Marcela Campagnoli: "Lilita Carrió la vio en enero"

Marcela Campagnoli, diputada por la Coalición Cívica, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus que ve factible la aprobación de la nueva Ley Bases, pero advirtió: “No vamos a votar facultades delegadas”

Marcela Campagnoli es diputada nacional por la Coalición Cívica, fue secretaria de Educación del municipio de Pilar en el año 2015 y concejal en el 2007.

Inflación, prepagas y un sistema de salud a punto de estallar

Estos días son importantes para la Coalición Cívica porque la Ley de Defensa de la Competencia existe en la Argentina gracias a ese espacio político.

Así es, es un logro de la Coalición Cívica y de Elisa Carrió. Ahora que tanto se dice "no la ven", nosotros esta situación la vimos en enero y dijimos que la desregulación indiscriminada iba a afectar a la clase media y a muchos jubilados. Esto se transformó en una cartelización de las prepagas que tienen más afiliados, no hubo competencia, todas aumentaron igual. Hicimos una presentación en el Tribunal de Defensa de la Competencia y ayer se nos dio la razón, por lo que el Gobierno, que ahora la ve, va a actuar en consecuencia. Lilita Carrió la vio en enero.

"Tendríamos que ver a tiempo el huevo de la serpiente": Carrió cruzó a Milei y defendió a Jorge Lanata

¿Este problema es sólo de la medicina privada o tiene que ver con la estructura del país?

En un momento de la Argentina que es terrible, que no es culpa de este gobierno porque viene de arrastre, es un error haber desregulado todo a la vez. Yo estoy de acuerdo con desregular, pero el Estado tiene que estar presente. La semana pasada, Lilita escribió en un tuit que el mayor ajuste es para la clase media y para los jubilados, para quienes estamos peleando para que salga pronto una nueva fórmula, porque es cierto que hay sectores que son más vulnerables, pero tienen alguna ayuda como puede ser la AUH que se duplicó, los planes Potenciar, la tarifa social, etc. Todos los ajustes de las tarifas están cayendo sobre la clase media y se suman a las prepagas, los combustibles, alimentos y la educación.

Teresa García: "Hay que hablar con Carrió"

¿Cuál va a ser su posición respecto al nuevo proyecto de la Ley Bases?

El bloque de la Coalición Cívica es homogéneo, creo que la Ley Bases ha sido bastante reducida, hoy tiene la tercera parte del proyecto original. Nosotros insistimos en que no vamos a votar facultades delegadas porque nunca las hemos votado. Estamos analizando distintos temas de energía, de privatizaciones, de empleo pública, etc. Yo no creo que el Gobierno tenga problemas en que esta ley salga.

Las posibilidades de que sea aprobada la Ley Bases.

La vez pasada fue un error del radicalismo pedir que se votara inciso por inciso. Primero se pidió que se vote por capítulo, después por artículo, luego el radicalismo pidió que se vote por inciso y ahí fue cuando apareció el famoso Inciso H, que es el de los fideicomisos. Empezaron las discrepancias y se volvió a comisión, se cayó la ley y Milei desde Israel dijo que retiraba el proyecto. En enero se trabajó muchísimo, nosotros desde la Coalición Cívica acercamos muchas observaciones tanto de redacción, como de capítulos que no podían estar, como el de la pesca que era invotable. Ahora se trabajó más incluso, fue mucho más dialogado y creo que el Gobierno se va a llevar la ley.

Un sector de Unión por la Patria votará a favor de la Ley Bases

¿Si hubiera seguido adelante con el proyecto anterior, habrían conseguido que se aprobara lo mismo o más?

Yo creo que más porque había bastante voluntad de votar varias cosas de la ley anterior, por ejemplo, algunas privatizaciones. Seguramente, algunas cuestiones relacionadas con la cultura no se hubiesen votado, pero sí se iba a votar el hecho de que la educación fuese esencial. El Presidente decidió que fuera así, tiempo después Jorge Lanata escribió una columna en la que contaba que gente del Gobierno le había dicho que preferían retirar la ley para que la sociedad no le pida respuestas al Gobierno y que la culpa sea de "la casta".

El gran problema de la Argentina es la Justicia, no tenemos jueces que actúen en tiempo y forma. Recién estamos con el caso Skanska después de 19 años.

El juez Ariel Lijo se reunió con el embajador de Israel en Argentina

La postulación de Ariel Lijo

Un caso que durante más de tres años solamente fue publicado por Perfil.

Poniéndole el cuerpo a la conciencia como corresponde, con información e investigación. Después de 19 años, recién ahora se está tratando este caso. No tenemos jueces que actúen en tiempo y forma. El que pasa por el Poder Ejecutivo, ya sea un empresario, o un director de escuela, tiene que saber que, si hace algo que no corresponde, va a haber una justicia que le va a llamar la atención y que lo va a obligar a cumplir la ley. Acá no pasa eso, corrupción hay en todas parte del mundo, lo que no hay es impunidad. En Argentina hay corrupción e impunidad.

El Embajador de Israel en Argentina y el juez federal Ariel Lijo se reunieron.

No me parece que quieran llevar al máximo tribunal a un juez que fue cuestionado, denunciado por enriquecimiento ilícito en un juicio en el que su abogado fue Cúneo Libarona y la causa se cerró rápidamente, que fue denunciado en el Consejo de la Magistratura.

La causa de YPF, que fue denunciada en 2008, fue denunciada por Lilita cuando pidió indagatorias para Cristina, De Vido y para otros funcionarios, la cajoneó y, si se hubiese podido probar que Eskenazi compró acciones sin poner un peso y fue pagando con los dividendos que le daba la empresa, se podría haber probado en Nueva York que hubo corrupción, y tal vez no hubiéramos tenido el fallo adverso que tuvimos.

Dos instituciones de abogados criticaron la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema

Ariel Lijo es un juez que no tiene la ni idoneidad, ni la ejemplaridad para estar en el máximo tribunal que va a decidir sobre la interpretación de la constitución, sobre el patrimonio, los derechos y la vida de las personas. A mí no me gustaba Eugenio Zaffaroni, pero nadie podía negar que era un académico, respetado, criticado, pero un académico. Hay muchos jueces que tienen trayectoria, son ejemplares y nadie los ha criticado. Si alguien es casta en la Justicia, ese es Ariel Lijo. Él y su hermano.

El Gobierno oficializó las candidaturas de Lijo y García-Mansilla para la Corte

Me llama la atención que Lorenzetti haya salido a pedir firmas para su postulación y que muchos jueces y fiscales lo hayan avalado y no luchen para que haya una mujer idónea, respetuosa y ejemplar, de las cuales hay muchísimas. La mitad de la población Argentina somos mujeres, ¿por qué no podemos tener una mujer que le dé una mirada distinta a los temas en un tribunal? Esto es una cachetada para todos los que marchamos y luchamos contra la corrupción kirchnerista que el presidente Milei postule al juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Ojalá no prospere.

ADP JL