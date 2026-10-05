Estados Unidos podría volver a asistir financieramente a la Argentina y Bessent respaldó al gobierno de Milei

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que la administración de Donald Trump estaría dispuesta a volver a brindar apoyo financiero a la Argentina en caso de que fuera necesario. El funcionario ratificó el respaldo al gobierno de Javier Milei durante una entrevista publicada este domingo 4 de octubre por el portal financiero Axios y puso como antecedente la asistencia que Washington desplegó en octubre de 2025 frente a las tensiones cambiarias que atravesaba el país.

Bessent puso a la Argentina como ejemplo del uso del poder financiero de EE.UU. y defendió la estrategia de Trump

“¿Si podríamos volver a hacerlo? Por supuesto”, respondió Bessent al ser consultado sobre la posibilidad de que el Tesoro estadounidense vuelva a intervenir en favor de la Argentina. De acuerdo con sus declaraciones, ante una nueva necesidad podrían implementarse acciones similares a las realizadas durante el año pasado.

En octubre de 2025, Estados Unidos anunció una línea de asistencia de u$s20.000 millones mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria. La intervención también incluyó la compra de pesos y bonos además de una inyección de dólares en el mercado financiero argentino, en momentos en que el gobierno de Milei enfrentaba una corrida cambiaria.

Posteriormente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló alrededor de u$s2.500 millones correspondientes a la ayuda del Tesoro estadounidense e informó el pago de u$s17,7 millones en concepto de intereses. Bessent utilizó ese resultado como argumento para defender la intervención y señalar que la operación había generado beneficios, en lugar de costos, para los contribuyentes de Estados Unidos.

"La Libertad Avanza en Brasil": el mensaje de Milei tras el triunfo de Flávio Bolsonaro

Bessent vinculó la asistencia a la Argentina con un cambio regional

El secretario del Tesoro estadounidense también vinculó la estabilización de la Argentina con transformaciones políticas y económicas en América Latina. Según sostuvo, ese proceso contribuyó a producir “un cambio radical” en la región y destacó el acercamiento de distintos países hacia Estados Unidos.

“Algo generacional o quizá sin precedentes en la historia: nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con EE.UU.”, afirmó Bessent. Sus declaraciones se sumaron al respaldo que había expresado un mes antes durante un encuentro con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Asheville, Carolina del Norte, durante una reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20.

El funcionario estadounidense también se refirió a las intervenciones financieras de su país fuera de la Argentina y defendió las acciones del Tesoro en apoyo del yen japonés. Al mismo tiempo, abordó la escalada del rendimiento de los bonos estadounidenses, luego de una semana en la que las tasas de los títulos soberanos a diez y treinta años alcanzaron sus mayores niveles de los últimos 24 años.

En ese escenario, los Treasuries a diez años llegaron a una tasa del 5,28%, mientras que los títulos a treinta años alcanzaron el 5,61%. “Me preocuparía si estuviéramos ante algún tipo de subida atípica”, señaló Bessent, quien atribuyó el movimiento a una tendencia global y no a un rechazo específico de los inversores hacia la deuda de Estados Unidos.

La guerra con Irán, la energía y el avance de la inteligencia artificial

“No estamos viendo que la gente venda bonos del Tesoro para comprar bonos alemanes o japoneses”, explicó el secretario del Tesoro. Bessent relacionó el incremento de las tasas estadounidenses con una combinación de factores: las presiones inflacionarias generadas por el aumento del precio de los combustibles a raíz de la guerra con Irán, las preocupaciones sobre la situación fiscal y el fuerte crecimiento de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial.

Elecciones en Brasil: mirá el mapa de qué estados ganó Lula da Silva y cuáles Flávio Bolsonaro

Pese al volumen de capital destinado a esa tecnología, Bessent descartó que exista una burbuja vinculada con la inteligencia artificial. Para sostener esa posición, señaló que empresas como Microsoft, Alphabet y Meta están comprometiendo cantidades significativas de capital, mientras que compañías directamente relacionadas con el desarrollo de la IA, como Anthropic y OpenAI, mantienen un fuerte crecimiento de sus ingresos.

Por último, el funcionario también manifestó expectativas favorables sobre la evolución del escenario energético relacionado con la guerra con Irán. “Superaremos este conflicto con Irán; creo que el suministro de petróleo mejorará”, afirmó durante la entrevista y sostuvo que la crisis energética “se disipará”.

GZ