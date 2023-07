El humorista Luis Landriscina no sólo fue amigo de René Favaloro, sino que también colaborador, ya que el médico participaba con una columna en su programa de los sábados. “Hablaba en un lenguaje muy entendible, incluso cuando la palabra era técnica, explicaba”, relató en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué recuerdo tiene de su mejor amigo, René Favaloro?

Mi recuerdo es el mejor de todos. Primero porque me honró con su amistad, y después me ayudó con el programa que yo tenía. Él, los sábados, salía como columnista, y traducía a lenguaje popular consejos prácticos para prevenir enfermedades, corregir hábitos, etc.

Hablaba en un lenguaje muy entendible, incluso cuando la palabra era técnica, explicaba.

René Favaloro: eminencia mundial, orgullo argentino

Teníamos muchas cosas en común. Él era muy amante de la historia argentina y de la Patria, igual que yo. A los dos nos dolía la Patria, y nos sigue doliendo. Supongo que él, todavía, desde el lugar que esté, está preocupado.

¿El representa, como usted, valores de una Argentina que hoy se fueron degradando?

Yo pienso que, en el momento en que tarareamos el himno para que se adapte a una tribuna de fútbol, estamos perdiendo el respeto por los símbolos de los argentinos.

René Favaloro: paradoja del médico que salvó millones de corazones mientras el suyo se rompía

¿Cuál es su mirada de la situación del país? ¿Qué mensaje nos podría dejar?

Yo lo comenté un día estando invitado de Mirtha Legrand. Estaba también Lavagna, y yo le pregunté si se aguantaban una metáfora. “Sí, cómo no”, me respondió. Entonces le dije: “¿Qué pasa cuando, en una orquesta, hay tres que desafinan?”, suena mal.

Creo que en el Congreso de la Nación hay gente que no sabe de música. Alguien como Felipe Pinga debería hacer un curso de seis meses, en algún formato, de historia, geografía, cosas de la Argentina, y que todos los que sean candidatos a diputados y senadores hagan ese curso. Que luego los profesores de las universidades les tomen examen, y si no están en condiciones, no puedan ser diputados ni senadores, porque de estos señores dependen las leyes que van a regir la conducta de los argentinos.

Eso les dije y ahí quedó la cosa. Creo que en nuestras cámaras hay gente que no está muy preparada para el puesto que está ocupando.

El pensamiento vivo de René Favaloro en sus 12 frases más inspiradoras

¿Qué detalles nos puede dar de la gala que se va a realizar en el Teatro Colón en homenaje a Favaloro?

Es un detalle sobresaliente. A partir del cumpleaños, que es el 12, y estuvimos en el CCK, para mí va a seguir cumpliendo hasta el 31 de diciembre.

Es importante que se haga ese edificio que se tiene pensado hacer. Esos diez pisos. Va a ser más caro lo que hay que poner adentro que los diez pisos. Estoy pensando en partidos de polo, en una carrera con la gente de Turismo Carretera, estoy pensando en que por ahí la Selección Nacional haga un partido a beneficio de la Fundación.

Vamos a ver si logramos que ese cumpleaños se prolongue en el año que él cumple los 100 años.

FM JL