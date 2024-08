Lucas Romero: "Nadie se esconde para hacer el bien"

El director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, señaló la poca atracción que tiene el Presidente con la gestión política de su acción de gobierno y marcó la importancia de una “cadena de mandos” inexistente que termina complejizando las medidas del oficialismo: “Si no funciona la cadena de mandos no hay coordinación de la acción del Gobierno”. Por otro lado, sostuvo que agosto fue el mes con “la peor imagen de aprobación del Gobierno” y mencionó que a la opinión pública se le “deterioraron las expectativas” y se le “incrementó el pesimismo”. “La gente quiere ver algo más. Bajar la inflación está bien, pero el Gobierno va a tener que mostrar recuperación económica y recuperación del salario”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lucas Romero es consultor, analista político y director de Synopsis Consultores.

Alejandro Gomel: Hace poco apuntaste contra Santiago Caputo en tus redes y sostuviste que “Mucho poder y poca visibilidad nunca maridaron bien en política”. Es interesante lo que decís y el rol preponderante que ha tomado Santiago Caputo, una figura que no tiene cargo pero que interactúa con el poder.

Este es un ciclo político muy particular. Me gusta sintetizar diciendo que es un gobierno que tiene que ordenar la economía antes de que se le desordene la política, porque el principal desafío de Milei era corregir los profundos desequilibrios que tenía esta economía para poder generar condiciones económicas propicias para producir crecimiento y desarrollo.

Pero, naturalmente, tener que asumir costos políticos, empeorar paradójicamente las condiciones económicas en un principio para poder llegar a ese ordenamiento que produzca resultado, podría generar un desorden en la política para un gobierno que, además, es de minoría. Cuantitativamente hablando, diría que este es un gobierno de hiperminoría.

Milei defendió a Karina y Santiago Caputo, con críticas a Macri

AG: Y encima hay legisladores que se van del bloque…

Claro, y encima expulsa a lo poco que tiene en términos de recurso legislativo. Pero cualitativamente hablando, también hay que señalar que este es un gobierno de inexpertos y que ha demostrado, a lo largo de estos nueve meses, mucha impericia política.

Entonces, esta caracterización nos lleva naturalmente a focalizarnos en cómo funciona este gobierno, en cómo toma las decisiones este presidente tan particular, que era un dirigente sin experiencia política en gestionar un sistema de relaciones políticas que le permita proceder y avanzar con su acción de gobierno.

Lo que señalo es que hay una muy mala gestión política de acción de gobierno, que es administrar el sistema de relaciones que uno necesita para lograr los objetivos políticos, porque es un gobierno que tiene un interlocutor con el resto de los actores, por eso nos focalizamos mucho en el proceso de tomas de decisiones.

Paoltroni habló de su expulsión del bloque de LLA en el Senado

Este Presidente tiene la particularidad de que sus dos principales asesores, las personas más influyentes en la toma de decisiones de Javier Milei, son dos personas que el público desconoce: Karina Milei y Santiago Caputo, no les conocemos las voces y no sabemos qué opinan. Con lo cual, eso nos impide visualizar si efectivamente esta tarea de asesoramiento de estas dos figuras es correcta o no, si lo están conduciendo por el buen camino o no.

Si uno toma estos primeros nueve meses del gobierno de Milei y tiene que señalar un éxito político de este presidente, naturalmente iríamos a la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, porque en este contexto de minoría el Gobierno logró sacarlo.

Ahora, el artífice principal de ese logro es el actual Jefe de Gabinete, que uno lo mira hoy en la escena y parece corrido. Entonces uno se pregunta quién asesora a Milei para tomar decisiones políticas, y ahí aparecen estos personajes muy pocos visibles para la opinión pública, y esta escasa visibilidad invita a pensar mal, porque es una escasa visibilidad deliberada, no quieren aparecer, y si alguien no quiere aparecer es raro que esté pensando en hacer el bien.

El tuit de Lucas Romero contra Santiago Caputo.

Elizabeth Peger: Además se los vincula con cuestiones más oscuras que tienen que ver con la gestión, como todo lo que tiene que ver con la SIDE, el manejo de la misma, los fondos reservados y la decisión de desplazar a dos “espías” de la Secretaría de Inteligencia, que habían querido, de alguna manera, espiar a Mauricio Macri. Es muy oscuro lo que rodea a Santiago Caputo y a Karina Milei.

Nadie se esconde para hacer el bien. Creo que el problema de la escasa visibilidad obstaculiza la posibilidad accountability, este término que se utiliza mucho en la politología y que hace referencia a la capacidad de control.

El control es evaluar, uno mira a sus gobernantes, a quienes se les delega el poder para ejercer la acción de gobierno, y hay que evaluarlos para ver cómo actúan, qué hacen, qué opinan. Esto se vuelve muy raro para este presidente, la gestión de política de la acción del gobierno tiene que ver con gestionar el sistema de relaciones.

