosotros, que las diferencias y las elecciones de los candidatos se tienen que discutir siempre dentro de cada espacio político. Después, si en el espacio político en el que estás ese debate no se da, bueno, fíjate vos qué hacés si continuás en un espacio político en donde no se dan esos debates que son necesarios para el ejercicio de la democracia.

Leila, muchas gracias por venir a pesar de la pierna así.

Gracias, Jorge.

Muchas gracias.





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