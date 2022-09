Liliana Parodi: "Hay un lenguaje del odio que invadió las redes"

La ex directora de contenidos de América, Liliana Parodi, repasó sus éxitos en los medios y los casos "que se nos fueron de las manos por el rating y la repercusión". A su vez, resaltó que "hay lenguaje del odio que invadió las redes" y es necesario "volver a las fuentes". También explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), cómo se trata la longevidad en televisión, tomando como referencia el regreso de Mirtha Legrand.

Escribiste que la mesa de Mirtha Legrand tenía como invitados a Moria Casán, Fernando Galmarini, Baby Etchecopar y al "Puma Rodríguez", con un promedio de edad de 80 años. ¿Se podría decir que hay una nueva juventud?

Me vino esa imagen cuando vi la mesa, pero siempre desde el punto de vista que tengo, que es empezar a ver la parte positiva, con una mirada hacia el futuro. Nosotros también tenemos amigos que miran al futuro y eso sirve para la vida, la sociedad, los medios y los jóvenes.

Esto lo relacioné con la nota de un doctor brasileño, pero hay muchos estudios de la medicina sobre longevidad. De ahí surgió la nota que hice y tuvo mucha repercusión. Se ve que hay mucha gente ocupándose del tema porque es algo que tenemos cerca.

¿Hay una longevidad joven? ¿Tiene que ver con la edad de la audiencia? ¿La sociedad es más longeva y eso influye?

Hay algo de eso. Pasé por todas las épocas y recuerdo haber sido joven y discriminadora con las personas porque tenían más edad que yo y porque el sistema te dice que tenés que elegir gente joven para la televisión.

Hoy, las persona jóvenes acceden a las plataformas y, si no les gustan, miran televisión. Ahí tenemos una brecha entre las personas adultas muy profesionales, una edad intermedia, que no está resultando y los más jóvenes, que no se suman.

Sabemos todos que tenemos televidentes de más de 50 años y que también hay gente de esa edad capacitada para trabajar allí. También es cierto que hay actrices que se quejan porque no las llaman por su edad. Me parece que estamos en un mundo más diverso, en todos sentido. Ahora nadie quiere quedarse sentado en su casa siendo jubilado.

Un fenómeno que se da en la televisión mundial es la revalorización de la tercera y cuarta edad. También pasa lo mismo con la polarización en los medios de comunicación. ¿Cuál es tu visión sobre ese proceso?

Hay un lenguaje del odio que invadió las redes, por eso se da la polarización y la grieta. Eso no pareciera ser un fenómeno sólo de Argentina, como bien decís. Pensando en eso, también estamos viendo cómo disfrutamos del fracaso ajeno. Algunas personas queremos volver a las fuentes o encarrilar esta cosa tan polarizada, desde el lugar que nos toca en los medios.

Liliana Parodi: "Hay lenguaje del odio que invadió las redes"

Su proceso como directora de contenidos en televisión

¿Sentís que tus obras cobraron vida? ¿Te preguntás cuánta responsabilidad tenés en la creación de ciertas figuras?

Sí, los tiempos, los hechos y las personas deben ser analizados en donde sucedieron las cosas. Eso de los personajes creados circula en los medios y creció, forma parte de nuestra responsabilidad. También para decir cuando algo no debería suceder nuevamente.

Por ejemplo, cuando Eduardo Eurnekián compró Radio América, vino con un grupo de personas que trabajaban ahí. Nosotros éramos el grupo que estaba en Cablevisión. Cuando llegaron esas personas, nosotros nos creíamos los jóvenes del momento y no estuvimos tan amables con esas personas.

Siempre pensamos que estaban mayores, que no se iban a adaptar y que nosotros estábamos para cambiar el mundo. Por eso, en esta etapa adulta, me propongo otro color en mi vida.

También creaste otro tipo de personajes positivos, como el caso de Jey Mammon.

Lo de Jey Mammon fue una cosa hermosa, pero no sólo mía. Hubo todo un proceso de trabajo en el canal, durante muchos años, en donde pudimos crear programas amorosos y situaciones familiares. También hubo otros casos que se nos fueron de las manos por el rating y la repercusión.

Por eso, cuando digo que hay un lenguaje del odio que invadió las redes, tiene que ver con lo que hablamos. Ahora lo miro como observadora y puedo escribir al respecto.