Tenemos un Congreso que viene mostrando señales de disfuncionalidad por parte del oficialismo. Ayer tuvimos una particularidad, de vuelta la propia acción del oficialismo termina transparentando un desconocimiento de la función legislativa.

El bloque de Senadores del oficialismo decidió expulsar a uno de sus miembros y le elevó una nota a la presidente solicitando la expulsión, no informándola, y la vicepresidenta les devolvió la nota diciéndole que eso no es responsabilidad de ella.

Congreso: las expulsiones de Arrieta y Paoltroni complican los planes de Milei

EP: Es paradójico lo que pasó con eso, porque después le devolvieron la nota a la vicepresidenta y corrigieron el término solicitud por comunicado. Es una cuestión bastante ridícula.

Hemos tenido muchos de estos capítulos. Hoy compartí una reflexión en X, porque veo que muchos hablan de “disciplinar la tropa”, que el hecho de expulsar legisladores es una cuestión de disciplinamiento. Pero disciplinar significa encuadrar a la tropa a la conducción del bloque, porque echarlos es fácil, pero también es perjudicial porque se pierde el apoyo.

Además, se demuestra que no se los está conduciendo, porque se los tiene que echar. Conducir es encuadrar, persuadir, alinear hacia un rumbo, y en esto Milei ha mostrado mucho déficit.

Hoy tenemos al Presidente reuniéndose con legisladores de la oposición. Veremos cómo le va en este involucramiento en la gestión potencial de acción de gobierno, cosa que debería haber hecho desde el minuto uno.

¿El déficit fiscal cero será la fortaleza o el talón de Aquiles de Javier Milei?

En última instancia, uno puede delegar funciones, pero también debe delegar la función y la capacidad de toma de decisión para administrar esa función. Si el Presidente no construye una cadena de mandos, para la toma de decisiones en ese proceso de delegación, es difícil que funcione.

Permítame recordarle un hecho del pasado, ustedes recordarán aquel escándalo con Marcela Pagano y la Comisión de Juicio Político, donde Karina Milei le envía una orden a Martín Menem diciendo que Pagano no podía asumir como presidente de la comisión. Martín Menem le comunica esa orden al entonces jefe de bloque, Oscar Zago, y él le responde a su jefe, diciendo que más allá de lo que él le diga, tenía el “ok” de Milei.

Entonces, Milei pretende delegar la gestión política de su acción de gobierno, porque está claro que no le atrae, pero él puede delegar esa función si constituye una cadena de mandos que sea obedecida, porque si Oscar Zago le dice a su jefe que no lo va a obedecer porque tiene el ok de Milei, ahí no funciona la cadena de mandos. Si no funciona la cadena de mandos no hay coordinación de la acción del Gobierno.

El analista político sostuvo que la "invisibilidad" de Karina Milei y Santiago Caputo no permite saber si están llevando al Presidente por el buen o por el mal camino.

EP: Creo que eso se observa más a partir de la sanción de la Ley Bases, porque la discusión antes estaba concentrada tanto en la negociación, como en la necesidad prioritaria del Gobierno de tener esa ley, que después, al salir la Ley Bases de la agenda de discusión, me parece que cada uno tomó un rumbo diferente.

Sí, y te agrego un dato para analizar la coyuntura: la sanción de esta ley modificó, sustancialmente, la naturaleza del vínculo entre el oficialismo y la oposición. Hasta esa sanción, todas las oposiciones, todo el universo opositor, se sentía condicionado por una opinión pública que reclamaba que se le den herramientas al gobierno, pero una vez ocurrida esa sanción, la oposición empezó a sentir que tenía más margen para expresar sus diferencias.

Diría que hasta la sanción de la Ley Bases, el Gobierno gozaba de una ventaja, que no era producto de un accionar del gobierno, era producto de las circunstancias, de que en el inicio de un ciclo, la opinión pública trata de que se le den las herramientas al Gobierno.

Una vez transcurrido ese hecho, el Gobierno enfrenta la necesidad de tener mucha más pericia política, porque ahora sí tiene una oposición que tiene margen para mostrar la resistencia política, que es lo que vimos la semana pasada en el Congreso y que responde no a que la oposición es mala y no quiere dejar gobernar a Milei, sino a la configuración que todos los argentinos hicimos del sistema político el año pasado, porque distribuimos el poder de esta forma. La oposición tiene la misma legitimidad de origen que el propio presidente, fue votada.

Además, tiene la representatividad necesaria para reclamar decisiones. Esto es lo que debe gestionar el Gobierno para poder lograr objetivos en su acción de gobierno, y aquí es donde uno ve mucha impericia e inexperiencia.

