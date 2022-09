“En nombre de Dios y por el bien de la humanidad. ¡Paz!”. Estas son las palabras del papa Francisco que encabezan esta nueva y especial edición del L´Osservatore Romano en español. Declaraciones que fueron pronunciadas por Bergoglio en su viaje apostólico a Kazajistán, marcan el contenido especialísimo de este nuevo ejemplar del periódico semanal vaticano. Las mismas forman parte del llamamiento del pontífice en el acto de clausura del “Congreso de líderes de las religiones mundiales y tradicionales”.

El discurso completo que se incluye en esta edición fue pronunciado por el obispo de Roma después de la lectura de la declaración final de los participantes. El papa Francisco también expresó esa tarde del 15 de septiembre: “Hay demasiado odio y divisiones, demasiada falta de diálogo y de comprensión del otro; esto, en el mundo globalizado, resulta aún más peligroso y escandaloso. No podemos salir adelante conectados y separados, vinculados y desgarrados por tanta desigualdad… Para todos los seres humanos, las grandes sabidurías y religiones están llamadas a dar testimonio de la existencia de un patrimonio espiritual y moral común, que se funda sobre dos pilares: la trascendencia y la fraternidad”.

El papa Francisco en el "Congreso de líderes de las religiones mundiales y tradicionales”.

“La paz es urgente porque cualquier conflicto militar o foco de tensión y de enfrentamiento hoy, no puede más que tener un nefasto ´efecto dominó´ y compromete seriamente el sistema de relaciones internacionales (cf. n. 4). Pero la paz «no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia» (Gaudium et spes, 78). Brota, pues, de la fraternidad, crece a través de la lucha contra la injusticia y la desigualdad, se construye tendiendo la mano a los demás. Nosotros, que creemos en el creador de todos, debemos estar en primera línea para irradiar una convivencia pacífica. Debemos dar testimonio de ella, predicarla, implorarla”, indicó Francisco.

Por eso, exhortó a los líderes mundiales a detener los conflictos y el derramamiento de sangre en todo lugar, y a abandonar retóricas agresivas y destructivas (cf. n. 7). “Les rogamos, en nombre de Dios y por el bien de la humanidad: ¡Comprométanse en favor de la paz, no en favor de las armas! Sólo sirviendo a la paz, el nombre de ustedes será grande en la historia”, concluyó.

El papa Francisco tiene fuertes dolores de rodilla.

Con la intervención del papa Francisco se abrió la mañana del miércoles 14 de septiembre, en el Palacio de la Independencia en Nursultán, el VII Congreso de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales. En la sala de las conferencias, frente a los delegados de cincuenta países, después de la oración en silencio por parte de los presentes, el pontífice pronunció un discurso cuyo texto completo y oficial se incluye en este ejemplar.

Durante el mismo, Francisco expresó: “Hermanos y hermanas, el mundo espera de nosotros el ejemplo de almas despiertas y de mentes claras, espera una religiosidad auténtica. Ha llegado la hora de despertarse de ese fundamentalismo que contamina y corroe todo credo, la hora de hacer que el corazón se vuelva transparente y compasivo. Pero también es la hora de dejar sólo a los libros de historia los discursos que, por demasiado tiempo, aquí y en otros sitios, han inculcado sospechas y desprecio respecto a la religión, como si fuera un factor de desestabilización de la sociedad moderna. En este lugar es bien conocida la herencia del ateísmo de Estado, impuesto por decenios, esa mentalidad opresora y sofocante por la cual el simple uso de la palabra ´religión´ era incómodo”.

El Papa Francisco sobre su posible renuncia: "Es el Señor quien manda"

“En realidad, las religiones no son un problema, sino parte de la solución para una convivencia más armoniosa. La búsqueda de la trascendencia y el valor sagrado de la fraternidad pueden, en efecto, inspirar e iluminar las decisiones a tomar en el contexto de las crisis geopolíticas, sociales, económicas y ecológicas —pero, en la raíz, espirituales—que atraviesan muchas instituciones en la actualidad, también las democracias, poniendo en peligro la seguridad y la concordia entre los pueblos. Por tanto, necesitamos la religión para responder a la sed de paz del mundo y a la sed de infinito que habita en el corazón de todo hombre … Por tanto, hermanos y hermanas, purifiquémonos de la presunción de sentirnos justos y de no tener nada que aprender de los demás; liberémonos de esas concepciones reductivas y ruinosas que ofenden el nombre de Dios por medio de la rigidez, los extremismos y los fundamentalismos, y lo profanan mediante el odio, el fanatismo y el terrorismo, desfigurando también la imagen del hombre… No justifiquemos nunca la violencia. No permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano. ¡Que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad! Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra”, manifestó.

El papa Francisco realizó importantes declaraciones en oportunidad de la tradicional rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje a Kazajistán. Con esta edición se incluye en forma completa todo el contenido de esa conferencia ofrecida a la prensa acreditada en el vuelo papal. Bergoglio respondió varias preguntas de suma actualidad. Éstas son algunas de las definiciones realizadas por el pontífice: “Creo que siempre es difícil entender el diálogo con los Estados que han iniciado la guerra, y parece que el primer paso fue desde allí, desde ese lado. Es difícil pero no hay que descartarlo, debemos darle oportunidad de dialogar a todos, ¡a todos! Porque siempre existe la posibilidad de que en el diálogo podamos cambiar las cosas, y también ofrecer otro punto de vista, otro punto de consideración. No excluyo el diálogo con ninguna potencia, que esté en guerra, sea el agresor... a veces hay que dialogar, pero hay que hacerlo, ´apesta´ pero hay que hacerlo. Siempre un paso adelante, una mano tendida, ¡siempre! Porque, de lo contrario, cerramos la única puerta razonable para la paz”. “A veces no aceptan el diálogo: ¡qué pena! Pero el diálogo se debe hacer siempre, al menos ofrecerlo, y eso es bueno para quien lo ofrece; hace que se respire", señaló.

Ante la pregunta de una colega: “En su opinión, ¿en este momento, Ucrania debería recibir armas?”, el Papa respondió: “Esta es una decisión política, que puede ser moral, moralmente aceptada, si se hace de acuerdo con las condiciones de la moral, que son muchas y, entonces, podemos hablar de ello. Pero puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras a vender armas o desechar las que ya no necesito. La motivación es lo que cualifica en gran medida la moralidad de este acto. Defenderse no sólo es lícito, sino también una expresión de amor a la patria. El que no se defiende, el que no defiende algo, no lo ama, mientras que el que defiende, ama”.