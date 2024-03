Margarita Stolbizer: "El Presidente ha reculado en la confrontación"

La diputada Margarita Stolbizer criticó que durante el debate de la ley ómnibus en la Cámara “se mezclaba mucho la inexperiencia y la soberbia”. “Uno de los errores estratégicos a los que se sometieron con al ley ómnibus fue esa pretensión de que todo saldría tal cual había sido mandado y de que acá había que aprobar prácticamente a libro cerrado”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Margarita Stolbizer es diputada nacional por Hacemos Coalición Federal y líder del partido GEN. Fue diputada en el año 2009 y 2017. También fue miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano.

Alejandro Gomel: ¿Qué ves de la posibilidad de un nuevo pacto fiscal?

Vengo desde hace mucho tiempo planteando que lo primero que debió haber hecho el Presidente en lugar de pelearse y de salir con los botines de punta contra todo el mundo era hacer una gran convocatoria a todos los gobernadores y firmar un pacto político y fiscal. Eso que aparece un poco como en el horizonte del 25 de Mayo era una cuestión que, obviamente, debió haber estado desde el inicio de la gestión, para sellar un gran acuerdo de cómo se saca el país adelante y hacerlo reconociendo la legitimidad que los gobernadores tienen para eso. No hay que pararse sólo en la necesidad de los gobernadores, esto es imprescindible para el país, para que las provincias puedan tener todas las mismas condiciones, por lo tanto, entiendo que un pacto que regule la relación entre la Nación y las provincias es sustancial.

También me parece es que es tiempo de sentarnos a discutir una nueva ley de coparticipación, la ley de coparticipación nos la debemos desde el año 1996, según lo disponía la propia Constitución nacional, nunca se dio porque el manejo discrecional del reparto de los recursos es lo que ha dado poder a todos los gobiernos, entonces, nadie se sienta a discutir, sumado por supuesto a la puja que existe entre las provincias, pero sobre todo por el poder que tiene el que reparte el dinero, eso ha sido una regla durante todo este tiempo.

El otro tema es que no es posible discutir coparticipación si no se discute antes una reforma tributaria, porque primero se debe discutir cómo se conforma la masa de recursos que después se reparte. Primero es armar la masa y después distribuirla. La discusión de una reforma tributaria debe ser más técnica que política. Debe tener parámetros objetivos de equidad que son los que establece la propia constitución para que de acuerdo a eso se haga. Cuanta menos discrecionalidad tengamos y mayor automaticidad en las transferencias haya se va a regular de mejor manera la relación.

Y un día Milei habló en el “Nido de ratas”

AG: ¿Realmente ves ánimo del Gobierno para sentarse a negociar este tipo de cuestiones?

No veo tanto ánimo. Así como yo te contestaba sobre la base de lo que creo necesario, también lo veo bastante difícil. La convocatoria que hace el Presidente para el 25 de Mayo es más una convocatoria adherida a una cantidad de puntos que él solo, unilateralmente, ha planteado. No es realmente abrirse a un proceso de reuniones, conversaciones y consultas para llegar al 25 de Mayo con una voluntad de un acuerdo que reflejara lo que han sido posiciones, negociaciones y ver qué es lo mejor para todos. No vi, en el espíritu que tiene la convocatoria, la consideración de lo que otros creen que es necesario. Sumado a que los puntos son de discusión necesaria, no son suficientes. Pensar en que eso pueda ser un proyecto de país que no contiene ninguna mención a la educación, a la ciencia y a la industria, está bastante lejos del proyecto de país en el que debe ubicarse la Argentina. Tenemos que recuperar un país industrial, tenemos que ver cómo reactivamos nuestras capacidades productivas y para eso también hacen falta políticas.

Carlos Fara: "Este pacto de Milei de pacto tiene poco"

Claudio Mardones: Quería conocer su punto de vista sobre dos mensajes que han surgido por parte del Ejecutivo. Por una parte, tenemos al Presidente planteando el Pacto de Mayo, pero con la condición de que le aprueben la ley ómnibus. Luego, Guillermo Francos aseguró que la aprobación de la ley no es una condición para llegar al pacto. No se sabe si la Ley Bases va a volver fragmentada en distintos artículos, si eso va aplicar la versión original de todos los artículos o si será una síntesis de los proyectos que llegaron a la votación. ¿Qué analizan desde Hacemos Coalición Federal?

Me parece que esa es una de las cuestiones que hay que considerar y ver cómo transita el próximo tiempo, ver qué tipo de proyectos llegan y cuál es la pretensión del Gobierno. Una cosa es convocar a un pacto que implica en todos los casos entender y escuchar a todas las partes y que no sea un contrato de adhesión, si detrás de todo eso existe la pretensión del Presidente de que para llegar al pacto, hay que aprobarle antes todas las cosas tal cual las mande, es casi una práctica extorsiva, que me parece que es inconcebible. Creo que el Presidente dio marcha atrás en su discurso del día viernes, creo que el Presidente ha reculado en la confrontación, pero me parece que a Milei le falta reconocer que vivimos en una democracia que implica división de poderes, en la cual el Congreso es parte de las decisiones del Gobierno, tiene que entender de esta manera y no como un invitado a adherir a las cosas que a él se le ocurren.

PACTO DEL 25 DE MAYO pic.twitter.com/Isud9GKQLN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 2, 2024

CM: ¿Cuál podría ser la forma para organizar una interlocución para la ley ómnibus? ¿Cree que va a pasar por los gobernadores? Muchos creen que la pelota está en la cancha de la oposición y los gobernadores, sin embargo otros creen que esto todavía está en manos del Gobierno porque no hay fechas ni perspectivas, ¿cuál es su punto de vista?

El primer paso lo debe dar el Gobierno enviando al parlamento las leyes que anunció. El Congreso está funcionando en toda su capacidad, por lo cual creo que deben enviar los proyectos que pretenden y aceptar una discusión razonable. Creo que uno de los errores estratégicos a los que se sometieron con al ley ómnibus fue esa pretensión de que todo saldría tal cual había sido mandado y de que acá había que aprobar prácticamente a libro cerrado. Siempre planteé que era igualmente equivocado e inaceptable la pretensión del todo, la idea de ir contra todo, asi como era igualmente rechazable la posición de Unión por la Patria de no aceptar nada, como si no hubiera nada que cambiar.

El discurso de Milei en el Congreso.

Nosotros nos paramos siempre en un lugar intermedio en donde dijimos que había que reconocer la situación de crisis actual pero los proyectos y discusión que hay en el Congreso deben apuntar a resolver esos problemas y no distraerse en la cantidad de cuestiones en las que se distrajeron cuando enviaron el proyecto de ley no aceptando prácticamente ninguna discusión. Vi que en la Cámara se mezclaba mucho la inexperiencia y la soberbia, no aceptar discusiones y no querer cambiar cosas, entonces llegó al recinto y el bloque oficialista no tenía idea cuántos votos iba a tener en cada artículo, deben aceptar las discusiones. Lo que nos pasó en enero con el proyecto es que casi no había interlocutores, no había con quien discutir, aquí los colegas nuestros miembros del bloque oficialista no tenían autoridad para discutir ninguno de los temas, entonces si no venía un funcionario o si venía uno que no tenía idea era bastante difícil funcionar.

VF FM