"Sinvergüenzas" y "degenerado social": la oposición criticó el anuncio de Javier Milei del veto a la fórmula jubilatoria

EP: ¿Cómo interpreta esto la opinión pública? ¿Cómo se posiciona respecto a un eventual veto presidencial a la reforma jubilatoria?

Respecto a esto no tengo evidencia en relación a la opinión pública, es muy reciente y no tenemos estudios hechos.

En términos de opinión pública, si dividimos en trimestres los 9 meses de Milei, hubo seis meses de mucha estabilidad y de sostenimiento de los apoyos, con ilusión y expectativa. Estos últimos tres meses hemos visto un proceso de deterioro, no solo de la composición de la imagen del Presidente, sino también de la valoración de desempeño del Gobierno y de las expectativas.

En los últimos tres meses hubo caída de la imagen del Presidente, inclusive con el escándalo de Alberto. En agosto vimos una progresión en el deterioro de la imagen del Presidente y de la valoración de desempeño. En agosto tenemos la imagen de valoración o de aprobación más baja de todo el ciclo.

Finalmente, algo que estamos viendo en materia de expectativa, es que junio, julio y agosto, han sido meses donde se deterioraron las expectativas. Hasta mayo, el optimismo sobre el futuro del país y de la situación económica personal crecía y bajaba el pesimismo. Desde mayo hasta aquí, fueron meses de incremento del pesimismo y caída del optimismo.

Esto marca que estamos entrando en un contexto donde la gente quiere ver algo más, bajar la inflación está bien, pero el Gobierno va a tener que mostrar recuperación económica y del salario, porque si uno mira los indicadores de consumo, naturalmente puede pensar que la opinión pública todavía no está sintiendo en su bolsillo un proceso de recuperación que la pueda poner en condiciones de estar satisfecha con lo que le da el Gobierno.

Lucas Romero aseguró que la imagen de Milei cayó en los últimos tres meses: "Junio, julio y agosto han sido meses donde se deterioraron las expectativas".

AG: ¿Al Gobierno lo salva no tener nada en frente? ¿Depende más de sí mismo que de lo que pasa en frente, que parece una oposición desarticulada?

Sí, uno habla de la mala herencia económica que recibió Milei, pero la herencia política es muy buena, sobre todo por la clase política muy desprestigiada que le da ese margen de apoyo frente a una no alternativa que le da expectativa e ilusión.

Volviendo a esta idea de ordenar la economía antes de que se le desordene la política, uno podría decir que hay que ordenar la economía, además, antes de que se desenoje la gente. En algún punto, ese enojo de la gente con la clase política ha sido una ventana de oportunidad para Javier Milei, para sortear los escollos de una gobernabilidad compleja de una gestión con hiperminoría.

Si la gente se le desenoja con la clase política y se empieza a enojar con los resultados del Gobierno, podríamos decir que eso va a alimentar el desorden político, y si el orden económico no llega, al Gobierno se le va a hacer más complicado conducir el proceso político para llegar a ese orden económico que, supuestamente, es el que le va a dar resultados a la gente y le va permitir empezar a recuperar apoyo político de cara a la elección de medio término, que va a ser muy importante para la consolidación de este proceso.

El Gobierno tiene un desafío enorme, necesita llegar competitivo al año próximo, necesita que la economía se ordene y darle resultado a la gente.

Cae la confianza en el gobierno de Milei: midió peor que Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo período

AG: ¿Se puede hacer un paralelismo con lo que pasó en el gobierno de Macri cuando parecía que la oposición estaba desarticulada, pero los propios errores económicos de Macri le dieron la ventana de oportunidad al peronismo?

Creo que en aquel entonces, Macri demoró el ordenamiento económico para tratar de conservar cierto orden político. La elección de medio término lo puso a no corregir los desequilibrios fiscales, y después lo terminó pagando y la crisis económica lo arrastró políticamente.

Creo que acá hay una especie de síntoma parecido, en el sentido de que el Gobierno ha decidido ralentizar el proceso de ordenamiento económico, ya no quiere corregir el tipo de cambio y no me queda claro a qué orden económico estamos arribando.

Es decir, es cierto que ya no hay superávit, se ha dejado de acumular reservas, pero me cuesta ver que ese tipo de cambio pueda permitir una recuperación económica vigorosa, entonces me pregunto si esa decisión de no recalibrar el programa económico, no lo está llevando a llegar poco competitivo a la elección de medio término, y eso puede ser inconveniente en materia política.

Obviamente estoy haciendo una especulación, necesito saber cómo va a estar la economía el año que viene para confirmar esto, pero tengo esta sospecha porque da la sensación de que el orden económico al que estamos arribando, es un orden que no le va a redistribuir recuperación económica en los términos que necesita para llegar competitivo a la elección de medio término, pero veremos si esa especulación se ratifica con el tiempo.

VFT